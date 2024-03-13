«Яндекс.Такси» будет строже наказывать за отмену заказов

Новый алгоритм «Яндекс.Такси»

«Яндекс.Такси» сообщили о вводе в свое приложение нового алгоритма, который будет рассчитывать рейтинг пассажира в зависимости от количества отмененных заказов. Компания будет поощрять пассажиров за отсутствие отмен без оснований. Об этом представители компании сообщили CNews.

По мнению компании, это позволит сдерживать повышение цен за счет более оптимизированного распределения времени водителей. Теперь им в первую очередь будут предлагаться заказы, которые с большей вероятностью состоятся.

На вопрос CNews на какую дату планируется обновление и находится ли оно сейчас на этапе тестирования представитель компании не смог дать точного ответа. Но объяснил, что сервис предупредит о нововведении прямо в приложении.

Как работает алгоритм

Отвечая на вопрос CNews о влиянии нового алгоритма на цены, представитель компании отметил, что нельзя однозначно предсказать величину сдерживания уровня цен. По-прежнему стоимость поездки будет зависеть от множества факторов, включая баланс спроса и предложения, количество пассажиров в районе, доступность машин, маршрут и время поездки.



После принятия водителем заказа он становится недоступным для других клиентов. В случае недостатка свободных водителей в округе временный коэффициент увеличивается, что приводит к увеличению стоимости поездки. Поэтому многократные отменены, повторные заказы такси или заказ нескольких машин одновременно, увеличивают время ожидания и цену поездки для других пассажиров.



По словам компании в новом алгоритме «Яндекс.Такси» учитывается соотношение между выполненными и отмененными поездками для каждого клиента. При увеличении количества выполненных поездок время ожидания такси сокращается, и в случае частых отмен заказов заказ нескольких машин одновременно может быть ограничен.

Каждая выполненная поездка приносит клиенту «баллы», по которым идет расчет рейтинга пассажира, а каждая отмененная поездка их снижает. На данный момент существует три уровня данной системы: Самый быстрый поиск у уровня «Все в порядке», доступен пользователю при «индексе поездки» более 75. Уровень «Приемлемо» имеет замедленный поиск автомобиля, активируется при «индексе поездки» менее 75. Уровень «Непорядок» имеет самую низкую скорость поиска и запрет на заказ нескольких машин, действует при «индексе поездки» менее 60.

Показатель отмен пользователя можно будет отслеживать в приложении «Яндекс Go». Он отобразится после внедрения алгоритма в приложение, причем без учета отмен, совершенных до обновления алгоритма.