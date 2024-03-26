Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля
2 апреля CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровая трансформация 2024».
2 апреля CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровая трансформация 2024».
С докладом выступят:
Денис Сологуб, заместитель генерального директора - директор по информационным технологиям и цифровой трансформации, УК ТМ;
Павел Посылкин, генеральный директор, abgroup.tech;
Ксения Позднякова, директор по ИТ, ГК «Самолет»;
Татьяна Коваленко, заместитель генерального директора по технологиям, НПФ «Благосостояние» ;
Алексей Коряков, начальник управления цифровой трансформации и развития, РЭС;
Сергей Пашинский, директор ИТ систем управления производством, Аэропорт Шереметьево;
Елена Новикова, президент группы компаний Polymedia;
Екатерина Ремизова, директор по качеству ИТ-компании SimbirSoft;
Марина Горелова, руководитель направления аккаунтинга ИТ-компании SimbirSoft;
Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;
Алексей Малинский, директор Департамента управления инвестиционными проектами безопасности и планирования, ГМК «Норильский никель»;
Юлия Власова, директор по инновациям, ФГ «БКС»;
Виталий Копысов, директор по инновациям, банк «Синара»;
Алексей Тестин, директор Центра развития цифровых технологий, «Норникель»;
Алексей Панин, эксперт по архитектуре, Газпромбанк;
представитель компании R-Style SoftLab;
представитель компании «Цифрум».
Основные темы конференции
Цифровая трансформация в России
- Как развивалась цифровая трансформация в 2023 г.?
- Как сказались на темпах ее развития санкции и уход иностранных вендоров?
- Готов ли бизнес инвестировать в цифровую трансформацию?
- Лидеры цифровой трансформации — кто они?
- Какие цифровые проекты в приоритете?
- Какой экономический эффект приносит цифровая трансформация?
- Государство стимулирует цифровые преобразования.
Технологии и решения
- Что предлагают российские вендоры?
- Где взять оборудование для внедрения новых цифровых решений?
- Импортонезависимое ПО: достоинства и недостатки.
- Как рассчитать эффективность цифрового проекта?
- Где найти надежного поставщика ИТ-решений?
Практический опыт
- Цифровая трансформация госуправления.
- Организационные сложности цифровой трансформации.
- Какие крупные проекты реализованы в России?
- Какие меры поддержки нужны предприятиям?
- Как справиться с дефицитом кадров?
- Как убедить сотрудников в пользе цифровой трансформации?
- Типичные проблемы цифровой трансформации — делимся опытом.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.