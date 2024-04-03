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Ozon и «Яндекс Маркет» обязали россиян платить дополнительные 15% за любимую технику. Способы оплаты до жути неудобные

На Ozon и «Яндекс Маркете» появилась пометка о таможенной пошлине за заказ техники из-за рубежа в размере 15% – до других маркетплейсов новшество пока не добралось. В некоторых случаях размер комиссии может превышать стоимость популярных в России смартфонов. Удобными предложенные способы оплаты этой пошлины назвать нельзя.

Подорожание уже здесь

Россияне столкнулись с резким подорожанием электроники, покупаемой на маркетплейсах. Редакция CNews обнаружила на Ozon и «Яндекс Маркете», входящих в число самых популярных интернет-магазинов в России, уведомление о необходимости оплаты таможенной пошлины в размере до 15% при покупке техники из-за рубежа.

Суммы могут быть поистине гигантскими. Для примера, редакция нашла на Ozon карточку с Apple MacBook, комиссия за который составит почти 18 тыс. руб. за эти деньги можно купить смартфон Xiaomi Redmi Note 12 в комплектации с 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM, и еще хватит на аксессуары к нему – в российской рознице на момент выхода материала смартфон стоил около 15 тыс. руб.

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Госдума
Зарубежные товары стали еще менее доступными для большинства россиян

Однако в данном случае вины Ozon и «Яндекс Маркета» нет. Необходимость платить дополнительные деньги за технику, которая после событий конца февраля 2022 г. не ввозится в Россию по «белому» импорту – это следствие бездействия властей.

С 1 апреля 2024 г. порог беспошлинного ввоза в России снижен с 1000 евро (99,4 тыс. руб.) до всего лишь 200 евро (19,9 тыс. руб.). Как сообщал CNews, власти даже не рассматривали возможность сохранения порога на прежнем уровне, хотя онлайн-ритейлеры обращались к ним с соответствующей просьбой. Между тем, существовал риск полной отмены беспошлинного порога с 1 апреля 2024 г. Впрочем, он по-прежнему сохраняется.

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Плашка о комиссии в карточке товара едва заметна

Отметим, что таможенный сбор распространяется не только на технику – он появляется, если сумма всех заказов из-за рубежа превысит 200 евро.

Платить неудобно

Даже если смириться с необходимостью платить пошлину, в настоящее время доступные на Ozon способы ее возмещения государству едва ли можно назвать удобными для большинства россиян. Их на момент выхода материала было два, и первый – это получение товара в отделении «Почты России». В этом случае комиссия оплачивается при получении товара, но есть риск столкнуться с известными всей России очередями.

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Карточка товара в «Яндекс Маркете»

Второй способ – заказать товар в пункт выдачи Ozon, но тут появляется посредник в виде брокера, который должен будет прислать квитанцию на оплату пошлины. Ее следует оплатить в течение 10 дней после получения, и только после этого заказанный товар сможет пересечь границу России. Как долго будет идти платеж до брокера и далее, Ozon не уточняет.

«Яндекс Маркет» на момент выпуска материала предлагал только способ с брокером.

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Новые поборы - новые сложности

Если не успеть совершить платеж вовремя, заказ будет отменен.

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Способы оплаты пошлины в Яндекс Маркете

На вопрос CNews, почему оплата реализована именно так, представители Ozon ответили: «Пошлину покупатель платит государству через таможенного брокера. Ozon – не таможенный брокер».

Возможные последствия

С учетом нынешнего состояния российской экономики (санкции, официальная годовая инфляция выше 7% и пр.) новые правила могут ударить по объемам продаж маркетплейсов. На вопрос редакции, ожидает ли Ozon снижения потока заказов, представители маркетплейса не ответили. С аналогичным вопросом редакция обратилась в Wildberries и ожидает ответа.

«Ожидаем, что снижение беспошлинного порога трансграничной торговли в ближайшее время приведет к повышению цен на рынке, а также снижению покупательской способности на площадке. В особенности это коснется товаров из категории электроники и бытовой техники, аналогов которых нет на российском рынке», – сообщили CNews представители «Яндекс Маркета».

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Полноценный смартфон обойдется дешевле комиссии за Apple MacBook

Нынешние таможенные правила с 15-процентной пошлиной распространяются на физлиц и индивидуальных предпринимателей – именно их большинство среди продавцов на маркетплейсах. На вопрос CNews, намерен ли Ozon искать пути выхода, например, создавать посредника в виде юрлица для консолидирванных заказов из-за рубежа, в компании ответили: «Таких планов у нас нет. Мы продолжаем развивать бизнес, связывающий покупателя напрямую с продавцом из-за границы».

Пока не везде

На момент выхода материала о дополнительных государственных поборах своих клиентов среди крупных маркетплейсов предупреждали только Ozon и «Яндекс Маркет». Редакция CNews не нашла в карточках товаров на Wildberries упоминания о пошлине. Тем не менее, новые правила торговли распространяются на все площадки.

В «Яндекс Маркете» сообщили CNews, что «еще 23 марта 2024 г. в личном кабинете и корзине товаров у покупателей «Яндекс Маркета» появилась информация о том, что с 1 апреля 2024 г. заказы из-заграницы свыше 200 евро и до 31 кг. потребуют дополнительной оплаты пошлины в размере 15% с суммы превышающей этот денежный лимит».

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Карточка товара в WB. Видно, что цена существенно выросла, но про пошлину информации нет

Пока нет однозначного ответа, отразится ли в итоге рост цен на маркетплейсах отразится на ценниках и во всей российской офлайн-рознице. Редакция обратилась с этим вопросом в «М.Видео-Эльдорадо» и ожидает ответа. «Снижение порога беспошлинного ввоза до значений весны 2021 г. не повлечет за собой изменения цен на электронику и бытовую технику в Ситилинке», – сообщил CNews Николай Пулич, директор единого департамента закупок Merlion и «Ситилинк».

К слову, традиционная розница, как сообщал CNews, выступала именно за снижение порога беспошлинного ввоза. Это позволит ей увеличить объемы своих продаж.

Геннадий Ефремов

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