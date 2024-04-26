Основателя знаменитого российского онлайн-ритейлера обязали выплатить 5,7 миллиарда

Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности основателя онлайн-ритейлера «Викимарт» Максима Фалдина на сумму 5,7 млрд руб. «Викимарт» прекратил работу в 2016 г. уже после ухода Фалдина из проекта. Ранее условные сроки получили бывший гендиректор проекта Андрей Кленин и экс-глава кредитовавшего проекта «Айманибанка» Игорь Волчихин.

Субсидиарная ответственность основателя «Викимарт» Максима Фалдина

Арбитражный суд Москвы принял решение о привлечении основателя и бывшего гендиректора онлайн-ритейлера «Викимарт» Максима Фалдина к субсидиарной ответственности на сумму 5,6 млрд руб.

Об этом говорится в решении суда, размещенной в картотеке «Электронное правосудие». Требование о привлечении Фалдина к субсидиарной ответственности выдвинул конкурсный управляющий «Викимарта» Андрей Рыжов.

Летом 2023 г. суд уже удовлетворял заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности Фалдина и бывшего гендиректора «Викимарт» Андрея Кленина. Тогда Рыжов требовал взыскать с них 4 млрд руб., но точную сумму еще не определил.

Однако затем Фалдин успешно обжаловал в апелляционной инстанции привлечение его к субсидиарной ответственности. Рыжов пытался оспорить это решение в кассационной инстанции, но безуспешно. В итоге субсидиарная ответственность полностью легла на Фалдина, причем ее сумма даже выросла.

Взлеты и падения «Викимарт»

«Викимарт» (Wikimart) был создан в 2008 г. Максимом Фалдиным и Камилем Курмакаевым и работал по модели онлайн-маркетплейса. В 2009 г. американский фонд Tiger Global приобрел контрольный пакет в компании. Всего в проект за несколько лет было инвестировано $30 млн.

В 2014 г. владелец Финпромбанка Анатолий Гончаров вместе с неназванным партнером инвестировали в «Викимарт» $40 млн, получив контроль над компанией. Позднее Фалдин покинул проект, оставшись миноритарным акционером.

В 2016 г. у Финпромбанка начались финансовые трудности. Его оздоровлением пыталась заняться группа «Альянс» Мусы Бажаева, который был крупнейшим вкладчиком банка. В итоге у банка была отозвана лицензия, и в нем введели временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов.

Тогда же начались проблемы и у «Викимарт», который получил целую серию исков от поставщиков. В конце 2016 г. Фалдин заявил, что «Викимарт» прекратил работу.

«Так получилось, что мажоритарные акционеры бросили компании, а из миноритарных я один остался в России, - пояснял тогда Фалдин. - 20 месяцев моего отсутствия позволили «профессиональным» топ-менеджерам на деньги «богатых» олигархов уничтожить компанию».

Суды и уголовные дела вокруг «Викимарт»

Из-за выявленных в Финпромбанке нарушений Гончаров и другой совладелец банка Станислав Перминов были объявлены в розыск.

Временная администрация Финпромбанка, введенная АСВ, выиграла иск о взыскании с «Викимарта» 2,6 млрд руб. В 2020 г. по требованию Финпромбанка, «Викимарт» был признан банкротом, в нем был назначен конкурсный управляющий Андрей Рыжов. Общая сумма задолженности «Викимарта» перед Финпррмбанком, признанная судом, составляет 4 млрд руб.

Частью истории является еще одна кредитная организация - Айманибанк, у которой в 2016 г. также была отозвана лицензия и введена временная администрация в лице АСВ. В числе ее совладельцев также входил Анатолий Гончаров. Незадолго до отзыва лицензии банк выдал кредит «Викимарту» на сумму 130 млн руб.

Правоохранительные органы пришли к выводу, что бывший гендиректор Айманибанка Игорь Волчихин выдавал кредит, осознавая, что он не будет возвращен. В 2017 г. он был арестован. Впоследствии экс-банкир пошел на сделку со следствием и получил 4,5 года условно.

В 2018 г. был арестован и Андрей Кленин, заключавший от имени «Викимарта» кредитный договор с Аймайнибанком. В 2020 г. его приговорили к трем годам условно. И подсудимый, и обвинение обжаловали этот приговор, и дело вернулось на новое рассмотрение. Но в 2023 г. суд повторно приговорил Кленина к трем годам условно.

Временная администрация Айманибанка добилась включения его в реестр кредиторов «Викимарта» с суммой задолженности почти 500 млн руб. Еще 100 млн руб. компания должна Федеральной налоговой скубе (ФНС).