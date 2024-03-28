США не смогли перекрыть доступ «неправильным» странам к Starlink. Запрет обошли Россия и многие другие

Терминалы Starlink обеспечивают доступ к интернету, используя сеть из почти 4 тыс. спутников на начало 2024 г. на околоземной орбите. Устройства незаконно проникают в страны, такие как Венесуэла, Судан и Йемен. По данным издания Bloomberg, черный рынок возникает в регионах с некачественной связью, которые нуждаются в высокоскоростном и надежном интернете. Изначально продавцы активируют их в странах, где использование спутников является законным. После этого они доставляют устройства своим клиентам, что может привести к нарушениям в области права и регулирования.

Обход блокировки другими странами

По данным издания Bloomberg, в Йемене, где интернет-сервисы блокированы, спутники для обеспечения доступа в Интернет Starlink широко применяются для обеспечения связи в деловых и личных целях. В Судане, где с начала февраля 2024 г. интернет отсутствует из-за гражданской войны, военные сепаратисты используют Starlink для организации логистики, согласно информатору газеты.

В статье сказано, что терминалы Starlink продаются в странах даже с действующими санкциями от США таких, как Венесуэла, и в Южной Африке через социальные сети и другие популярные локальные сервисы. Продавцы предлагают своим клиентам уже активированные устройства, чтобы обойти лишние запреты и ограничения. В Южной Африке покупки можно осуществить с помощью международных карт платёжных систем, а само устройство активируют в Мозамбике, а активно используют в Судане. Таким образом, некоторые продавцы уже наладили свою логистику до такого уровня, чтобы изначально ввозить в страны под санкциями уже активированные терминалы Starlink и применяют их в условиях, где их использование может быть запрещено или ограничиваться.

На африканском континенте официальный доступ к спутниковому интернету Starlink на март 2024 г. открыт только в восьми странах. Но и в других государствах эти услуги рекламируются, в том числе в соцсетях вроде Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

Starlink Несмотря на санкции США , Starlink появляется в «запрещенных» странах

По данным Bloomberg, на черном рынке Зимбабве терминалы Starlink стоят от $700 до $2 тыс. Аналогичная ситуация наблюдается и в Венесуэле.



Расследование из-за России

В начале марта 2024 г. издание The Washington Post сообщило о начале расследования со стороны демократов из Палаты представителей Конгресса США против компании SpaceX, связанное с возможным использованием Россией спутниковых устройств Starlink, принадлежащих компании Илона Маска (Elon Musk).

Конгрессмены Джейми Раскин (Jamie Raskin) и Роберт Гарсия (Robert Garcia) из США выразили озабоченность по поводу возможного использования российской стороной устройств от SpaceX в зоне специальной военной операции на Украине. Со слов Раскина, это может стать серьезной угрозой для безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности Соединенных Штатов.

После сообщений о злоупотреблениях владелец SpaceX Илон Маск заявил, что компания не продавала терминалы Starlink непосредственно России, а за другими покупателями частная компания следить не обязана по законодательству США.

Санкции

Санкции применяют на страну, ее должностных лиц или частных лиц с целью противодействия целенаправленной политике и действиям. Экономические санкции включают запреты на поездки, ограничения на экспорт, торговое эмбарго и конфискацию активов. Технологические санкции ограничивают доступ государствам и их властям к передовым технологиям. Санкции могут коснутся экспорта полупроводников, телеком-оборудования, электронных компонентов и других важных технологических элементов.

Оборудование от Starlink подпадает в сферу телеком-оборудования и компания SpaceX официально запретила использование своего оборудования на территории России, Сирии, Венесуэлы, Судана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Ливана, Ирана, Белоруссии, Бурунди, Молдовы, Кубы, КНДР, Зимбабве и Черногории. Несмотря на это, терминалы компании стали доступны для покупки - например, они появились в каталогах интернет-магазинов бытовой техники и ряда ритейлеров. К примеру, в 2023 г. в России они стоили по 660 тыс. руб. за штуку, но к февралю 2024 г. подешевели до 300 тыс. руб, а уже на конец марта 2024 г. некоторые комплекты устройств можно найти и по цене от 210 до 230 тыс. руб.

Эти случаи демонстрируют, как Starlink может предоставлять необходимую связь и поддержку в сложных обстоятельствах, однако при этом могут возникать вопросы в области права и регулирования.

Терминалы Starlink

Starlink — это космическая система интернет-соединения, разработанная компанией SpaceX. Эта инновационная система состоит из сети маленьких спутников, которые орбитально расположены на высоте ниже, чем традиционные геостационарные спутники. Преимущество терминалов заключается в том, что они позволяют обеспечить высокоскоростное интернет-подключение в самых отдаленных уголках мира.

Начало спутниковой системы Starlink уходит в 2015 г. Первые тесты самой системы начались в феврале 2018 г., когда были успешно запущены в космос первые тестовые прототипы с названием TINTIN. Но перед этим в 2017 г. компания SpaceX представила нормативные документы, где говорилось о запуске на орбиту земли почти 12 тыс. соответствующих спутников.

Уже в мае 2019 г. SpaceX запустила 60 спутников-прототипов. На март 2024 г. Starlink, базирующийся на сети из примерно 5,5 тыс. спутников, уже имеет 2,6 млн пользователей и считается потенциально крупным источником дохода для SpaceX.



Starlink обеспечивает преимущества в тех областях, где другие спутниковые сервисы не могут помочь. План домашнего интернета Standard предоставляет неограниченный объем данных, а план Priority — 40 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ «приоритетных» данных в зависимости от выбранного пользовательского уровня. Как только приоритетный пул данных исчерпан, услуга переключается на стандартные данные.

Спутники Starlink вращаются вокруг планеты на высоте около 560 км — в 60 раз ближе к поверхности Земли, чем традиционные спутники, по заявлениям компании SpaceX. В компании утверждают, что по этой причине на передачу информации туда и обратно уходит гораздо меньше времени. В результате задержка сравнима с кабельным интернетом и другими типами наземных соединений и достаточно мала, чтобы поддерживать онлайн-игры и избегать чрезмерных задержек при видеозвонках.