Потому что не стоило портить жизнь россиянам. В России заблокированы облако Amazon и регистратор доменов GoDaddy

AWS и GoDaddy попали под блокировку Роскомнадзора. Сайты сервисов перестали открываться с российского IP, хотя в «черном списке» веб-ресурсов они не упоминаются. Оба сервис ранее показали спину россиянам и ввели против них жесточайшие санкции.

Добро пожаловать в «черный список»

Американский облачный сервис Amazon Web Services отныне недоступен из России. Доступ к нему заблокирован, как и к официальному сайту американского хостера и регистратора доменных имен GoDaddy.

При подключении к ним с российского IP пользователя встретит ошибка 404 – сайт не откроется, как будто его не существует. Из других стран ограничений доступа к сервисам нет.

Редакция CNews не нашла в основном «черном списке» Роскомнадзора заблокированные ресурсы.

Сайт AWS в России сейчас выглядит так. GoDaddy ничем не отличается

Тем не менее, на момент выхода материала они были недоступны при подключении к интернету как минимум через «Билайн (проводной и мобильный интернет), МТС (мобильный интернет), «Дом.Ру» (проводной интернет) и Tele2 (мобильный интернет).

Если знать, где искать

В то же время оба ресурса редакцией CNews были обнаружены на другом сайте Роскомнадзора – в реестре сервисов, связанном с ФЗ №236 «О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет"». Это тот самый закон «о приземлении» иностранных ИТ-компаний и сервисов, который был принят властями в считанные недели. Как сообщал CNews, он был подан в Госдуму в конце мая 2021 г. и преодолел три чтения в Госдуме и рассмотрение в Совете Федерации за несколько дней. К 1 июля 2022 г. на нем уже стояла подпись Президента России Владимира Путина.

Напомним, что иностранные компании, подпадающие под действие закона «о приземлении», обязаны, помимо прочего, иметь филиал или представительство на территории России, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Когда реестров больше, чем один

В данном реестре оказываются компании, которые обязаны следовать букве этого закона, а также те, кто по тем или иным причинам не делают этого. GoDaddy и AWS в нем представлены с пометкой о полном ограничении доступа к ним.

Потенциальное совпадение

Блокировка Amazon Web Services в России состоялась спустя ровно месяц с того момента, как Amazon на пару с Microsoft решила выгнать все российские компании из своего облака, прикрывшись новыми санкциями, и предоставив около недели на поиск новой площадки, перенос и наладку всей инфраструктуры. При этом AWS и Microsoft Azure – это крупнейшие в мире облачные сервисы. По данным аналитической компании Statista, в IV квартале 2023 г. Amazon занимала 31% глобального рынка, а Microsoft – 24%, что в сумме дает более половины (55%) в глобальном плане. При этом Azure в «черном списке» российского регулятора пока нет.

GoDaddy тоже крайне плохо обошелся со своими российскими пользователями – в чем-то даже хуже, чем AWS. Как сообщал CNews, в декабре 2023 г. GoDaddy решил прекратить обслуживать российских клиентов – и частных, и корпоративных. Он разослал им уведомления о скором удалении аккаунтов – одно из таких поступило на почту сотруднику редакции CNews.

Строчек в этом списке больше 25, но не по всем введены столь жесткие ограничения

При этом нельзя забывать, что GoDaddy является крупнейшей организацией в своей сфере.

Виртуальная камера с бесконечной вместительностью

На момент выхода материала «блеклист» Роскомнадзора, относящийся к закону «о приземлении» состоял из более 25 строчек, почти каждую из которых занимает известная каждому россиянину компания или сервис. Многие из них не заблокированы, поскольку выполнили требования властей о деятельности на территории России.

В перечне числятся Google, Apple, Viber, Discord, Telegram, TikTok, AliExpress и многие другие. Очень много в списке иностранных хостинг-провайдеров – это Kamatera, WPEngine, HostGator.com.LLC, Network Solutions, DreamHost LLC, Bluehost, Ionos и DigitalOcean. Что примечательно, все они оказались в «черном списке» в течение последних трех недель.

Alex Rodríguez Santibáñez / Unsplash Доступных в России веб-сайтов с каждым днем становится все меньше

Все перечисленные сервисы уже недоступны из России, и компанию им в обозримом будущем могут составить хостеры Hetzner Online и FastComet – они есть в перечне, но на момент выхода материала их сайты открывались с российского IP-адреса.

Нельзя исключать, что в обозримом будущем блокировка может настигнуть и Google. Напомним, что в октябре 2023 г. интернет-гигант обанкротил свое российское представительство – ООО «Гугл».