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Потому что не стоило портить жизнь россиянам. В России заблокированы облако Amazon и регистратор доменов GoDaddy

AWS и GoDaddy попали под блокировку Роскомнадзора. Сайты сервисов перестали открываться с российского IP, хотя в «черном списке» веб-ресурсов они не упоминаются. Оба сервис ранее показали спину россиянам и ввели против них жесточайшие санкции.

Добро пожаловать в «черный список»

Американский облачный сервис Amazon Web Services отныне недоступен из России. Доступ к нему заблокирован, как и к официальному сайту американского хостера и регистратора доменных имен GoDaddy.

При подключении к ним с российского IP пользователя встретит ошибка 404 – сайт не откроется, как будто его не существует. Из других стран ограничений доступа к сервисам нет.

Редакция CNews не нашла в основном «черном списке» Роскомнадзора заблокированные ресурсы.

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Сайт AWS в России сейчас выглядит так. GoDaddy ничем не отличается

Тем не менее, на момент выхода материала они были недоступны при подключении к интернету как минимум через «Билайн (проводной и мобильный интернет), МТС (мобильный интернет), «Дом.Ру» (проводной интернет) и Tele2 (мобильный интернет).

Если знать, где искать

В то же время оба ресурса редакцией CNews были обнаружены на другом сайте Роскомнадзора – в реестре сервисов, связанном с ФЗ №236 «О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет"». Это тот самый закон «о приземлении» иностранных ИТ-компаний и сервисов, который был принят властями в считанные недели. Как сообщал CNews, он был подан в Госдуму в конце мая 2021 г. и преодолел три чтения в Госдуме и рассмотрение в Совете Федерации за несколько дней. К 1 июля 2022 г. на нем уже стояла подпись Президента России Владимира Путина.

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В основном реестре запрещенных сайтов ни AWS, ни GoDaddy нет

Напомним, что иностранные компании, подпадающие под действие закона «о приземлении», обязаны, помимо прочего, иметь филиал или представительство на территории России, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

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Когда реестров больше, чем один

В данном реестре оказываются компании, которые обязаны следовать букве этого закона, а также те, кто по тем или иным причинам не делают этого. GoDaddy и AWS в нем представлены с пометкой о полном ограничении доступа к ним.

Потенциальное совпадение

Блокировка Amazon Web Services в России состоялась спустя ровно месяц с того момента, как Amazon на пару с Microsoft решила выгнать все российские компании из своего облака, прикрывшись новыми санкциями, и предоставив около недели на поиск новой площадки, перенос и наладку всей инфраструктуры. При этом AWS и Microsoft Azure – это крупнейшие в мире облачные сервисы. По данным аналитической компании Statista, в IV квартале 2023 г. Amazon занимала 31% глобального рынка, а Microsoft – 24%, что в сумме дает более половины (55%) в глобальном плане. При этом Azure в «черном списке» российского регулятора пока нет.

GoDaddy тоже крайне плохо обошелся со своими российскими пользователями – в чем-то даже хуже, чем AWS. Как сообщал CNews, в декабре 2023 г. GoDaddy решил прекратить обслуживать российских клиентов – и частных, и корпоративных. Он разослал им уведомления о скором удалении аккаунтов – одно из таких поступило на почту сотруднику редакции CNews.

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Строчек в этом списке больше 25, но не по всем введены столь жесткие ограничения

При этом нельзя забывать, что GoDaddy является крупнейшей организацией в своей сфере.

Виртуальная камера с бесконечной вместительностью

На момент выхода материала «блеклист» Роскомнадзора, относящийся к закону «о приземлении» состоял из более 25 строчек, почти каждую из которых занимает известная каждому россиянину компания или сервис. Многие из них не заблокированы, поскольку выполнили требования властей о деятельности на территории России.

В перечне числятся Google, Apple, Viber, Discord, Telegram, TikTok, AliExpress и многие другие. Очень много в списке иностранных хостинг-провайдеров – это Kamatera, WPEngine, HostGator.com.LLC, Network Solutions, DreamHost LLC, Bluehost, Ionos и DigitalOcean. Что примечательно, все они оказались в «черном списке» в течение последних трех недель.

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Alex Rodríguez Santibáñez / Unsplash
Доступных в России веб-сайтов с каждым днем становится все меньше

Все перечисленные сервисы уже недоступны из России, и компанию им в обозримом будущем могут составить хостеры Hetzner Online и FastComet – они есть в перечне, но на момент выхода материала их сайты открывались с российского IP-адреса.

Нельзя исключать, что в обозримом будущем блокировка может настигнуть и Google. Напомним, что в октябре 2023 г. интернет-гигант обанкротил свое российское представительство – ООО «Гугл».

Геннадий Ефремов

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