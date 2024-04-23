«Триколор» будет раздавать российским туристам платный доступ в интернет

Оператор спутникового телевидения «Триколор» намерен устанавливать хот-споты для раздачи спутникового интернета в небольших населенных пунктах, причем школам будет обеспечен бесплатный доступ к образовательным ресурсам. Также оператор разработал решения по раздачи интернета в удаленных отелях (глэмпингах), при которой оплата трафика полностью ложится на плечи туристов.

«Триколор» и спутниковый интернет в труднодоступных населенных пунктах

Оператор спутникового телевидения «Триколор» (юридическое лицо – «Национальная спутниковая компания») – объявил о намерении расширить сферу применения услуги спутникового доступа в интернет (VSAT). Об этом рассказал коммерческий директор оператора Олег Стручковский.

По словам Стручковского, «Триколор» намерен выйти в сегмент B2G: компания договорилась с властями 13 регионов России об установке VSAT-терминалов в малых населенных пунктов, где отсутствует проводной и мобильный интернет. Доступ в интернет будет раздаваться с помощью хот-спотов по технологии Wi-Fi.

По VSAT в том числе будут подключаться и школы, причем доступ к электронным образовательным сервисам (наподобие «Московской электронной школы») будет бесплатным.

В «Триколоре» полагают, что данное предложение станет хорошим приложением к программе подключения социально-значимым объектов (СЗО, к их числу относятся школы) к интернету.

Интернет для туристов

Другая новизна – это предложение в сегменте B2B для удаленных туристических объектов, в частности, глэмпингов. Владельцам таких объектов предлагается приобрести и установить оборудование для VSAT, при этом непосредственно доступ в интернет через Wi-Fi будут оплачивать клиенты таких заведений (туристы). Решение «Триколора» обеспечивает обязательную идентификацию пользователей.

Оператор уже разработал тарифные планы. Тариф «Выходные 3 ГБ» предполагает доступ в интернет в течение трех дней с объемом трафика до 3 ГБ за 500 руб. Тариф «Каникулы 10 ГБ» предполагает доступ в интернет в течение 7 дней за 1,5 тыс. руб. с объемом трафика 10 ГБ.

Тариф «Отпуск 25 ГБ» предполагает доступ в интернет в течение 14 дней за 3 тыс. руб. при объеме трафика 25 ГБ. Еще один тариф, «Круиз 50 Гб», предполагает доступ в интернет в течение 30 дней с объемом трафика 50 ГБ за 5 тыс. руб.

Стручковский признает, что для просмотра видео таких объемов трафика не хватит, но для рабочей корреспонденции и мессенджеров будет достаточно. В России сейчас 580 глэмпингов. Рынок растет на 31% в год, а потенциал составляет 5 тыс. глэмпингов.

Спутниковый интернет от «Триколора»

Услуга спутникового интернета предоставляется совместно с компанией «Евтелсат Нетворск» (торговая марка Konnect, «дочка» европейского оператора Eutelsat). Используется спутник «Экспресс-АМ1», принадлежащей госпредприятию «Космическая связь» (ГПКС). Часть емкости на нем арендует Eutelsat и продает соответствующие услуги Eutelsat 36C.

Сейчас услуга спутникового интернета доступна на европейской территории России и частично в Сибири («От Иркутска до Мурманска»). Компания рассматривает возможность расширения зоны покрытия и на Сибири и Дальний Восток.

В «Триколор» уверены, что они (совместно с Connect) являются лидером российского рынка спутникового доступа в интернет (из 16 VSAT-провайдеров). В сфере B2C оператор предлагает ряд тарифов, которые называются «Безлимитными» (хотя в реальности содержат пределы по объему трафику).

Тариф «Интернет безлимитный 20» предполагает доступ в интернет на скорости до 20 Мбит/с с объемом траифка 25 ГБ за 5 тыс. руб. в месяц. На тарифе «Интернет безлимитный 40» предоставляется доступ в интернет со скоростью до 40 Мбит/с с объемом трафика 50 ГБ за 8,3 тыс. руб. в месяц.

Тариф «Интернет безлимитный 40 max» предполагает доступ в интернет со скоростью до 40 Мбит/с за 11,4 тыс руб. в месяц с объемом трафика до 80 ГБ. Стоимость комплекта оборудования составляет до 65 тыс. руб. (у конкурентов – от 75 тыс. руб.).

Как убедить владельцев глэмпингов устанавливать спутниковый интернет

Акционер компании «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев считает, что идея оснастить хот-спотами глэмпинги перспективна, но имеет ряд нюансов. «Непонятно, чем стимулировать владельцев таких отелей устанавливать оборудование VSAT, ведь с учетом доставки в труднодоступные места это будет весьма недешево, - говорит Пехтерев. – Раньше посетителям отелей можно было предложить конвертики с паролем для интернета, за счет перепродажи которых владелец объекта мог бы заработать. Но когда речь идет о прямой оплате доступа в интернет со стороны конечного пользователя, данная опция пропадает».