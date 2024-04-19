Массово удаляются товары из каталогов Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». Почему это выгодно россиянам?

Крупнейшие российские интернет-площадки заблокировали более 2 млн товаров всего за три месяца. Власти в этом тоже участвуют. Россиянам, несмотря столь масштабное сокращение ассортимента маркетплейсов, это лишь на руку – блокировке подвергся исключительно контрафакт.

Борьба с подделками в интернете

В российском сегменте интернета идет крупномасштабная борьба с контрафактом. Как сообщила на своем сайте Федеральная антимонопольная служба России (ФАС), только за I квартал 2024 г. (1 января – 31 марта) было заблокировано более 2 млн карточек поддельных товаров, и это только с учетом статистики крупнейших торговых площадок – данные небольших интернет-магазинов не приводятся.

По информации ФАС, за отчетный период российские потребители лишились доступа к более 2,066 млн поддельных товаров из ассортимента «Яндекс Маркета», Ozon, Wildberries и «AliExpress Россия». Это результат работы российских властей, проделанной в рамках «реализации практик по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами в целях предотвращения реализации контрафактной продукции», сообщает ФАС.

Что подделывают чаще

У мошенников, пытающихся продать россиянам заведомо поддельный товар, как оказалось, есть свои предпочтения. Чаще всего, по данным ФАС, злоумышленники пытаются обмануть посетителей маркетплейсов путем продажи им контрафактной электроники. На втором месте идет светотехника, а затем следуют всевозможные строительные инструменты.

jcomp / FreePik Нарваться на подделку на маркетплейсах очень легко - количество карточек с контрафактом исчисляется миллионами

Последними чаще всего интересуются мужчины, но и про женскую половину человечества предприимчивые продавцы тоже не забывают. Представительницам женского пола они регулярно пытаются продать заведомо контрафактную косметику. Также среди общей массы подделок на маркетплейсах очень часто встречается спортивная одежда.

Все в рамках закона

Торговые площадки сотрудничают с правообладателями и российскими властями, руководствуясь совсем недавно принятыми правилами. Их разработали эксперты некоммерческого партнерства «Объединение Корпоративных Юристов России» (ОКЮР) в июле 2023 г.

Слишком очевидная подделка

По данным ФАС, с июля 2023 г. было заблокировано почти 4,5 млн поддельных товаров, но отдельную статистику по каждому сервису ведомство не приводит. Редакция CNews обратилась к представителям всех упомянутых маркетплейсов с вопросом, проводились ли массовые чистки их каталогов от контрафакта во втором полугодии 2023 г., и и сколько карточек они заблокировали за этот период, и ожидает ответа.

Как не попасться на уловки мошенников

Существует несколько пока еще действенных способов выявления подделки силами самих пользователей. Для примера, в середине апреля 2024 г. сотрудник редакции CNews искал УШМ Makita LXT DGA511Z, цены на которую начинаются от 20 тыс. руб. за комплектацию без кейса и аккумулятора. Ozon предложил ему этот инструмент приблизительно за 6 тыс. руб., то есть втрое дешевле, да еще и в комплекте с двумя аккумуляторами.

Неоригинальность этого товара сомнений не вызывает

Из этого следует, что основной метод отличия подделки от оригинала – цена. Подлинный продукт не может стоить очень дешево – ни производитель, ни продавец не будут работать себе в убыток.

Второй маркер подделки – это название товара или полное его отсутствие. Весной 2024 г. CNews нашел на маркетплейсах сотни карточек с поддельными смартфонами – они назывались realmei (вместо Realme), Redme (вместо Redmi) и пр. При этом, опять же, стоили они намного дешевле подлинных смартфонов с аналогичными характеристиками.

Несоответствие заявленных возможностей продаваемого товара установленной на него цене тоже в 99% говорит о том, что продавец пытается «впарить» контрафакт. Например, на маркетплейсах часто можно встретить SSD-накопители и даже обычные флешки объемом 32 ТБ (терабайта) по цене до 2 тыс. руб. Это не подарок судьбы, а подделка – внутри таких накопителей стоит гораздо менее вместительная память, как правило, не больше 16 ГБ. Для сравнения, качественные SSD всего на 256 ГБ, притом не портативные, а формата M.2 для установки в ПК или ноутбук, стоили на момент выпуска материала от 3 тыс. руб.

Даже такие смартфоны находят своих покупателей

При этом отзывы на товар в 2024 г. чаще всего не помогают отличить подлинный товар от контрафакта. Существуют сотни сервисов по написанию поддельных отзывов, в том числе и для крупных маркетплейсов. Пролить свет может статистика по возвратам в профиле продавца, но мошенники оформляют аккаунты массово, что не позволяет увидеть истинную картину.