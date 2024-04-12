Медиахолдинги хотят создать единую систему распространения ТВ в Рунете

Медиакоммуникационный союз разработал проект Концепции развития телевещания до 2035 г. и предложил создать единое приложение для распространения телеканалов в интернете. Приложение планируется наделить рядом преференций. Медиахолдинги таким образом хотят обезопасить себя от падения доходов из-за сокращения смотрения линейного ТВ-вещания и ухода зрителей в интернет.



Единая платформа для общедоступных каналов ТВ в интернете

Крупнейшие медиахолдинги предложили сделать «Витрину ТВ» единым приложением для мобильных платформ и Smart TV с ТВ-каналами первого и второго мультиплекса (пакеты общедоступных каналов).

ООО «Витрина ТВ» — официально назначенная Роскомнадзором «единственная уполномоченная организация по обеспечению распространения общероссийских обязательных телеканалов» в интернете.

Предложение содержится в презентации Концепции развития телевещания до 2035 г., с которой ознакомился РБК. Концепцию разрабатывают по заказу Медиа-коммуникационного союза (МКС), объединяющего крупнейшие медиахолдинги и операторов связи. Представитель МКС сообщил изданию, что разработка проекта концепции закончится предположительно к первому июня 2024 г.

freepik Экономически активная аудитория все чаще смотрит ТВ-каналы и отдельные передачи в сети

В презентации отмечается, что существующее сейчас множество сервисов «создает проблемы с наращиванием их дистрибуции».

Единой «Витрине ТВ» предлагается дать преференции: обязательную предустановку на устройства с доступом в интернет, позиционирование на первом месте в интерфейсе платформ Smart TV, доступ с отдельной кнопки на пульте. Операторов связи предлагается обязать не тарифицировать мобильный трафик этого сервиса.

Все едино

Также предлагается изменить подход к продаже операторам платного телеканалов, не входящих в мультиплексы. Они смогут покупать их только единым пакетом по 120-150 штук, а не по отдельности. Будет ли этот пакет тематических каналов продвигаться также в приложении «Витрина ТВ», в презентации не указано.

Предлагается повышать стоимость контента для платного ТВ и долю вещателей в создании добавленной стоимости этого рынка. В документе упоминается создание единой отраслевой платформы для продажи таргетированной рекламы для ТВ-контента и VOD-контента (система индивидуальной доставки цифрового видеоконтента по запросу пользователя), а также необходимость стимулировать рост числа ТВ-приемников, поддерживающих показ подобной рекламы.

Рекламу для эфирных каналов с высокой долей иностранного контента — более 75% — предлагается ограничить.

Зрители уходят в интернет

В презентации отмечается, что сейчас вещатели контролируют весь рынок эфирной ТВ-рекламы, но смотрение линейного ТВ-вещания сокращается, особенно среди наиболее экономически активной аудитории, зрители начинают переходить на потребление ТВ-контента в отложенном просмотре и по запросу, в том числе на экранах смартфонов, планшетов, компьютеров.

Авторы приводят прогноз, по которому к 2035 г. доля интернет-технологий в структуре вещания превысит 30%. В 2022 г. она составляла 19%.

Даже в случае реализации всех предложений концепции операционная прибыль отрасли без учета субсидирования в 2034 г. может снизиться на 20 млрд руб., а без их реализации — на 95 млрд.

По мнению авторов, перечисленные предложения позволят вещателям максимально консолидировать контент и инвестиции в его дистрибуцию, а также зарабатывать на продаже рекламы при его распространении в сервисах VOD.

Перечисленные меры, как указано в презентации, могут принести основным вещателям дополнительные доходы в размере 10–12 млрд руб. за счет развития отложенного просмотра с показом рекламы или лицензионными платежами, 35 млрд руб. от таргетированной рекламы и кроссплатформенных измерений, 6–7 млрд — от ограничения показа рекламы для неэфирных каналов с высокой долей зарубежного контента.

В 2019 г. CNews писал о подобной инициативе нескольких депутатов Госдумы. Тогда идея вызвала ряд вопросов и возражений у юристов и участников рынка. Им не нравилась перспектива создания монопольного посредника между операторами связи и вещателями.