Дешевых смартфонов из Китая больше не будет. В России полностью отменят беспошлинный ввоз товаров из иностранных онлайн-магазинов

Зарубежные онлайн-заказы физлиц будут облагаться пошлиной, притом вне зависимости от их стоимости. Цены могут вырасти почти на все товары, продающиеся в российских маркетплейсах.

Россиянам приготовить кошельки

Любая покупка россиян-физлиц в зарубежных интернет-магазинах, включая популярный китайский AliExpress, с высокой степенью вероятности в очень скором будущем начнет облагаться таможенной пошлиной, притом вне зависимости от того, сколько она стоит, пишут «Ведомости». Размер пошлины – 15% от цены товара.

Власти похоже, решили полностью избавиться от порога беспошлинного ввоза, пишут «Ведомости». Решение принято членами ЕАЭС (Евразийский экономический союз), в который входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Нововведения пока не вступили в силу – они подразумевают внесение изменений в ТК ЕАЭС после получения одобрения национальных парламентов входящих в Союз стран. Однако о заочной готовности к такому шагу изданию сообщили источники, знакомые с дискуссией, а также представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

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Другими словами, в России вот-вот полностью отменят беспошлинный порог ввоза, который с марта 2022 г. составлял 1000 евро (99,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 марта 2024 г). Власти месяцами планировали его сокращение до 200 евро (19,9 тыс. руб.), каким он был до февраля 2022 г., то есть до того, как Россию покинули едва ли не все крупные иностранные бренды. Онлайн-ритейл просил их оставить порог на уровне 1000 евро, традиционная же офлайн-торговля лоббировала снижение до 200 евро. Как сообщал CNews, власти даже не рассматривали вопрос сохранения текущих значений порога.

Пока все готовили оливье

По информации издания, предварительная договоренность об уничтожении беспошлинного ввоза как такового была достигнута сравнительно давно. При этом по неустановленным причинам она не афишировалась.

Участники ЕАЭС договорились о таких изменениях, не очень выгодных простым гражданам, особенно в стране с официальной инфляцией свыше 7%, еще 25 декабря 2023 г. Как пишут «Ведомости», изменения предполагают введение «понятия товаров электронной торговли и предусматривает требование уплачивать при их реализации физлицам обязательные сборы».

«В отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, подлежат уплате таможенная пошлина в отношении товаров электронной торговли и в случае, если это предусмотрено законодательством государства-члена ЕЭАС, – налоги», – приводит издание выдержку из протокола решения членов ЕАЭС.

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Конкретные сроки вступления изменений в силу неизвестны, так как они еще нуждаются в одобрении нацпарламентов, в том числе российского, уточнил собеседник издания. По его словам, новшество нацелено на «выведение товаров, приобретенных с помощью электронных ресурсов, в отдельную категорию с особенностями их таможенного администрирования».

Первые открытые намеки

Российские власти стали говорить о скором отказе от беспошлинного порога ввоза лишь совсем недавно. Например, 26 марта 2024 г. в рамках заседания комитета Госдумы по налогам и бюджету на это намекнул замминистра финансов Алексей Сазанов. Он отметил, что порог все же может сохраниться, но только при пересылке товара от одного физлица другому.

На пять дней раньше, 21 марта 2024 г., врио руководителя ФТС Руслан Давыдов открыто заявил, что Россию нужно избавить от всех стоимостных порогов, которые позволяют гражданам ввозить товары в страну и легально не платить таможенные пошлины. Как пишут «Ведомости», это заявление, которое Давыдов назвал своим личным мнением, прозвучало на расширенном заседании коллегии таможни.

Давняя мечта властей вот-вот сбудется

Отменить или хотя бы максимально сократить порог беспошлинного ввоза российские власти хотят очень давно, но пока что им мешали глобальные события 2020 и 2022 гг. В обоих случаях финансовое состояние граждан страны сильно страдало, и отмена порога могла бы иметь различные последствия.

Тем не менее, и размер порога, и сам факт его наличия покоя государству не дают. Например, в феврале 2018 г. бывший премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился снизить этот порог с тогдашних 1000 евро до 200 евро к 1 января 2020 г.

Это распоряжение было выполнено, но пятикратного снижения порога российским властям показалось мало. В конце 2019 г. стартовало обсуждение идеи по снижению порога до крошечных 20 евро или 1994 руб. по курсу на 29 марта 2024 г.