Евросоюз проектирует стройку интернет-магистрали через Арктику мимо России

Европейский союз намерен построить новую волоконно-оптическую линию связи между Европой и Азией. Проект будет соединять Европу и Японию через Северо-Западный проход в Арктике. Поскольку подводная инфраструктура в Красном и Балтийских морях находится под угрозой нападения. Короткий маршрут кабеля обеспечат меньшую задержку при передаче данных, однако работа в Арктике может оказаться более сложной и дорогостоящей.

Старт проекта

В условиях усиливающихся геополитических рисков и угроз морской инфраструктуре Европейский союз (ЕС) инициировал амбициозный проект с названием Far North Fiber по созданию альтернативного безопасного маршрута интернет-кабелей через Арктику. Проект будет включать 14,5 тыс. км кабеля, соединяющего Европу и Японию через Северо-Западный проход в Арктике с посадочными площадками в Японии, США, Канаде, Норвегии, Финляндии и Ирландии.

Главный стратег Far North Digital Ик Икард (Ik Icard), работающей над проектом, рассказал изданию Politico о том, что летние оттепели позволяют судам прокладывать кабель, а зимние заморозки ограничивают перебои в работе. Икард добавил, по сути проекта, кабель свяжет Европу с Японией через Северо-Западный проход в Арктике.

После завершения морских исследований дочерняя компания Nokia - Alcatel Submarine Networks - начнет производство деталей и развернет их к 2027 г., когда кабель будет запущен в эксплуатацию.

Unsplash - Annie Spratt ЕС инициировал проект по созданию альтернативного безопасного маршрута интернет-кабелей через Арктику

ЕС выделила на проект около €23 млн в рамках CEF Digital, основного финансового инструмента, поддерживающего связь по всему блоку. Европейская комиссия (ЕК) недавно призвала правительства стран ЕС повысить безопасность своих подводных сетей и хочет, чтобы новые кабельные проекты заполнили стратегические пробелы.

Причины создания Far North Fiber

На 2024 г. таяние льдов в Арктике может открыть новые маршруты для интернет-кабелей, которые проложены по дну океана и по которым передается большая часть международного трафика данных. А большее количество маршрутов имеет значение, когда подводная инфраструктура подвергается риску нападения.

В 2023 г. были повреждены газовые и телекоммуникационные кабели в Балтийском море, причем потенциальным подозреваемым является китайское судно. Кабели передачи данных в Красном море были перерезаны в прошлом месяце после предупреждения правительства Йемена об атаках со стороны поддерживаемых Ираном повстанцев Хути. Через Красное море проходит более 90 процентов всего трафика Европа-Азия.

Far North Fiber направлен на создание более безопасного маршрута в обход таких критических точек, как Красное море. Более 90% всего трафика Европа-Азия проходит по кабелям, проложенным через этот торговый коридор, где с октября активизировалось насилие. Проблема, когда критически важные данные зависят только от одного пути, очевидна. Проект стремится предложить именно это, ведь еще несколько лет назад это было бы немыслимо, когда толстый многолетний слой льда делал навигацию невозможной. Но в связи с изменением климата Арктика нагревается тревожными темпами - почти в четыре раза быстрее, чем остальной мир. Морской лед сокращается почти на 13% каждое десятилетие.

По словам соучредитель Far North Digital Итана Берковица (Ethan Berkowitz), потенциальные клиенты уже проявляют большой интерес, например, компании Big Tech, желающие диверсифицировать межконтинентальные связи, а также представители оборонного ведомства и служб безопасности, которые могут воспользоваться более безопасным маршрутом. Цель состоит в том, чтобы создать коммерчески жизнеспособный проект. Если проект пройдет гладко, он может проложить тропу, по которой другие смогут погрузиться в возможности все более открытых вод Арктики.

Недостатки

Хотя более короткий маршрут, по которому проходит кабель, позволит снизить задержку, что означает более быструю передачу данных, работа в Арктике может оказаться более сложной и дорогостоящей. По информации издания BBC, сам лед, который помогает защитить кабель, в случае его повреждения усложняет его починку. В зависимости от времени года на ремонт могут уйти недели или даже месяцы.

