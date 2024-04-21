Wildberries запретит россиянам заказывать товары из-за рубежа без профиля на «Госуслугах»

Пользователи Wildberries больше не смогут заказывать товары из Китая, если у них нет профиля на «Госуслугах». Аккаунт на этом портале не имеют десятки миллионов жителей страны. В маркетплейсе называют меру необходимостью – без нее Wildberries не может передавать властям персональные данные покупателей.

Представьтесь, пожалуйста

Wildberries, один из самых популярных в России маркетплейсов, вводит новое ограничение при заказе товаров из Китая и Узбекистана. Если у покупателя нет профиля на «Госуслугах», то желаемый товар он не получит – его даже не получится заказать.

По словам представителей Wildberries, новая мера пока находится в режиме тестирования, однако распространяется она, судя по всему, на всех зарегистрированных пользователей. По крайней мере, в Wildberries об обратном не говорят. «Теперь при оформлении заказа из Китая и Узбекистана покупателю понадобится пройти верификацию через «Госуслуги», – указано в заявлении.

Данные из «Госуслуг» – это не только ФИО и паспортные данные, но также адрес регистрации проживания, номер телефона, ИНН пр. Всю эту информацию подавляющее большинство россиян из-за разгула мошенников предпочитают скрывать от всех.

Важно отметить, что возможность авторизации через «Госуслуги» на Wildberries появилась еще летом 2022 г. Но тогда маркетплейс позволял подтверждать личность и через другие сервисы.

© stLegat / Фотобанк Фотодженика Свобода выбора у покупателей WIldberries, не имеющих профиля на Госуслугах, резко сократится

Представители маркетплейса объясняют новое требование необходимостью передавать российским властям личную информацию россиян. «Это нужно для передачи персональных данных покупателя Федеральной таможенной службе», – говорится в официальном заявлении Wildberries.

Другие крупные торговые площадки подобные меры на момент выхода материала не вводили. Редакция CNews обратилась с вопросом о планах по обязательной привязке к «Госуслугам» к представителям «Яндекс Маркета» и Ozon и ожидает ответа.

Треть россиян – на выход

Действующее в России законодательство не требует от россиян пользоваться порталом госуслуг или иметь там учетную запись. Тем не менее, весной 2023 г. граждан ненадолго лишили возможности удалять аккаунты на этом портале – сделать это можно было только по паспорту через МФЦ.

На самих «Госуслугах» сведения о точном количестве зарегистрированных на портале пользователей к моменту выхода материала отсутствовали. Но доподлинно известно, что этим сервисом не пользуется как минимум около трети населения страны.

CNews Пример заказа из-за рубежа. При этом срок доставки - почти целый месяц. Такое раньше было характерно только для китайских маркетплейсов, но никак не для российских

На начало 2024 г. в мире насчитывалось около 146,3 млн граждан России (данные Росстата). В январе 2024 г. на полях международной выставки-форума «Россия» вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что на «Госуслугах» зарегистрировано 109 млн человек.

Из этого следует, что как минимум около 37 млн россиян отныне не смогут заказать на Wildberries товар из-за рубежа, за исключением стран ЕАЭС.

Свободы все меньше

В дополнение к Китаю свое нововведение Wildberries распространил еще и на Узбекистан. В компании подчеркнули также, что почти любой страны заказ из-за рубежа будет невозможен, пока пользователь не подтвердит свою личность, то есть не авторизуется через «Госуслуги».

Исключения из данного правила есть, но распространяется оно на крайне ограниченный список государств. Профиль на портале госуслуг покупателю не понадобится, если интересующий его товар находится в Армении, Белоруссии, Казахстане или Кыргызстане.

Все перечисленные страны – это члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который также входит и Россия. В Wildberries на вопрос редакции, планируется ли распространить требование по авторизации через «Госуслуги» и на эти страны, на момент выхода материала ответить не смогли.

Сомнительные плюсы

По словам представителей Wildberries, верификация пользователя через «Госуслуги» – это «самый простой и надежный способ предоставить таможенной службе данные покупателя». Также в компании уверяют, что такой способ деанонимизации покупателя упрощает процесс покупки, ведь ему «не нужно заполнять данные вручную». «Данные передаются в ведомство по зашифрованным каналам связи, а это значит, что они надежно защищены», – подчеркнули представители Wildberries.

В то же время существует целый ряд ограничений, связанных с покупкой товаров из-за рубежа на Wildberries. В компании сделали акцент на том, что если в предоставленных данных будет обнаружена хотя бы одна ошибка, или если они будут заполнены не полностью, то «заказ покупателя не сможет пересечь границу между странами». В дополнение к этому абсолютно все товары, заказанные на Wildberries из-за рубежа, будут переданы в доставку исключительно после предоплаты. То есть привычная многим россиянам схема оплаты после проверки товара в пункте выдачи здесь не работает.

Отдельно в Wildberries упомянули и про 15-процентную таможенную пошлину, если зарубежный заказ стоит 200 евро. CNews писал, что до апреля 2024 г. он был 1000 евро, но власти решили не сохранять его размер прежним. Цены на технику на маркетплейсах уже взлетели.

«Госуслуги» всем и каждому

Wildberries – пока один из очень немногих интернет-сервисов, который начинает заставлять россиян иметь профиль на «Госуслугах». Однако тенденция уже прослеживается – в начале апреля 2024 г. CNews писал о подготовке к внесению в Госдуму законопроекта, обязывающего администраторов доменов подтверждать свои персональные данные через «Госуслуги». До этого такую информацию владельцы доменов годами предоставляли только интернет-регистраторам и только по запросу. Другими словами, если документ будет принят, создавать сайты в Рунете смогут лишь те, у кого есть профиль на «Госуслугах».