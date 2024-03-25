Российская наследница криптобиржи Binance закрывается. Она проработала ровно полгода

Криптобиржа CommEX, преемница ушедшей из России Binance, тоже объявила о закрытии. Процесс остановки работы будет проходить поэтапно и завершится 10 мая 2024 г.

Объявление о закрытии

Криптобиржа CommEX объявила о своем закрытии.

«Мы с сожалением сообщаем вам, что в связи со стратегическими изменениями платформа CommEX начнет приостанавливать работу части сервисов, начиная с 25 марта 2024 г., и закроет весь доступ к веб-сайту 10 мая 2024 г.», — такое сообщение всплывает при открытии сайта биржи.

В более подробном релизе торговой площадки говорится, что решение принято после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов.

CommEX получила весь российский бизнес Binance, когда та уходила из России осенью 2023 г.

Процесс остановки работы

Операции будут свернуты постепенно, начиная с 25 марта 2024 г., говорится в сообщении CommEX.

Фото: Канчанара на Unsplash Операции CommEX, всего полтора года назад получившей весь российский бизнес Binance , сворачиваются и будут окончательно остановлены в мае 2024 г.

Регистрация новых пользователей, перевод активов с Binance, прием депозитов в фиатных валютах и криптовалютах прекратятся 25 марта 2024 г. в 10:00 UTC (всемирное координированное время, универсальный мировой стандарт времени). 10:00 UTC соответствует 13:00 по московскому времени.

28 марта в 10:00 UTC CommEX прекратит открытие позиций по Simple Futures и Futures Trading. Пользователи смогут только закрывать позиции и не смогут открывать новые.

Второго апреля 2024 г. в 10:00 UTC прекратится публикация новых объявлений на P2P-маркетплейсе и создание новых ордеров на покупку криптовалюты, а пятого апреля в это же время автоматически закроются все P2P-ордера и объявления. 18 апреля закроются торговые пары на простых и классических фьючерсах.

23 апреля 2024 г. в 10:00 UTC перестанет работать спотовый рынок.

Последний этап состоится 10 мая 2024 г. в 10:00 UTC — официальный сайт компании прекратит работу.

Пользователям рекомендуется заблаговременно закрыть все открытые позиции, чтобы избежать автоматического закрытия системой.

Наследница Binance

После принятия Евросоюзом пятого пакета санкций в отношении России в апреле 2022 г. Binance ограничила доступ к платформе россиянам, имеющим активы общей стоимостью более 10 тыс. евро. Об этом писал CNews.

Введя ограничения российская Binance продолжала работу и заявляла, что не планирует ее останавливать.

В августе 2023 г. минюст США начал расследование в отношении Binance из-за возможного нарушения антироссийских санкций.

Биржа заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса никому не известной CommEX и полностью прекратила свою деятельность в России осенью 2023 г.

Зарегистрированная на Сейшельских островах CommEX открыла платформу 26 сентября 2023 г. О ней не было почти никаких сведений. Звучали предположения, что она принадлежит той же Binance, не желающей терять российский бизнес.

По данным Forbes, Binance является крупнейшей криптобиржей в мире по объемам торгов — в секунду на площадке совершается более 1,4 млн транзакций. Это одна из первых криптовалютных бирж, она основана в 2017 г. в Китае.

Власти США завели на компанию несколько исков и, как писал «Коммерсант» в ноябре 2023 г., Binance согласилась заплатить $4,3 млрд штрафа по делу об отмывании. Основатель криптобиржи Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) обещал уйти в отставку с поста генерального директора и тоже выплатить штраф. Эксперты назвали сумму взыскания одной из самых больших в истории США.

Впрочем, по данным Bloomberg, предполагаемое состояние Чжао в 2023 г. выросло намного больше — почти на $25 млрд.