Угрозу может представлять и размывание льда - когда плавучий лед дрейфует в более мелкие области и размалывает морское дно. Летом 2023 г. на Аляске произошел сбой в работе широкополосной связи, когда подводная оптоволоконная линия была разорвана глыбами арктического льда.

Новый проект оценивают в €1 млрд, что значительно превышает стоимость других маршрутов. Кабель через Атлантический океан обойдется примерно в €250 млн, говорит директор по исследованиям TeleGeography Алан Молдин (Alan Mauldin). В Тихом океане стоимость проекта составит около €320 млн.

Мировые инциденты с интернетом

В феврале 2024 г. в Баб-эль-Мандебском проливе повредили 4 из 15 кабелей, обеспечивающих почти 20% мирового интернет-трафика. По информации «РИА Новости», сначала в масштабной аварии израильские СМИ обвинили йеменских хуситов, однако позже представители движения опровергли свою причастность и возложили ответственность на США и еврейское государство. В одной из пострадавших компаний с названием SEACOM заявили о том, что магистраль могло задеть проходящее судно. Такое на практике уже встречалось, когда капитан забывал вовремя поднять якорь. Однажды кабель даже атаковала акула и пыталась его перекусить. Поврежденные линии входят в один из трех глобальных маршрутов связи: он обеспечивает интернет-соединение между Европой и Азией и пропускает до 17% всего мирового интернет-трафика.

Происшествия в России

В октябре 2023 г. издание CNews сообщило о том, что произошла авария на участке волоконно-оптической линии передач (ВОЛС) Петропавловск-Камчатский - Анадырь. Правительство Чукотки сообщило о неполадках со связью в регионе. Повреждение кабеля было вызвано сторонним судном, проводившим траление в охранной зоне кабеля. При проведении контрольных измерений обнаружено отклонение параметров подводного участка линии связи от проектных. Власти региона предупреждали о проведении профилактических ремонтных работ с 12 по 23 октября 2023 г. В это время в регионе будет наблюдаться «существенное снижение качества оказываемых телекоммуникационных услуг».

По данным издания MN, на 2024 г. через территорию страны проложен надежный сухопутный интернет-маршрут. Его обслуживают «Ростелеком», «Транстелеком», а также ряд российских и китайских операторов связи.

Критическая подводная сеть

По данным Telegeography, состояние на начало 2024 г., во всем мире используют почти 1,4 млн км подводных кабелей. Если измерять количественно, то это 574 работающих и планируемых к прокладке подводных кабели. Общее количество постоянно меняется, поскольку новые кабели вводятся в эксплуатацию, а старые выводятся. Некоторые из них достаточно коротки, как, например, кабель CeltixConnect протяженностью 131 км между Ирландией и Великобританией. В отличие от них, другие невероятно длинные, как, например, 20 тыс. км кабель Asia America Gateway.

Пути их прокладки выбираются с помощью комплексных морских исследований, чтобы избежать опасных условий, которые могут повредить кабель. Практически все страны, имеющие береговую линию, соединены подводным кабелем. Обычно государства должны иметь несколько кабелей, чтобы обеспечить надежное соединение в случае повреждения кабеля.

Ближе к берегу кабели скрывают для объясняющей защиты, вот почему люди не видят их на пляжах. Но на глубинах они проложены прямо на океанском дне. Кабели прокладываются безопасным путем, чтобы избежать зон разломов, рыболовных зон, якорных стоянок и других опасностей. Чтобы уменьшить непреднамеренные повреждения, подводная кабельная индустрия также тратит много времени на правильное обучение других морских отраслей по расположению кабелей.

На апрель 2024 г. кабели традиционно принадлежали телекоммуникационным операторам. Одно из самых больших изменений за последние несколько лет — это тип компаний, участвующих в производстве и прокладке кабелей. Такие техгиганты, как Google, Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации), Microsoft и Amazon стали основными инвесторами в новые кабели. С 2019 г. объем пропускной способности, развернутой частными сетевыми операторами, такими как эти провайдеры, опередил темпы развертывания магистральных интернет-операторов.