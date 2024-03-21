Россиян хотят оставить без денег. Традиционная торговля требует в 5 раз сократить беспошлинный порог, чтобы покупали у нее, а не в интернете

Российские ритейлеры выступили за снижение уровня жизни россиян. Они направили в Правительство письмо, в котором попросили сократить порог беспошлинного ввоза с нынешних 1000 евро до всего лишь 200. Если просьбу исполнят, то любая покупка в зарубежных интернет-магазинах дороже этой суммы, например, хороший смартфон, будет облагаться дополнительной комиссией.

Ритейлеры против россиян

Российские розничные продавцы выступили с предложением по наращиванию давления на кошельки россиян. Как пишут «Известия», их идея заключается в сокращении беспошлинного порога ввоза товаров, купленных гражданами России в зарубежных магазинах, сразу в пять раз.

На момент выхода материала этот порог составлял 1000 евро (100,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 марта 2024 г.), ритейлеры же хотят уменьшить его сразу 200 евро (20,1 тыс. руб.). Такую идею озвучила Правительству России Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), уточняет издание.

На 21 марта 2024 г. в АКОРТ, согласно ее официальному сайту, входило 26 ритейлеров. Среди них: DNS, X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и пр.), «Леруа Мерлен», Kari, OBI, «Спортмастер», «Детский Мир», «Ашан», «Азбука Вкуса», «Лента», «Магнит», «М.Видео-Эльдорадо» и др.

Фото: CardMapr.nl / Unsplash Миллионы россиян резко сократят расходы на покупки после пятикратного снижения порога беспошлинного ввоза

Снижение порога беспошлинного ввоза означает, что если россиянин превысит лимит в 200 евро при покупке в зарубежном интернет-магазине, например, закажет там хороший смартфон, ему придется платить дополнительную таможенную пошлину в размере 15% от стоимости товара. Например, покупка в китайском интернет-магазине смартфона стоимостью 50 тыс. руб. (сейчас так стоят мобильники среднего уровня) после снижения порога приведет к тому, что его цена, с учетом пошлины, вырастет на 7500 руб.

АКОРТ предлагает поспешить с введением столь жестких по отношению к россиянам мер. «Просим поддержать просьбу АКОРТ о возвращении действия беспошлинного ввоза товаров для физлиц в 200 евро с 1 апреля 2024 г.», – говорится в письме организации, направленном в Правительство России. В России уже есть подобные примеры – корпорация Microsoft в середине марта 2024 г. объявила о закрытии российскому бизнесу доступа к своим облакам и дала им всего-навсего шесть дней на поиск альтернативы и перенос инфраструктуры.

Редакция CNews обратилась к представителям «Ленты», X5 Group, «М.Видео-Эльдорадо» и ряда других компаний из состава АКОРТ с вопросом, поддерживают ли конкретно эти компании, безотносительно АКОРТ, такую инициативу, и ожидают ответа.

Попытка обосновать

Действующий порог в 1000 евро был введен в марте 2022 г., когда из-за всем известных событий сотни любимых россиянами брендов одежды, техники, электроники и других товаров почти одновременно покинули российский рынок. До этого момента порог был равен 200 евро, и его пятикратное увеличение было решением властей по предотвращению возможного дефицита на рынке в период санкций.

Как пишут «Известия», в АКОРТ уверены, что поставленная цель достигнута, и что вполне можно вернуть порог к прежним значениям. Ассоциация обратилась лично к российскому вице-премьеру Алексею Оверчуку с идеей того, что поддерживать порог на уровне 1000 евро больше не требуется.

Разумеется, в письме не обошлось без идей поддержки отечественного производителя. Согласно письму, в АКОРТ уверены, что за два года после начала всем известных событий и ухода из страны иностранных брендов российские предприниматели смогли адаптироваться к санкциям, к тому же свою лепту в борьбу с дефицитом внес параллельный импорт – легализованный властями «серый» импорт, работающий с мая 2022 г. и негативно влияющий на цены. Также в письма сказано, что российские вендоры товаров народного потребления обзавелись новыми поставщиками сырья и оборудования.

