Криптошахтеры раскупили новейшие процессоры AMD из-за фишки, которая ускоряет добычу биткоинов. В чипах Intel такой нет

Майнеры криптовалюты ринулись скупать современные процессоры AMD, и причина тому – в поддержке инструкции AVX512, которая существенно повышает производительность CPU во многих приложениях, включая софт для майнинга. В некоторых магазинах этих чипов уже нет, то есть возможен дефицит. Процессоры Intel майнерам не нужны – в них этой инструкции нет.

Крипромайнеры вышли на охоту

Криптомайнеры скупают все процессоры AMD Ryzen нового поколения, пишет портал TechSpot. Особенно охотно они сметают с прилавков Ryzen 9 7950X – один из топовых чипов AMD.

Причина столь внезапного интереса майнеров криптовалюты по отношению к современной продукции AMD скрывается непосредственно внутри ее процессоров. Все дело в инструкции AVX512 (Advanced Vector Extensions). Инструкции семейства AVX являются эволюцией инструкций Streaming SIMD Extensions (SSE), а те, в свою очередь, пришли на смену легендарной инструкции MultiMedia eXtensions (MMX).

AVX512, как и все предшествующие инструкции, нужна для ускорения работы ПО, связанного с обработкой медиаконтента. По словам AMD, она также нужна для ускорения ИИ-вычислений и машинного обучения.

Фото: AMD процессоров Майнеры могут существенно увеличить долю AMD на мировом рынке х86

В случае с майнерами новые процессоры AMD могут повысить производительность их систем в добыче криптовалюты. Рост спроса на чипы AMD совпал по времени с резким удорожанием биткоина – главной криптовалюты мира. На момент выхода материала его курс составлял свыше $73,5 тыс. и это исторический рекорд. Месяцем ранее биткоин оценивался приблизительно в $52 тыс.

Причем здесь процессоры

Исторически сложилось, что майнинг криптовалюты тесно связан вовсе не с центральными процессорами, а с видеокартами, будь то Nvidia GeForce или AMD Radeon. Подавляющее большинство майнинг-ферм собраны именно на графических ускорителях, и мир уже погружался в их дефицит – криптовалютчики скупали их по всему миру, в результате чего их розничные цены росли, и они становились недоступными обычным потребителям не только в финансовом, но и в количественном плане.

Но проблема всех майнинговых ферм на видеокартах – гигантское потребление энергии и выделение огромного количества тепла. Один из российских майнеров, как сообщал CNews, задолжал поставщику электроэнергии десятки миллионов рублей.

Пора добывать биткоин

TechSpot пишет, что добыча криптовалюты при помощи новых процессоров AMD может быть намного более выгодной по сравнению с использованием видеокарт. По утверждению специалистов портала, майнинг на процессорах AMD 7950X может принести почти вдвое больше прибыли в сравнении с майнингом на мощнейших топовых видеокартах Nvidia GeForce RTX 4090. Отчасти, правда, это связано с более высокой стоимостью таких карт на фоне центральных процессоров AMD.

Майнеры не остановятся

О поддержке инструкции AVX512 AMD заявила во время анонса линейки процессоров Ryzen 7000, состоявшегося в начале 2023 г. Эти чипы основаны на пока еще самой прогрессивной для AMD архитектуре Zen 4, но компания уже вовсю готовится к переходу на Zen 5, и аналитики не сомневаются, что это лишь подогреет интерес майнеров к ее процессорам.

Как пишет TechSpot, переход AMD на Zen 5, который запланирован на 2024 г., обеспечит едва ли не двукратный прирост производительности процессоров AMD в приложениях, использующих инструкцию AVX512. Вероятнее всего, криптошахтеры не оставят это без своего внимания.

Ждать ли новый дефицит

Процессоры Ryzen 9 7950X благодаря майнерам уже исчезли из каталогов многих крупных магазинов. Плашку «Нет в наличии» разместили как минимум Amazon и Newegg, но, возможно, это временное явление.

Современные процессоры - весьма дорогое удовольствие

В России Ryzen 9 7950X пока еще доступен, но стоит он как очень хороший Android-cмартфон. Этот 16-ядерный чип, развивающий тактовую частоту 5,7 ГГц и выпускающийся по техпроцессу 4 нм, россияне могут приобрести за 65 тыс. руб. – по этой цене редакция CNews нашла его в сети DNS.

А как же Intel

Что немаловажно, майнеров совершенно не интересуют современные процессоры Intel – они скупают только чипы AMD. Причина здесь в том, что Intel, опробовав возможности, которые дает AVX512, в своих серверных процессорах Xeon Phi, а также в Core девятого и десятого поколений, решила пока отказаться от ее поддержки.

В итоге AVX512 нет в новейших гибридных (высокопроизводительные и энергоэффективные ядра в одном кристалле) процессорах Alder Lake и Raptor Lake, которые Intel выпускает с ноября 2021 г.

Intel мотивировала свой отказ от поддержки AVX512 тем, что при использовании этой инструкции ее процессоры потребляют больше энергии и намного сильнее греются. В некоторых случаях разница в температурах достигает 15 градусов.