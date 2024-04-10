Прежней «Алисы» от «Яндекса» больше нет. Популярный голосовой ассистент обновился по-крупному. Что изменилось

«Яндекс» провел масштабное обновление «Алисы» – самого известного в России голосового помощника. Новое поколение ассистента намного лучше и точнее отвечает на запросы пользователя – раздражавшие ссылки на сайты вместо полноценных ответов почти исчезли. Отныне в основе «Алисы» лежит нейросеть YandexGPT.

«Алиса» 2.0

«Яндекс» сообщил CNews о запуске полностью обновленного голосового помощника «Алиса». Главным изменением в сервисе стал переход ассистента на нейросеть YandexGPT, благодаря чему улучшилось качество ответов.

По словам представителей «Яндекса», покуда «Алиса» базировалась на собственной языковой модели, она отвечала лишь на 60% вопросов пользователей, тогда как остальные 40% запросов возвращались в виде ссылки на поисковую выдачу или конкретный сайт в интернете. Теперь раздражавшая многих необходимость серфинга в интернете после заданного вопроса почти отпала – количество полноценных ответов выросло до 95%. Редакция CNews задала представителям «Яндекса» вопрос о сроках повышения до 100% и ожидает ответа.

Также разработчики уверяют, что теперь ответы «Алисы» на очень сложные вопросы будут более понятными. В качестве примера они приводят вопрос об отличиях ультразвукового увлажнителя воздуха от парового – и те, и другие доступны в российской рознице, и методом чтения профильных ресурсов не всегда можно понять, в чем же между ними разница.

Сделать ассистента проще

Стоит отметить, что нейросеть YandexGPT уже давно находится в составе «Алисы» – как сообщал CNews, она появилась вместе с навыком «Давай придумаем» в мае 2023 г. Но, чтобы воспользоваться ею, приходилось всякий раз активировать этот навык, который в дальнейшем требовалось выключать.





Если же навык оставался активированным, многие основные функции «Алисы» переставали функционировать – к примеру, она теряла возможность управлять устройствами умного дома ровно до тех пор, пока навык «Давай придумаем» продолжал работать.

В новой «Алисе» сохранена возможность защитить ребенка от контента «18+». На вопрос CNews об этом в «Яндексе» ответили: «Алиса уже умеет узнавать пользователей по голосу, если они с ней познакомятся на «Станции». Однако, чтобы оградить ребёнка от нерелевантного контента можно активировать детский режим».

Вместо ChatGPT

Еще одна новая особенность голосового ассистента «Яндекса» – это отдельный «Чат с Алисой». По сути, это новый полноценный веб-сервис для текстового общения с «Алисой», заменитель американского ChatGPT, тестировать который, к слову, россиянам по решению Microsoft было запрещено.

Яндекс Настольная версия тоже обновилась

«Чат с Алисой» может пригодиться, к примеру, если требуется скопировать текст ответа ассистента в другую программу. Так, «Алиса» может генерировать различные тексты, которые в дальнейшем могут стать частью какой-нибудь статьи или работы.

Разработчики также сообщили CNews, что пользователям предоставлена возможность вести несколько чатов одновременно для более продуктивной работы. В одном может идти обычный диалог, в другом – генерация важного текста. Это позволит не путаться в ответах и сократить время поиска нужного в истории общения.

Продвинутый вариант «Алисы

Отдельный акцент «Яндекс» сделал на запуске сервиса «Алиса Про». В отличие от обычной «Алисы», он платный, но взамен на ежемесячную подписку в размере 100 руб. через «Яндекс Плюс» пользователи получат «Алису» на базе языковой модели YandexGPT 3 Pro.

За счет этого, по словам разработчиков, ответы ассистента будут более развернутыми, а также в про-режиме «Алиса» будет располагать навыками работы с разными стилями и форматами текста.

В «Яндексе» уверены, что про-режим голосового помощника пригодится в первую очередь специалистам, работающим с большими объемами текста. В качестве примера в компании приводят маркетологов и журналистов вместе с копирайтерами.

Первые полгода пользоваться «Алисой Про» можно бесплатно.

Сразу для всех

«Яндекс» постарался открыть доступ к обновленной «Алисе» сразу всем пользователям. Улучшенным ассистентом уже могут воспользоваться владельцы всех умных колонок «Яндекс Станция», включая самую первую образца мая 2018 г., а также «ТВ-станций», вышедших в августе 2023 г.

Яндекс «Яндекс» максимально быстро распространил новую « Алису » на все поддерживаемые устройства

Помимо этого, новая «Алиса» доступна через любой браузер на главной странице «Яндекса, а также она встроена в приложение «Яндекс с Алисой» и обозреватель «Яндекс Браузер» в его настольной и мобильной версиях. Телевизоры сторонних брендов на базе прошивки «Яндекс ТВ» тоже получили доступ к обновленному ассистенту.

Напомним, презентация «Алисы» состоялась 10 октября 2017 г. Другими словами, столь масштабное обновление ассистент получил ровно через шесть с половиной лет с момента своего дебюта.