В своем письме АКОРТ делает акцент на том, что отказ властей от пятикратного снижения порога беспошлинного ввоза «фактически простимулирует зарубежных производителей». В Ассоциации уверены, что нынешний порог позволяет зарубежным компаниям ввозить свои товары без таможенных пошлин и прочих расходов, а это, в свою очередь, «негативно сказывается на конкуренции на потребительском рынке и создает риск расширения нелегального оборота товаров».

Молчаливое согласие властей

Значение «1000 евро» в графе «размер порога беспошлинного ввоза», как пишут «Известия», не устраивает не только АКОРТ. По информации источника издания в Совете Федерации, как минимум два российских министерства тоже высказываются за его снижение до 200 евро.

Такого мнения придерживается, по меньшей мере, Минэкономразвития – в ведомстве мотивируют необходимость такой меры тем, что федеральный бюджет нуждается в пополнении дополнительными средствами. Также в конце февраля 2024 г. CNews писал, что Минфин не стал поддерживать сохранение порога на текущем уровне в 1000 евро

В кругах власти есть и те, кто считает, что порог хоть и стоит снижать, но не так быстро и не так радикально. По словам собеседника издания, в Минцифры, Минпромторге и Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) уверены, что порог или стоит оставить на уровне 1000 евро, или постепенно уменьшать его до 500 евро (50,3 тыс. руб.).

Мнение «против»

Тем временем, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн придерживается иного мнения. Он сообщил изданию, что в нынешних условиях, когда страну поглотили санкции, порог в 1000 евро «оказывает существенную поддержку миллионам граждан, позволяет не допустить дефицита товаров». Он не сомневается, что необходимость платить таможенные пошлины при покупке товаров для личного пользования обернется сокращением числа заказов из-за рубежа. В числе тех, кто пострадает, по мнению Хинштейна, окажется «Почта России» – чем меньше заказов из-за рубежа, тем меньше посылок и ниже доход компании.

Представители крупнейших в России и самых востребованных среди россиян маркетплейсов тоже выступают против снижения порога. Например, в Ozon сообщили CNews, что сохранение порога на текущем уровне на протяжении последних двух лет «помогло обеспечить спрос россиян с невысоким уровнем дохода на недорогие и востребованные товары из-за рубежа, например, электронику, инструменты или автотовары». Если же порог все же снизят, то россияне, как полагают в Ozon, «могут отказаться от покупки, если с учетом пошлины стоимость нужного товара окажется выше, чем они могут себе позволить». «Поэтому мы рассчитываем на взвешенное решение регуляторов в этом вопросе», – добавили в Ozon.

«Причины введения порога беспошлинной торговли в 1000 евро не потеряли актуальности, – сказали CNews представители «Яндекс Маркета». – Действующий порог в 1000 евро позволят покупателям с невысоким доходом приобрести товары по более доступным ценам. Трансграничная торговля является прозрачной альтернативой серым каналом поставок товаров в Россию, по которым в том числе поступает контрафактная продукция. Чаще всего в рамках трансграничной торговли покупатели заказывают товары «ушедших» из страны брендов, причем преимущественно те товары, альтернативы которым нет в России. Снижение порога может привести к сокращению количества ассортимента товаров, от чего в конечном итоге в большей степени пострадают покупатели».



«Порог беспошлинного ввоза товаров позволяет потребителям из России покупать основные категории недорогой продукции для личного пользования и не допустить роста цен, – сообщили CNews представители Wildberries. – Импорт из-за границы стабильно растет – покупатели чаще всего заказывают товары для дома, ремонта и авто, одежду и обувь, электронику. Снижение порога или отказ от его применения существенно снизит товарный ассортимент для покупателей из России. Более того, из продажи могут пропасть товары, доступные к заказу только через каналы электронной торговли (например, бытовая и прочая техника). Wildberries выступает за сохранение порога беспошлинной торговли на прежнем уровне и поддерживает инициативу Союза потребителей».