Сразу после TikTok в США под запрет попадет DJI, пионер и лидер мирового рынка БПЛА

Американские власти считают DJI угрозой безопасности. Конгресс США рассматривает законопроект о ее запрете, компании на апрель 2024 г. доминирует на рынках коммерческих и потребительских дронов. Компания занимается производством мультикоптеров, контроллеров и видеокамер. По оценкам аналитиков Frost & Sullivan, ей принадлежит 75% глобального рынка потребительских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), причем 80% дохода генерируется за пределами Китая.

Новая жертва

Члены правительства США могут продвинуть законопроект, направленный на запрет дронов от частной китайской компании DJI и запрет их эксплуатации на территории страны. Согласно материалу New York Times, законопроект, выдвинутый комитетом Палаты представителей по энергетике и торговле в США, сделает воздушные устройства DJI неработоспособными. Закон о противодействии дронам DJI, если он будет принят, добавит дроны в список FCC, который будет блокировать работу дронов DJI в американских сетях, фактически лишая их возможности работать по всей стране. Компании Huawei и ZTE на 27 апреля 2024 г. уже находятся в этом списке.

Закон о противодействии дронам DJI был представлен в апреле 2023 г. конгрессменом Элизой Стефаник (Elise Stefanik) и Майком Галлахером (Mike Gallagher) из Палаты представителей Конгресса США. Конгрессмены утверждали, что китайское законодательство позволяет правительству страны принуждать DJI участвовать и помогать в шпионской деятельности, и поэтому компания должна быть добавлена в список FCC запрещенного оборудования и услуг связи в Соединенных Штатах. Кроме того, правительственные агентства обнаружили в начале 2024 г., что DJI предоставляет китайскому правительству информацию о критически важной инфраструктуре в США.

Unsplash - Aaron Burden Америка не остановилась на сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok

«Дроны DJI не собирают журналы полетов, фотографии или видео - по умолчанию... Частная китайская компания не является военной. Мы остаемся одной из немногих компаний-производителей дронов, которая четко осуждает и активно препятствует использованию наших дронов в боевых действиях... DJI следует правилам и нормам на тех рынках, где она работает», - сказал пресс-секретарь DJI Йи Чэнь (Yi Chen).

Компания DJI решительно выступает против предложенного законопроекта, который, возможно, имеет больше шансов быть принятым теперь, когда законопроект о TikTok уже подписан президентом Байденом. Возможно, компания почувствовала надвигающуюся угрозу для своего американского бизнеса, поскольку в последнее время она потратила немало усилий, чтобы создать основу для противостояния. Например, DJI поставила одного из своих основных американских партнеров перед YouTube Билли Кайлом (Billy Kyle), чтобы он рассказал о последствиях для различных отраслей промышленности в случае запрета DJI.

Захват рынка

В конце 2015 г. стало известно, что DJI приобрела миноритарный пакет одного из известных европейских производителей фото и видеооборудования - Hasselblad. Компании объявили о стратегическом партнерстве, которое, по их мнению, позволит объединить сильные стороны обеих компаний. Основные рынки сбыта в 2015 г. США - 30% доходов, Европа - 30% и Азия - 30%, остальное сбыт происходил в Латинской Америке и Африке. По итогам 2018 г. компания DJI, по результатам анализа консалтинговой компании Frost & Sullivan, занимала 70% мирового рынка БПЛА, а в 2021 г. уже 75%.

В январе 2019 г. South China Morning Post писало, что DJI лидирует на рынке коммерческих беспилотных летательных аппаратов, контролируя около 77% продаж. Объем мирового рынка дронов оценивается в $9 млрд, а на сегмент промышленного оборудования приходится более чем 50% доля. По словам менеджера по развитию партнерских отношений в DJI Билл Чен (Bill Chen), компания DJI делает ставку на корпоративный сектор и, в частности, на клиентов из сельскохозяйственной отрасли. По словам Чена, поскольку население в мире продолжает расти, производители должны найти более высокотехнологичные способы удовлетворения растущего спроса на продукты питания.

Последствия запрета

Компания DJI уже частично запрещена в Соединенных Штатах. В 2020 г. она была добавлена в «Черный экономический список», а в 2022 г. Министерство обороны США поместило ее как «китайскую военную компанию». В прошлом чиновники FCC также призывали к полному запрету DJI, но на апрель 2024 г. ни один из этих призывов не увенчался успехом. Однако, учитывая успех законопроекта о запрете TikTok, законодатели могут почувствовать себя смелее и потребовать аналогичного запрета для DJI - причем в ближайшее время.

