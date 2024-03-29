HP разорвала все связи с россиянами, которые платили ей деньги. Сайт закрыт, драйверы для принтеров и ноутбуков не скачать. Опрос

HP закрыла свой российский сайт. Компания в числе тех, кто активно поддерживает антироссийские санкции – она прекратила свою деятельность в стране и уничтожила юрлицо. Теперь же россияне остались еще и без ее техподдержки и возможности скачивать драйверы на ноутбуки и принтеры.

HP в России закончилась

Компания HP Inc., занимающаяся производством принтеров, МФУ, ноутбуков и прочей потребительской техники, ввела новые санкции против россиян. Она закрыла свой российский сайт, тем самым лишив жителей России техподдержки.

В частности, на сайте HP располагаются драйверы на всю ее продукцию. Например, именно оттуда скачивается необходимое ПО для ноутбуков компании, если его нет на виртуальном разделе системного диска или на комплектном носителе.

При попытке зайти на российский сайт HP пользователя автоматически перенаправляют на сайт компании в Казахстане. На момент выхода материала он был доступен без различных технических средств и даже располагал русскоязычным интерфейсом, но нельзя утверждать, что так будет и впредь. Не исключено, что HP решит отключить русский язык на своем портале.

HP С таким к себе отношением со стороны HP россияне, владеющие ее принтерами, начнут активно искать им замену

Редакция CNews также обратила внимание, что если в настройках сайта HP вручную выбрать любую другую локацию, помимо Казахстана, то попытка вернуться на казахстанский сайт будет обречена на провал – этой страны нет в списке.

Без предупреждения

HP никоим образом не выдала свои планы по закрытию своего российского сайта. Американский вендор не стал рассылать уведомления, а сделал все исподтишка. На неработающий сайт первым обратил внимание Telegram-канал Mash.

Сайт, на первый взгляд, российский, но на деле - казахстанский

Даже Microsoft, один из основных представителей когорты иностранных ИТ-компаний, объявивших собственные антироссийские санкции, предоставила россиянам около недели на поиск новых облачных сервисов, прежде чем выгнать их из собственных.

Тотальный бойкот России и его последствия

HP Inc. объявила о своем решении покинуть российский рынок в марте 2022 г., мотивировав это несогласием с событиями, случившимися месяцем ранее. Поначалу она просто прекратила поставки своей техники в Россию, но это не стало проблемой – все возникшие трудности решил заработавший в мае 2022 г. параллельный импорт.

Осенью 2023 г., как сообщал CNews, HP приступила к новому этапу ухода из России, на этот раз юридическому. Она инициировала процесс ликвидации своего юрлица ООО «Эйчпи инк», основанного в мае 2015 г. с уставным капиталом 100 тыс. руб. На момент выпуска материала этот процесс завершен не был.

Российский сайт HP отключен

По итогам 2022 г. российская «Эйчпи инк» отчиталась о чистом убытке в размере 1,74 млрд руб. Тогда же она отказалась от аренды двух этажей бизнес-центра «Метрополис» и переехала в крошечный офис размером с квартиру-студию – площадь помещения составила всего-навсего 26 кв. м.

Но на этом злоключения российской «дочки» HP не завершились. Как сообщал CNews, в начале февраля 2024 г. российский дистрибутор «Треолан» взыскал с нее более 100 млн рублей. HP прекратила оказывать предоплаченную техподдержку, за что и поплатилась.

По данным Mash, последние поставки техники HP для заказчиков в России были в феврале 2024 г. При этом ритейлеры и дистрибьюторы с большой неохотой делятся статистикой импорта и продаж устройств компании – Softline, Merlion и «М.Видео-Эльдорадо» отказались от комментариев. Редакция CNews также направила запросы в Ozon, «Ситилинк» и ожидает ответа.

Переход на казахстанский сайт компании тоже затруднен

Но в целом HP – далеко не лидер российского рынка принтеров. Еще в III квартале 2022 г., по данным РБК, ее доля рухнула до 21%, что соответствует второму месту. Первую позицию заняла китайская компания Pantum с долей в 53%. Для сравнения, годом ранее у HP было 36%, а у Pantum – 16%.

Впрочем, бывают и исключения. Представители Wildberries поделились с CNews статистикой продаж, согласно которой с 2022 г. доля HP в продажах на этом маркетплейсе выросла на 8% в штуках и на 19% в рублях до 49% и 53% соответственно. «В целом электроника относится к категории наиболее быстро растущих, поэтому общий рост продаж принтеров и МФУ составили впечатляющие 156% и 253% соответственно (2022 к 2023 гг.)», – сказали CNews в Wildberries.

В мире тоже все плохо

Пока HP бойкотирует Россию, жители всего остального мира бойкотируют HP. Компания известна своей любовью к удаленной блокировке принтеров в отместку за использование неоригинальных картриджей, и потребители порядком устали от этого. Более того, блокировка принтеров – это официальная часть современной политики компании, о чем открыто говорит ее нынешний генеральный директор.

Как итог – отгрузки принтеров, ноутбуков и другой техники HP стремительно падают. CNews писал, что по итогам 2023 г. продажи оргтехники рухнули суммарно на 17% год к году, а ноутбуков – на 6%.

При этом у HP хоть и с трудом, но все еще получается держаться на первом месте по количеству проданных принтеров на глобальном рынке. Согласно статистике IDC, IV квартал 2023 г. завершился для нее долей в 33,3% – за отчетный период она продала около 7 млн принтеров. На втором месте – Epson с 4,65 млн устройств и долей в 22,1%.

Но тут важно отметить, что за год Epson нарастила долю с 20,7% до 22,1%, тогда как доля HP за тот же период просела с 34,7% до 33,4%. Почти все основные конкуренты этой компании увеличили свою долю рынка, пока HP ее стремительно теряет.



