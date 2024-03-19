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Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля

16 апреля 2024 г. CNews проведет конференцию «Современные контакт-центры 2024».

16 апреля 2024 г. CNews проведет конференцию «Современные контакт-центры 2024».

С докладами выступят:

Андрей Голомысов, руководитель контакт-центра, ГК «Самолет»;
Ольга Цыплакова, заместитель генерального директора по операционному сопровождению, «Страховой дом ВСК»;
Ирина Королева, операционный директор, «Международный медицинский центр Он Клиник»;
Кристине Бейрис, руководитель Службы обучения и управления качеством управления развития контактного центра, ВТБ;
Яна Строганова, заместитель начальника управления развитие контактного центра - руководитель центра дистанционного обслуживания, ВТБ;
Представитель компании «Тинькофф»;
Представитель компании «Аурус».

Основные вопросы к обсуждению:

Рынок контакт-центров

Технологии для контакт-центров

Проекты и кейсы

  • Как оценить эффективность цифровых преобразований?
  • Способен ли контакт-центр выйти на самоокупаемость?
  • Искусственный интеллект в контакт-центре — затраты и эффективность.
  • Довольный клиент контакт-центра — кто он?
  • На какие вопросы может отвечать чат-бот?
  • GPT в контакт-центре — опыт внедрения.
  • Как привлечь и удержать операторов?
  • Продажи с помощью контакт-центров.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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