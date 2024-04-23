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Amazon сознательно нарушала законы о копирайте «потому что все конкуренты так делают»

Amazon осознанно игнорировала законы об авторском праве при обучении искусственного интеллекта (ИИ), утверждает бывшая сотрудница. Бывшая исследовательница ИИ в Amazon подала судебный иск против компании, утверждая, что техногигант попытался обойти законы об авторском праве в погоне за разработкой передовых языковых моделей ИИ.

Подан судебный иск

Исследователь и инженер в области ИИ в Amazon Вивиан Гадери (Vivian Ghaderi) подала в суд на компанию, утверждая, что ее понизили в должности и уволили после того, как она забеременела и родила ребенка. В своем иске Гадери утверждает, что на нее оказывали давление, заставляя уйти в декретный отпуск, и велели игнорировать нарушения авторских прав, чтобы не отставать от конкурентов в разработке ИИ.

Гаделли пришла в компанию в 2018 г., но в феврале 2021 г. ушла из нее, чтобы присоединиться к другому стартапу. Однако ее позвали обратно в Amazon за ее мастерство и отношения с коллегами, и она стала руководителем инженерной службы, в подчинении которой находились один исследователь и два инженера.

В сентябре 2022 г. Вивиан Гадери была назначена руководить недавно запущенной командой Alexa, занимающейся исследованием качества данных и соответствия нормативным требованиям. В это время Гадери был беременна и должна была родить примерно в ноябре 2022 г. По этой причине Гадери не сообщила о своей беременности на первой встрече с новым боссом, Дэниелом Марком (Daniel Marc). Гадери рассказала о беременности своему предыдущему начальнику, но Марк, похоже, не знал об этом факте и, казалось, был удивлен сообщением о беременности.

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Unsplash - BoliviaInteligente
Amazon осознано игнорировала законы об авторском праве при обучении ИИ

В 2021 г. Марк временно заменил Гадери на Махеша Кришнакумара (Mahesh Krishnakumar) в качестве руководителя, чтобы он мог продолжать управлять командой, даже если Гадери уйдет в декретный отпуск, и поставил Гадери в подчинение к Кришнакумару. Однако по мере приближения срока родов Гадери должна была уйти в декретный отпуск с 7 ноября 2022 г., но Кришнакумар оказал на нее давление, чтобы она отложила отпуск, и в итоге она начала декретный отпуск 15 ноября, в день, когда ей пришлось делать экстренное кесарево сечение. Вскоре после этого инцидента OpenAI выпустила тестовую версию ChatGPT 30 ноября 2022 г. Гаделли сказал, что в Amazon царил хаос.

Необоснованное ущемление

Г-жа Гадери вернулась из декретного отпуска в январе 2023 г. По словам членов команды, г-н Кришнакумар отсутствовал в команде большую часть времени во время отсутствия г-жи Гадери, а если и присутствовал, то вносил незначительный вклад в работу команды, и работа застопорилась. Кроме того, когда г-жа Гадери возвращалась на работу, он делал ей дискриминационные и оскорбительные замечания, такие как «У меня тоже есть маленькая дочь, поэтому я понимаю, как тяжело женщинам с детьми», «Вы должны проводить время с дочерью» и «Вы должны наслаждаться тем, что вы молодая мать».

Нарушение авторских прав

В тот момент, когда Вивиан Гадери попросила вернуть ее на карьерный путь, ее начальник Марк отказался, и новым руководителем группы был назначен Андрей Стискин (Andrei Stiskin). Гадери, которая под руководством Стискина возглавила проект по созданию крупномасштабной языковой модели, сообщила об этом в юридический отдел в связи с нарушением политики авторского права. Однако после встречи с представителями юридического отдела Стискин заявил Гадери, что компания Amazon не достигла своей цели по улучшению качества поиска Alexa на 2023 г. и что для его улучшения придется игнорировать политику Amazon в области авторских прав. Стискин также сообщил о том, что получил инструкции выше юридического отдела, сообщив о том, что так поступают все конкурирующие с Amazon ИИ-компании.

В марте 2023 г. Гадери пожаловался в отдел кадров, что не может вернуться к своей прежней карьере. Тем временем Стискин, встретившийся с руководителями отдела ИИ, сообщил, что Гадери будет исключена из команды и понижена в должности. Отдел кадров Amazon признал, что комментарии Стискина не соответствовали кодексу поведения компании, но компания не признала, что заявления Гадери о дискриминации или преследовании ее за беременность или роды имели место. Они понизили ее в должности, не отвечающей требованиям, отказались удовлетворить ее просьбу о переводе и уволили ее после того, как она пожаловалась на отдел кадров.

В ответ на иск представитель Amazon Монтана Маклахлан (Montana McLachlan) заявила, что в Amazon не терпят дискриминации, преследования или мести на рабочем месте. Компания на апрель 2024 г. расследует подобное поведение и принимает соответствующие меры против тех, кто нарушает правила Amazon.

Штрафы компании

В июле 2021 г. регулятор Люксембурга оштрафовал Amazon на рекордные $886 млн за обработку персональных данных в нарушение правил Евросоюза. Компания намерена оспаривать это решение и считает его необоснованным

По данным Reuters, комиссия вынесла это решение 16 июля, утверждая, что Amazon занимается обработкой персональных данных в нарушение правил ЕС по их защите. Регламент Евросоюза требует, чтобы компании запрашивали согласие пользователей, прежде чем использовать их личные данные, иначе им грозят крупные штрафы.

Антон Денисенко

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