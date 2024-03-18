Microsoft «сжалилась»: блокировку облака для россиян перенесут на несколько дней. Раскрыт список запретных для России сервисов

Microsoft может предоставить российским компаниям несколько дополнительных дней, чтобы они могли найти альтернативу ее облачным сервисам, которые она собирается отключить в России. Если раньше она планировала повесить виртуальную табличку «россиянам вход воспрещен» 20 марта 2024 г., то теперь есть шанс, что она сделает это в конце марта. Также утвержден список подлежащих блокировке в России сервисов.

Подачка от Microsoft

Корпорация Microsoft может перенести на несколько дней отключение своих облачных сервисов на территории России. Об этом CNews сообщил вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов. Раньше замок планировалось повесить 20 марта 2024 г.

«По собственным каналам только что получили информацию от представителей Microsoft, что благодаря проактивной позиции клиентов Softline, в вендоре началось обсуждение вопроса о переносе сроков приостановки работы сервисов и доступа к данным с 20 марта (2024 г. – прим. CNews) на конец месяца», – заявил CNews Андрей Благоразумов.

По его словам, факт начала этой дискуссии вовсе не означает, что ограничения отменяются. Но, подчеркнул он, это «дает необходимое время сделать бэкапы и настроить работу альтернативной инфраструктуры». «Особенно это важно для социально значимых объектов. А что касается продуктов физических лиц, то их отключать не планируют», – добавил Благоразумов.

Как сообщал CNews, вечером в минувшую пятницу (15 марта 2024 г.) по Москве стало известно, что Microsoft, Amazon и Google, крупнейшие игроки на мировом рынке облачных сервисов с суммарной долей более 50%, намерены лишить российские компании доступа к своим облакам с 20 марта 2024 г. Позже Google опроверг эту информацию.

Фото: rawpixel.com / FreePik Дополнительных десяти дней может не хватить, чтобы успеть нивелировать все потенциальные последствия блокировки

Рассматривает ли Amazon вопрос переноса блокировки, на момент выхода материала известно не было. Редакция CNews запросила у представителей ГК Softline комментарий и ожидает ответа.

Какие сервисы закроют

Представители Softline сообщили редакции, какие именно сервисы Microsoft больше не будут доступны российскому бизнесу. Список довольно внушительный, однако у каждого из них есть отечественная альтернатива, а иногда и сразу несколько.

В перечень вошли в первую очередь корпоративный мессенджер Teams и облачный аналог Microsoft Office – Office 365. Вместе с ними будут закрыты облако Azure, облачное хранилище One Drive, SQL On-prem Server, System center server (перестанут доставляться обновления безопасности). В компании отдельно отметили, что работу прекратят «все веб-службы» Microsoft, включая бесплатные.

Но только лишь этим софтверный гигант не ограничится. «Также будут заблокированы ключи на MS Visio и Office, Security updates (WSUS) доставляться не будут, – сказали CNews в Softline. – Далее, важный момент для многих: планируемое отключение также коснется бесплатных версий Power BI Pro и Azure Devops и сервиса Microsoft Online Protection».

Когда регистрация имеет значение

Под новые санкции Microsoft попадут не все российские компании – некоторые смогут избежать этой участи. В Softline сделали акцент на том, что отключение коснется исключительно компаний, зарегистрированных на территории России. «MNC-компании не должны быть заблокированы. В том числе это распространится и на образовательные продукты», – сказали CNews в компании.

MNC — это многонациональные или транснациональные компании (MultiNational Corporation). Таковыми считаются организации, владеющие производственными подразделениями в нескольких странах. В качестве примера можно привести Microsoft и Google – у них обеих до начала всем известных событий на протяжении нескольких десятилетий были свои представительства и в России, но обе поспешили избавиться от них.

Возможно, это только начало

Облачных сервисов у Microsoft значительно больше, нежели перечислили в Softline. Например, в перечне не упоминается почтовый сервис Outlook, но некоторые российские ИТ-эксперты, как сообщал CNews, не сомневаются, что он тоже попадет под блокировку.

Outlook во многих российских компаниях является основным почтовым сервисов, несмотря на наличие отечественных аналогов, которые точно не закроют из-за санкций. Например, по информации CNews, этот сервис до сих пор используется в крупной российской нефтяной компании.

Мнение ИТ-отрасли

В российской ИТ-сфере уверены, что дополнительные несколько дней, которые может предоставить Microsoft, особенно ничего не изменят для отечественного бизнеса ввиду того, что перенос инфраструктуры из одного облака в другое занимает больше времени.

«Перенос на 10 дней сроков отключения продуктов Microsoft принципиально ничего не поменяет. Это даст небольшой шанс крупному бизнесу не потерять только критически важную информацию. Сделать бэкапы абсолютно всех данных или морально подготовиться к переезду за это время будет тяжело, – заявил CNews директор продукта в корпоративном мессенджере Compass Евгений Перов. – Отключение все равно затронет большинство бизнесов, которые годами пользовались продуктами и облачными сервисами Microsoft. Не говорю уже о том, что выбор альтернативных сервисов, перенос данных и адаптация процессов занимает не две недели, а многие месяцы».