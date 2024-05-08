Путин поставил задачу добиться технологической независимости России

Технологическая независимость и новые рынки ИИ

Указ Президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», опубликованный на сайте правительства, поставил ряд целей в сфере ИТ, которые должны быть достигнуты к 2030 г.

К этому сроку должны быть обеспечены технологическая независимость и формирование новых рынков по направлениям ИИ, средств производства и автоматизации, экономики данных и цифровой трансформации.

Отечественные ИТ-решения и российское ПО

Темп роста инвестиций в отечественные решения в сфере ИТ должен вдвое превысить темп роста ВВП. Доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме их потребления должна вырасти в полтора раза, а выручка малых технологических компаний – в семь раз. Также должен быть сформирован рынок данных, с их активным вовлечением в хозяйственный оборот, хранением, обменом и защитой.

80% организаций ключевых отраслей экономики должны перейти на базовое и прикладное российское ПО в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы. Использование отечественного ПО в государственных органах, компаниях и организациях должно достигнуть 95%.

Пресс-служба Президента России Новый президентский указ ставит национальные цели развития России на период до 2030 года

Информационная безопасность и «цифровая зрелость»

Также указ уделяет внимание обеспечению сетевого суверенитета и информационной безопасности в интернете, а кроме того созданию системы эффективного противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и снижению ущерба от таких преступлений.

К указанному сроку должна быть достигнута «цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Этот термин предполагает автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и ИИ.

Госуслуги и интернет

В документе поставлена задача добиться роста доли госуслуг в электронной форме до 99%, а кроме того – внедрения системы поддержки принятия решений для 100 госуслуг в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя за счет внедрения в деятельность госорганов единой цифровой платформы. В свою очередь рост доли обеспеченности домохозяйств качественным интернетом должен достигнуть 97%, а к 2036 г. – до 99%. Также намечен запуск цифровой платформы, способствующей формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни, на базе принципа управления на основе данных.

В какие топы войдет РФ

Согласно указу, к 2030 г. Россия должна войти в топ 25 стран мира по показателю плотности роботизации и в топ 10 стран мира по объему научных исследований и разработок. Затраты на исследования и разработки должны вырасти до 2% ВВП, в том числе должны вырасти вдвое инвестиции частного бизнеса.