Группы, имеющие привилегированный доступ к политическим и экономическим ресурсам, могут не нести серьезных издержек от иностранного экономического давления за счет неравномерного использования государственных и частных ресурсов в свою пользу. С другой стороны, частные компании могут значительно пострадать от любой серьезной политической и экономической нестабильности, вызванной давлением, из-за их неблагоприятного положения в обществе.

Помимо экспортно-ориентированных отраслей, финансовые и торговые санкции также приводят к безработице и США не исключение из общего мирового рынка. Санкции создают безработицу и в других сферах экономики, замедляя экономический обмен на внутреннем рынке, повышая инфляцию и создавая черный рынок для дефицитных товаров.

Санкции могут также подорвать экономику страны, не находящейся под санкциями. Непосредственное экономические последствия санкций, такие как введение эмбарго на продукцию страны-объекта или компаний и не важно, частные они, государственные или смешанные. Арест финансовых активов, может снизить экономическую и финансовую способность объекта санкций на 2024 г. торговать с третьими странами. Рост беспорядков и нестабильности в стране, где размещено производство компании-жертвы, вызванные санкции, будут также представлять угрозу для политической стабильности, что приведет к увеличению числа межгосударственных и гражданских войн.

В рамках стратегии «Глобальная экономическая деятельность и восстановление» (GEAR) решения по вопросам экономического возрождения Соединенных Штатов должны на 2024 г. принимаются на основе тщательного анализа ущерба для бизнеса. В GEAR говориться, США продолжат сотрудничество с компаниями и международными партнерами по имплементации таких мер, как скрининг, тестирование и соблюдение безопасной дистанции в транспортных узлах, в аэропортах и в самолетах. Билли Кайл задается вопросом в связи с тем, что уважаемые американские конгрессмены, видимо, не знакомы со своими национальными стратегиями? Возможно, это просто невидимая рука рынка.

Запрет TikTok в США

В конце апреля 2024 г. Конгресс США одобрил решение о запрете китайской социальной сети TikTok. Приложение будет недоступно для загрузки через 270 дней, если китайский владелец не продаст платформу.

Как сообщает издание Financial Times, во вторник 79 членов Сената проголосовали за запрет соцсети, против 18 против. Это решение подталкивает компанию ByteDance отказаться от TikTok, чтобы избежать запрета. Ожидается, что TikTok подаст иск в суд, чтобы заблокировать закон. Запрет TikTok будет означать, что приложение больше не будет получать обновлений, что усложняет его использование по мере развития операционных систем и со временем сделает его устаревшим.

Законопроект быстро приобрел популярность после брифингов представителей службы безопасности, которые предупредили, что Китай может заставить ByteDance передать личные данные 170 млн американцев, использующих приложение.

Палата представителей США приняла законопроект в марте 2024 г., но он столкнулся с препятствиями в Сенате США из-за беспокойства о нарушении свободы слова. Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон (Mike Johnson), сделав шаг, который помог ускорить эту меру, объединил его с финансированием для Украины, создав пакет, против которого большинство сенаторов вряд ли выступит. Выступая в Сенате США ранее, Мария Кантвелл (Maria Cantwell), председатель комитета по вопросам торговли от Демократической партии, которая ранее имела предостережения относительно законопроекта, призвала своих коллег поддержать его.

На TikTok отрицает, что китайское правительство имеет какой-либо контроль над приложением. 25 апреля 2024 г. председатель Комитета по разведке Сената от Демократической партии Марк Уорнер (Mark Warner) заявил, что тот факт, что китайское правительство лоббировало законопроект перед членами Конгресса США, свидетельствует о том, как много Китай вложил в этот продукт.

Американские сенаторы также призвали молодых американцев понять, что Конгресс США пытался защитить их, а не пытался запретить популярное приложение. Большинство китайских экспертов в Вашингтоне сомневаются, что Пекин позволит ByteDance передать алгоритм, который сделал программу столь успешным аналогом TikTok в США, если компания не выиграет в суде.

Впоследствии стало известно, что экс-министр финансов США Стивен Мнучин (Steven Mnuchin) собирает группу инвесторов для приобретения сервиса TikTok. Ранее о намерении купить TikTok заявлял экс-гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик (Robert Kotick). В то же время остается непонятным, позволит ли правительство Китая ByteDance продать сервис покупателю из США.

Китайское правительство на 27 апреля 2024 г. уже дало понять владельцам сервиса TikTok, что ставит национальное достоинство выше частных финансовых интересов.