Российский смартфон «Р-Фон» на отечественном Linux уже можно купить. За него просят 10 миллионов

На сайтах объявлений появилось предложение о продаже российского смартфона «Р-Фон». Он работает на ОС «РОСА Мобайл», а его анонс состоялся в декабре 2023 г. В объявлениях за него просят 10 млн руб. Реальную цену устройства, как и дату его появления в обычной рознице, производитель не раскрывает.

107 iPhone или один «Р-Фон»

В России начались неофициальные продажи отечественного смартфона «Р-Фон» компании НТЦ ИТ РОСА. Премьера устройства, как сообщал CNews, состоялась в середине декабря 2023 г., однако на тот момент разработчики не раскрыли ни его стоимость, ни дату начала продаж.

«Р-Фон» появился на сайтах объявлений – редакция CNews нашла его в каталоге «Авито». Продавец, зарегистрированный на портале с 2022 г., продавал новый не распакованный (судя по снимкам) смартфон за 10 млн руб. К моменту выхода материала объявление, размещенное 11 апреля 2024 г. было снято с публикации – не исключено, что мобильник все же нашел своего покупателя. Исходя из описания, продавец даже готов был подарить счастливому обладателю новенького «Р-Фона» наушники и чехол.

10 миллионов рублей за российский смартфон - новый рекорд стоимости

За 10 млн руб. можно приобрести довольно много всего. Имея в наличии такую сумму, можно стать владельцем, например, квартиры в Москве, очень хорошего автомобиля иностранного бренда, смартфона «Р-Фон» или 107 смартфонов iPhone 15 Pro в комплектации на 128 ГБ. В США 12 апреля 2024 г. за него просили $999 или 93,6 тыс. руб. по актуальному курсу ЦБ).

Появиться и исчезнуть

С момента премьеры российского «Р-Фона» к моменту выхода материала прошло почти четыре месяца, но в рознице этот мобильник так и не появился. Редакция CNews не обнаружила его ни в крупных сетях, ни на маркетплейсах, ни в малоизвестных интернет магазинах.

Когда у россиян появится возможность купить отечественный смартфон под управлением отечественной ОС «РОСА Мобайл» на замену iPhone и иностранным Android-смартфонам, и сколько им придется отдать денег за него, остается неизвестным. Представители НТЦ ИТ РОСА на эти вопросы CNews к моменту выхода материала отвечать отказались, подтвердив лишь, что продажи смартфона на 12 апреля 2024 г. не начались.

НТЦ ИТ РОСА Дальше премьеры история с «Р-Фоном» пока не пошла

Редакция CNews обратилась в «Яндекс Маркет» с вопросом, обращалась ли к ним НТЦ ИТ РОСА с предложением о распространении «Р-Фона», и ожидает ответа. В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили CNews: «К нам не обращалась российская компания НТВ ИТ РОСА с предложением о сотрудничестве пока, но можем сказать, что «М.Видео-Эльдорадо» приветствует расширение конкуренции производителей на рынке и готова рассматривать разные варианты взаимодействия с российскими производителями». В Wildberries тоже заявили, что таких запросов не поступало. В Ozon и «Ситилинке» от комментариев отказались.

Очевидный плюс смартфона

Одним из главных преимуществ российского «Р-Фона» станет очень полезная опция его прошивки, которая сильно упростит жизнь пользователям, желающим поскорее импортозаместить парк своих мобильных устройств. ОС «РОСА Мобайл» имеет встроенный эмулятор Android-приложений, так что с поиском и запуском нужного ПО, тем более что на выходе «РОСА Мобайл» едва ли предложит широкий выбор нативных программ, проблем возникнуть не должно.

Отметим, что эмуляция Android-приложений реализована и в «Авроре» – еще одной отечественной мобильной ОС, за которой стоит принадлежащая «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа». Однако в данном случае за возможность пользоваться всем нужным мобильным софтом пользователям придется расстаться с частью своих денег – Android-эмулятор платный, а штатных приложений под «Аврору» на 12 апреля 2024 г. насчитывалось лишь около 80.

Если хочется сэкономить

В список характеристик «Р-Фона» входят AMOLED-экран на 6,7 дюйма с разрешением 2412х1080 точек и частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Helio G99 (6 нм, 8 ядер, 2,2 ГГц), 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ROM, батарея на 5000 мАч с ускоренной зарядкой 18 Вт по USB-C, а также двойная основная камера на 50+2 МП и фронтальный модуль на 16 МП. Смартфон оснащен модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.2, имеет слот под карты microSD до 2 ТБ, поддержку двух SIM-карт, 3,5-миллиметровый вход под наушники и NFC для бесконтактной оплаты. Весит «Р-Фон» 189 граммов при габаритах 169х76х8 мм.

Судя по описанию и фотографиям, смартфон абсолютно новый

Пока неясно, когда смартфон поступит в продажу и сколько будет стоить, но купить похожее устройство можно уже сейчас, правда, с доставкой из Бангладеш. В этой стране, как стало известно в октябре 2023 г. продается почти 100-процентная копия «Р-Фона» под названием Helio 80 – аппараты схожи как внешне, так и внутренне, хотя в НТЦ ИТ РОСА отрицают какую-либо связь «Р-Фона» с Helio 80.

Разработчики в октябре 2023 г. сообщили CNews: «У нас нет информации о бангладешском смартфоне, который стал появляться в разных медиа. В то же время очевидно, что "Р-фон" и иностранный смартфон - это два совершенно разных устройства. "Р-фон" - это смартфон, созданный на российской операционной системе "РОСА Мобайл". Для его изготовления использовались иностранные комплектующие».