VK потратил 3,9 миллиарда на онлайн-платформу записи в очередь

Интернет-холдинг VK потратил 3,9 млрд руб. на покупку SAAS-платформы для малого и среднего бизнеса YClients. Платформа еще не получает прибыли, но имеет большую клиентскую базу и предлагает услуги онлайн-записи в очередь и автоматизации бизнеса.

За сколько VK купил YCLients

Интернет-холдинг VK в начале 2024 г. выплатил 1,2 млрд в качестве отложенного вознаграждения за покупку онлайн-платформы для малого бизнеса YClients (юридическое лицо – «Уайклаентс»). Это следует из отчета компании.

Сделка была завершена в конце 2023 г. В результате ее VK стал единоличным собственником «Уайклаентс». В пресс-службе VK уточнили, что общая сумма сделки составила 3,9 млрд руб. Выручка Yclients за 2023 г. составила 990 млн руб.

Чем занимается YClients и для чего он нужен VK

Yclients позиционирует себя как SAAS-платформа для компаний в сфере услуг, предлагающая услуги в сфере онлайн-записи и автоматизации бизнеса. Yclients разрабатывает следующие облачные продукты: «Арника», «Дента», SQNS, мобильное приложение для онлайн-записи Yplaces, а также одноименную платформу. Клиентами указанных продуктов являются 45 тыс. представителей среднего и малого бизнеса, каждый месяц компания обрабатывает более 18 млн записей.

VK намерен произвести «бесшовную интеграцию» сервисов Yclients в свои платформы для компаний среднего и малого бизнеса с целью повысить конверсию и предоставить новые инструменты для развития бизнеса. В том числе компании интегрировать сервис онлайн-записи в свои сообщения в социальной сети VK, подключать сервис чекаута, систему обратной связи и другие востребованные для бизнеса функции. Например, пользователи социальных платформ VK смогут со страниц сообщества или из мессенджера записаться на услуги к специалистам, в салон красоты или в фитнес-клуб, поделиться обратной связью, а также произвести оплату.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Уайклаентс» была создана в 2015 г. Ее совладельцами были компания «Купикоупон Директ» (владела сервисом «Купи отпуск», основателями компании были Бекзод Камилов и Андрей Крылков), Юрий Петров, Станислав Петрик и Аркадий Морейнис, который также был основателем агрегатора цен на компьютерные товары Price.ru, приобретенного «Рамблером».

В 2017 г. в число совладельцев компании вошла кипрская Peletino, которая к началу 2018 г. стала единственным владельцем компании.

Мнения экспертов

Интерес к простой системе ведения клиентской базы вполне обоснован. Многие компании и ИП платят абонентскую плату и получают функциональное решение, которое затем интегрируется на их сайт-визитку или лонгрид.

Руководитель QA-отдела ИТ-компании SimbirSoft Галина Яшина указывает, что YClients - достаточно популярное No-code решение для малого и среднего бизнеса, которой пользуются мастера из сферы услуг, медицинские и психологические центры и многие другие «Сегодня на рынке не так много подобных решений, в основном, они разрабатываются малыми командами, имеют небольшое количество экспертов на поддержке и бывают не очень “дружелюбными” для быстрой интеграции, - говорит Яшина. - Поле для конкуренции и развития сервисов для бронирования услуг очень широкое. Крупные компании до сих пор не предлагали ничего универсального и простого для работы с клиентами, хранения информации, работы со скидками, оплатой и т.д.»

Гендиректор CorpSoft24 Константин Рензяев полагает, основную стоимость приобретенного актива составляет широчайший охват малого и среднего бизнеса, являющегося клиентами Yklients. «Очевидно, что при отсутствии прибыли, VK ориентировались, в первую очередь, на клиентскую базу», - считает Рензяев.