Популярные смарт-ТВ будут показывать рекламу, от которой не скрыться

ТВ с рекламой повсюду

Производитель аппаратных медиаплееров и смарт-ТВ компания Roku патентует технологию, которая позволяет показывать рекламу поверх любого изображения при любом сценарии использования телевизора, пишет Ars Technica.

Реклама в устройствах под управлением ОС Roku TV, популярного в Северной Америке бренда, есть и сейчас, однако демонстрироваться она может лишь в ограниченном количестве мест – на стартовом экране, в меню, скринсейверах и на специальном бесплатном стриминговом сервисе Roku Channel. В момент просмотра видео же единственная реклама, которая может демонстрироваться зрителю, – та, что исходит непосредственно от конкретной стриминговой площадки, будь то YouTube или Netflix.

В патенте, заявка на регистрацию которого была подана Roku в августе 2023 г., описана технология, которая дает возможность телевизору выводить различные виды рекламы даже в тех случаях, когда используется не фирменная оболочка Roku TV, а стороннее устройство, подключенное к ТВ через порт HDMI. Это может быть игровая консоль, DVD- или Blu-ray-плеер, ITPV-приставка и даже самый обыкновенный ПК. Патент опубликован в ноябре 2023 г., но заявка на его регистрацию пока не утверждена.

Технология позволяет автоматически определить момент постановки воспроизведения видео на паузу, сделать снимок текущего изображения на экране, проанализировать его содержимое, после чего на основе полученных данных и метаданных выделить один или несколько объектов на снимке, сведения о которых передать в Сеть, а в ответ получить «релевантную рекламу» и отобразить ее поверх содержимого экрана. Реклама может быть как статичной, так и в форме видеоролика.

Фиксировать момент поставки видео на паузу предполагается за счет поиска на экране знака паузы (две вертикальные черты), при помощи анализа передаваемых по шине HDMI-CEC данных. Кроме того, признаком включения паузы для алгоритмов Roku будет являться наличие на экране статичной картинки, отсутствие звука.

Всего лишь патент

Наличие патента на технологию совершенно необязательно означает то, что она когда-либо будет применена на практике. Все, от стоимости реализации этой функции до трудностей, сопряженных с воплощением концепции в жизнь, потенциально негативная реакция пользователей и партнеров, может повлиять на решение Roku о внедрении технологии.

Тем не менее, как отмечает Ars Technica, в Roku крайне заинтересованы в поиске дополнительных способов монетизации рекламы и наращивания объемов ее продаж. В своем отчете по форме 10-К, поданном в Комиссию по ценным бумагам и рынкам США (SEC), компания отмечает, что ее будущий рост во многом будет зависеть от роста популярности рекламы в стриминговых сервисах.

Многие крупные интернет-кинотеатры в последние несколько лет начали внедрять тарифные планы с рекламой. Подписка на них стоит существенно дешевле, а недополученную из-за снижения ценника прибыль площадки компенсируют за счет демонстрации рекламного контента. Подобные тарифные планы, в частности, предлагают Hulu, Paramount+, HBO Max, а с конца 2022 г. и Netflix с Disney+.

В Roku, согласно отчету для SEC, ожидает, что наблюдаемый в последнее время рост количества видеосервисов, предлагающих тарифы с рекламой, приведет к перераспределению соответствующих доходов от представителей сегмента традиционного телевидения к стриминговым платформам.

Имея больше возможностей для демонстрации рекламы, которые в теории дает реализация запатентованной компанией технологии, и наличие доступа к ценной информации о пользователях позволит Roku оказаться в более выгодном по сравнению с конкурентами положении и хорошо заработать в ходе процесса перераспределения рекламных доходов.

В декабре 2021 г. CNews писал со ссылкой на данные компании GlobalSign о том, что некоторые производители телевизоров начали зарабатывать на торговле пользовательскими данными больше денег, чем на, собственно, продаже самих устройств. В их числе специалисты назвали Vizio. ТВ-системы этого бренда периодически снимают так называемый отпечаток экрана, который может быть использован для составления профиля пользователя и последующей его передачи клиентам производителя ТВ. Полезной информацию такого характера могут счесть рекламодатели и рекламные сети – для лучшего таргетинга. Также она пригождается маркетологам.

Внедрение новшества потребует модернизации «железа»

Пока остается неизвестным, возможно активировать описанную в патенте функциональность, в уже существующих телевизорах, или одним обновлением программной «начинки» устройства в этом случае не обойтись. Ars Technica отмечает, что, реализация технологии, вероятно, потребует более совершенного «железа», чем то, на котором построены актуальные модели Roku.

Нежелание Roku переводить линейку собственных устройств на более мощные процессоры, которые поддерживают декодирование видео в формате AV1 (AOMedia Video 1) на замену H.265/HEVC для доставки видео в высоком разрешении (4K или даже 8K), привело к конфликту компании с Google. Этот конфликт в 2021 г. чуть не стоил Roku возможности предлагать приложение YouTube и YouTube TV, которые принадлежат поисковому гиганту и используют именно AV1, в своем магазине. Компаниям в самый последний момент удалось урегулировать противоречия и заключить многолетний контракт.