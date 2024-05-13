VK за долги забрал долю «Ростелекома» в мессенджере

VK консолидировал доли в образовательном онлайн-мессенджере «Сферум», созданном холдингом совместно с «Ростелекомом». Сделка была осуществлена путем конвертации задолженности «Сферум» перед VK на сумму 270 млн руб. в уставной капитал.

Как VK консолидировал «Сферум»

Холдинг VK раскрыл подробности сделки по консолидации долей в образовательном приложении «Сферум» (юридическое лицо - ООО «Цифровое образование»), созданном холдингом совместно с «Ростелекомом». Согласно отчетности VK, в 2023 г. холдинг увеличил свою долю в компании с 50% до 99,41%.

Сделка была осуществлена путем конвертации задолженности «Цифрового образования» перед VK на сумму 270 млн руб. в уставной капитал компании. Из этой суммы основной долг составлял 250 млн руб., 20 млн руб. - начисленные проценты.

Финансовые показатели «Сферум»

Согласно данным базы «Контур.Фокус», «Цифровое образование» было создано в 2020 г.

Первоначально доли в нем на паритетных началах были разделены между ООО ВК («дочка» VK) и «РТ-Лабс» («дочка» «Ростелекома»). Позднее доля «РТ-Лабс» перешла к другой структуре «Ростелекома» - фонду «Коммит Кэпитал».

В начале деятельности уставной капитал «Цифровое образование» составлял 1,2 млн руб. В конце 2022 г. он был увеличен до 3,2 млрд руб. В начале 2023 г. уставной капитал вырос до 272,7 млн руб. После этого доля «Коммит Кэпитал» сократилась до 0,59%. Позднее эта доля перешла к самому «Цифровое образование», то есть VK стал единоличным владельцем компании.

Деятельность компании убыточна. По результатам 2023 г. выручка «Цифрового образования» составила 53,2 млн руб., валовой убыток - 97 млн руб., чистый убыток - 122,7 млн руб.

«Сферум» позиционирует себя как закрытое пространство для общения школьников, учителей и педагогов. Первоначально мессенджер функционировал в качестве отдельного мобильного приложения для платформ iOS и Android, затем VK интегрировал его в «VK Мессенджер». Также существует десктопная версия приложения.

Как VK скупает образовательные активы

VK активно скупает активы в области онлайн-образования. Так, в 2023 г. холдинг увеличил свою долю в образовательной платформе «Метрика» (юридическое лицо - ООО «Препреп.ру») с 60,67% до 85,97%. Сумма сделки составила 707 млн руб.

Также VK увеличил с 63,76% до 100% свою долю в образовательной платформе SkillFactory (юридическое лицо - ООО «Скилфектори»), специализирующейся на обучение профессиям в сфере ИТ. Сумма сделки составила 863 млн руб.

Основной актив VK в сфере онлайн-образования - холдинг Skillbox Limited, созданный на базе образовательной платформы «Скилбокс». Его совладельцами, помимо VK, являются основатель «Скилбокс» Дмитрий Крутов, основатель фонда ALmaz Capital Partners Александр Галицкий и фонд Ultimate Capital.

Кроме того, в 2020-2023 гг. VK консолидировала 100% проекта «Учи.ру», помогающей школьникам выполнять домашние задания и участвовать в различных активности. Всего VK заплатил за данный проект 12,475 млрд руб.