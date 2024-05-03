VK потратил больше 2 миллиардов на убыточную платформу обучения ИТ-профессиям

Холдинг VK потратил 863 млн руб. на консолидацию долей в образовательной онлайне-платформе SkillFactory, специализирующейся на обучении ИТ-профессиям. В общей сложности VK вложил более 2 млрд руб. в покупку долей в данной платформе, которая пока убыточна.

Сколько VK заплатил за долю в SkillFactory

Холдинг VK раскрыл подробности консолидации долей в образовательной онлайн-платформе SkillFactory (юридическое лицо – ООО «Скилфэктори»). Согласно отчету VK, в течение 2023 г. холдинг увеличил свою долю в платформе с 63,76% до 100%.

Сумма сделки составила 863 млн руб. Часть этой суммы в размере 200 млн руб. составляло отложенное вознаграждение. Также часть суммы это форвардный контракт по плавающей цене. Вся компания оценена в 2,38 млрд руб.

Как VK покупал SkillFactory

SkillFactory специализируется на обучение профессиями в сфере ИТ. Компания была создана в 2019 г. ее гендиректором Александром Ерошкиным, продолжающим занимать этот пост. В 2020 г. доля Ерошкина в проекте сократилась до 40,42%, столько же получил Александр Турилин (по данным базы «Контур.Фокус»). Еще 9,6% получил Павел Астафуров, 6% - Максим Древаль.

Также в 2020 г. долю размером 1,97% в проекта получило ООО «Мэйл.ру» («дочка» холдинга Mail.ru Group, который сейчас называется VK). Позднее размер этой доли вырос до 18,3%. Доли Турилина и Ерошкина сократились до 33,13% у каждого, доля Астафурова – до 7,7%, доля Древаля – до 4,8%.

В 2021 г. VK стал контролирующим владельцем SkillFactory с долей 63,76%. Эта доля принадлежала ООО «Скилбокс», структуре образовательного холдинга Skillbox Limited (зарегистрирована на Кипре). Он был создан VK на базе образовательной платформы Skillbox. Совладельцами Skillbox Limited являются основатели Skillbox (включая гендиректора Дмитрия Крутова), основатель фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий и фонд Ultimate Capital.

Доли Турилина и Ерошкина в SkillFactory после упомянутой сделки сократились до 15,44% у каждого, доля Астафуров – до 3,6%, доля Древаля – до 0,9%. Ранее VK сообщала, что увеличение доли в SkillFactory с 18,3% до 61,8% обошлось холдингу в 1,09 млрд руб. Сделка была осуществлена путем реализации соответствующего опциона.

Кроме того, тогда же VK предоставила SkillFactory кредит на сумму 125 млн руб., а затем получила конвертируемый опцион, который позволил VK обменять данный кредит на 1,9% долю в SkillFactory.

Убытки SkillFactory

Таким образом, VK стала собственником 63,7% в SkillFactory. При этом совладельцы SkillFactory заключили опцион типа Put, который позволял им обязать VK выкупить оставшиеся у них 36,3% в проекте.

Осенью 2023 г. доля ООО «Скилбокс» в SkillFactory выросла до 72,25%. Доли Турилина и Ерошкина сократились до 11,82% у каждого, доля Астафурова до 2,75%.

На начало 2024 г. ООО «Скилбокс» стал единоличным владельцем SkillFactory. По итогам 2023 г. выручка ООО «СкилФэктори» составила 1,65 млрд руб., чистый убыток – 169 млн руб. Таким образом, всего на покупку долей в SkillFactory холдинг VK потратил не менее 2,08 млрд руб.

Как VK покупал «Тетрику»

Также в 2023 г. VK увеличил свою долю в образовательной платформе «Тетрика» (юридическое лицо – ООО «Препреп.ру») с 60,67% до 85,97%.

Эта сделка обошлась холдингу в 707 млн руб. Ранее на покупку 60,7% в «Тетрика» холдинг VK потратил 570 млн руб., то есть всего VK потратил на покупку долей в данном проекте 1,28 млрд руб.

Как и Skillfactory, «Тетрика» тоже является убыточным проектом: в 2023 г. выручка проекта составила 1 млрд руб., чистый убыток – 320 млн руб.