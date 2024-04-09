Создавать сайты в Рунете можно будет только через «Госуслуги». Законопроект уже готовится

В Госдуму скоро внесут законопроект, обязывающий администраторов доменов подтверждать свои персональные данные через «Госуслуги». До этого такую информацию владельцы доменов годами предоставляли только интернет-регистраторам и только по запросу. «Госуслугами» пользуются далеко не все россияне.

В Рунет через «Госуслуги»

Российские власти собираются внедрить новый механизм контроля за интернетом при помощи портала «Госуслуг». Как пишет «Коммерсант», к внесению в Госдуму готовится законопроект, обязывающий администраторов доменов подтверждать свои персональные данные именно через «Госуслуги». Сейчас подтверждение персональных данных администраторов доменов может запросить интернет-регистратор, но делает он это не всегда.

Это касается доменов в зонах .ru и .рф и распространяется как на физлиц, так и на компании, управляющие этими доменами.

На момент выпуска материала законопроект на рассмотрение в Госдуму внесен не был. По информации «Коммерсанта», о подготовке этого документа в рамках конференции «Домену .ru 30 лет», прошедшей 8 апреля 2024 г. обмолвился зампред комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Антон Горелкин.

Многие россияне не хотят регистрироваться на ЕПГУ

«Такая договоренность достигнута со всеми акторами, от которых это зависит», – заявил депутат (цитата по «Коммерсанту»), добавив, что в Госдуму документ будет направлен в течение 2024 г. Более точные сроки Горелкин не раскрыл, подчеркнув, что в законопроекте речь идет о том, чтобы «сделать верификацию тех, кто регистрирует доменные имена, через Единую систему идентификации и авторизации» (ЕСИА).

Домены не для всех

В начале апреля 2024 г. наличие аккаунта на «Госуслугах» не было обязательным требованием, предъявляемым гражданам России. Более того, даже те, кто уже зарегистрировались на портале, могут в любой момент удалить свой профиль, хотя иногда такая возможность пропадает. Как сообщал CNews, кнопка «Удалить аккаунт» и все упоминания о ней внезапно исчезли с «Госуслуг» весной 2023 г. – по времени это совпало с принятием закона об электронных повестках. Избавиться от профиля можно было только через МФЦ, но позже кнопку все же вернули.

Точное количество пользователей «Госуслуг» на 9 апреля 2024 г. установлено не было. Представители Минцифры на соответствующий вопрос CNews к моменту выхода материала ответить не смогли.

В то же время известно, что к концу 2023 г. на «Госуслугах» числилось 109 млн человек, о чем в рамках международной выставке-форуме «Россия» в январе 2024 г. сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По его словам, в 2023 г. на портале зарегистрировались 10,2 млн человек.

Сам портал госуслуг существует с 2009 г. По данным Росстата, в России на 1 января 2024 г. проживало 146,15 млн человек. Другими словами, если законопроект будет принят, около 37 млн россиян лишатся возможности зарегистрировать домен, покуда не создадут профиль на «Госуслугах».

Конечно же, во имя безопасности

Антон Горелкин сделал акцент на том, что упомянутое им грядущее нововведение продиктовано стремлением обезопасить российский сегмент интернета. По его словам, инициатива нацелена на борьбу с фишинговыми сайтами.

Стоит отметить, что, во-первых, почти все законы, принимаемые для более жесткого регулирования Рунета, презентуются как мера защиты российских пользователей, во-вторых, в России уже есть информационная система «Антифишинг». Она работает с лета 2022 г. и находится в ведении Минцифры, а ее предназначение заключается в поиске и быстрой блокировке фишинговых ресурсов.

Информсистема автоматически выявляет сайты, которые маскируются под официальные ресурсы госорганов, компаний, популярных маркетплейсов и социальных сетей. Разработка системы и развертывание инфраструктуры обошлись госбюджету в 240 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Горелкин признал факт существования это системы. «Но как «бороться» – пока мы заблокируем (домен – прим. CNews), мошенники достигнут цели, которую преследовали», – сказал Горелкин (цитата по «Коммерсанту»).

Потенциально полезное нововведение

В настоящее время доменами верхнего уровня в зонах .ru и .рф управляет Координационный центр .RU/.РФ. Согласно действующим правилам регистрации доменов, администратор по умолчанию не обязан предоставлять информацию о себе, но если этого от него потребует регистратор домена, ему придется подчиниться. Если доменом владеет физлицо, то он должен будет предоставить сведения о документе, удостоверяющем личность, а если речь идет о юрлице, ИНН или аналогичный идентификатор, используемый в стране, где зарегистрирована владеющая доменом компания

«На самом деле данные никто не проверяет, и они могут быть внесенными из украденных баз паспортов», – заявил издание эксперт программных продуктов компании «Код безопасности» Максим Александров.

Где же истина

В Минцифры сообщили изданию, что инициатива, о которой говорил Горелкин, в настоящее время «обсуждается с заинтересованными ведомствами и отраслью». Но это отрицает генеральный директор регистратор Ru-Center Андрей Кузьмичев.

По словам Кузьмичева, никто не обсуждает с участниками рынка законопроект в его нынешней версии. «Мы ждем диалога, как это было в прошлом году с внедрением реестра хостеров», – сказал он «Коммерсанту».

Может не сработать

Не все собеседники издания считают, что изменения как-то решат проблему с фишинговыми сайтами. Больше всего критики вызвали слова гендиректора Координационного центра .RU/.РФ Андрея Воробьева об исключениях о требованиях к использованию ЕСИА при регистрации доменов. «Логичным выглядит исключение для нерезидентов», – сказал он изданию.

По мнению главы информационно-аналитической службы ОД «Информация для всех» Евгения Альтовского, такое исключение лишь на руку мошенникам. «Ничто не помешает им, как и сейчас, указывать подставные данные иностранных лиц, а при запросе на подтверждение высылать фиктивные документы», – заявил он изданию.

Аналогичной позиции придерживается и руководитель направления сервисов защиты облачного провайдера Nubes Александр Быков. Он сообщил изданию, что после введения новых правил злоумышленники «будут использовать либо «угнанные» российские домены, либо иностранные».