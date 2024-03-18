Таинственно исчезло «железо» для добычи криптовалюты, изъятое полицейскими у российских майнеров

Группа полицейских подозревается в хищении оборудования у российских майнеров. Они изъяли десятки компьютеров и другое «железо», но так и не довезли его до склада с уликами. Оно осело в частном ангаре, откуда впоследствии испарилось. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские и воры

Следственный комитет России (СКР) инициировал уголовное дело по факту пропажи изъятого полицейскими у россиян оборудования для майнинга. В общей сложности испарилось около 70 компьютеров и несколько единиц сопутствующего оборудования. Вся эта аппаратура была отгружена не на склад с уликами для дальнейшего расследования, а в частный ангар, расположенный в торговом центре, после чего бесследно исчезла. На момент выхода материала местонахождение похищенной техники установлено не было.

Решением следователя Наро-Фоминского отдела ГСУ СКР по Московской области было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Наказание за ее нарушение – штраф до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Также признанному виновным могут вменить обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года или арест на срок до трех месяцев.

На момент выхода материала уголовное дело не содержало ни имен, ни фамилий подозреваемых в совершении преступления – упоминаются просто «должностные лица УМВД». По оценке «Коммерсанта», в ближайшем будущем в него могут быть внесены конкретные подозреваемые.

Фото: Госдума Полицейские попали под подозрение

Стоит отметить, что это уже третье уголовное дело в этой истории. Санкции по двум другим – весьма серьезные сроки тюремного заключения.

Начало истории

Цепочка событий, которая привела к возбуждению трех уголовных дел, берет свое начало 1 апреля 2022 г. В этот день, согласно материалам следствия, неназванным оперуполномоченным сотрудникам угрозыска поступила некая «оперативная информация», согласно которой кто-то занимается кражей электричества в черте городского округа СНТ «Восход-1». Источник этой информации не раскрывается.

По прибытии на место полицейские обнаружили на участке №135 ряд строений, к которым тянулись электрические кабели, а прибор учета электроэнергии (счетчик) на обслуживающей СНТ подстанции был выведен из строя.

Вскрыв бытовки, полицейские обнаружили несколько десятков компьютеров, которые добывали криптовалюту. Все «железо», как позже выяснилось, было размещено на территории участка по договорам хранения – они были заключены между владельцами этой аппаратуры и гражданином, взявшим участок №135 в аренду у жены председателя СНТ Александра Пономарева.

Лишние свидетели ни к чему

Происходящее на участке фиксировали видеокамеры, которые полицейские деактивировали. Зачем это было сделано, не сообщается, связанный с участком человек успел увидеть, что на его территорию прибыли люди в форме, и поспешил явиться в СНТ лично.

Когда он приехал, оборудование из бытовок почти перекочевало в кузов «Газели». Полицейские порекомендовали владельцу бытовок проехать в УВД и дать показания, где провели опрос и рассказали о причинах их визита, то есть о сообщении про факт хищения электричества.

Первое уголовное дело

Спустя две недели с момента этих событий было возбуждено первое в данной истории уголовное дело – его инициировал следователь УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Артем Руппа, и это было дело по ч. 2. ст 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой и причинившее особо крупный ущерб). Такое преступление карается принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового или лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на управляющего партнера адвокатского бюро Москвы «Закон» Дмитрия Стасюка, в постановлении о возбуждении этого дела в графе «потерпевшие» значится АО «Мособлэнерго», но но не поставляет электричество в СНТ «Восход-1» – этим по официальному договору занимается АО «Мосэнергосбыт». Адвокат получил от АО «Мосэнергосбыт» справку об отсутствии каких-либо штрафных начислений за тот период времени, что упомянут в постановлении о возбуждении уголовного дела.

По информации издания, в деле указан убыток в размере 700 тыс. руб. – примерно на такую сумму могло бы быть потрачено электричество в случае работы майнинговой фермы на участке №135 в режиме 24/7 в период с декабря 2021 по апрель 2022 гг. Однако оборудование было завезено на территорию СНТ лишь в конце января 2022 г. и вплоть до апреля 2022 г. эксплуатировалось в тестовом режиме.

Второе уголовное дело

Со слов владельцев вывезенной с участка аппаратуры, они не занимались ничем противозаконным. Действительно, на март 2024 г. майнинг не являлся в России преступлением, ни административным, ни тем более уголовным. Человек, прибывший на участок и заставший погрузку оборудования в «Газель» – это предприниматель, занимающийся недвижимостью, и в этой истории он является арендодателем – с ним был заключен договор на аренду бытовок. Согласно этому договору, арендаторы обязаны оплачивать электричество по счетам, которые им предоставляют владельцы участка №135.

В общей сложности полицейские вывезли с участка 68 компьютеров – их владелец несколько раз требовал вернуть ему его собственность, но всякий раз ему отказывали в этом. Позже выяснилось, что полицейские не стали оформлять вывезенную аппаратуру как улики – «железо» вообще не доехало до склада с вещдоками.

Более того, прибывшие на участок полицейские не стали ни описывать изымаемое имущество, ни опечатывать его. По информации «Коммерсанта», все компьютеры они сгрузили в одном из ангаров торгового центра «Старт».

У полицейских имеется объяснение этим действиям. Согласно материалам дела, они попросту не смогли найти помещение для хранения такого количества техники, вследствие чего начальник угрозыска УВД Вячеслав Орликов в устной форме, то есть без какого-либо документального подтверждения, отдал все «железо» на ответственное хранение «ИП Сааков А. А.». У следователя, ведущего это дело, не было возможности найти специалиста для обследования техники. Он решил решив назначить экспертизу без него, после чего помещение, в которое полицейские отвезли технику, было вскрыто. Однако искомых ПК там не оказалось – их увезли в неизвестном направлении.

Это стало поводом для возбуждения второго уголовного дела в этой истории, на этот раз по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Наказание следующее: штраф от 100 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

«Эта информация на протяжении 11 месяцев от нас скрывалась, нам сообщали, что по делу назначена компьютерно-техническая экспертиза, по завершении которой будет решен вопрос о возврате оборудования собственнику», – заявил изданию адвокат Вильгельм Капасовский, добавив, что позже следователь разрешил забрать оборудование, так как экспертиза, по его словам, была проведена.

Поскольку нужного «железа» на складе не оказалось, его владелец поспешил обратиться в СКР и прокуратуру. Следствием этого стало возбуждение уже третьего уголовного дела – о халатности.