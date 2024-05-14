Россиянин проведет почти 20 лет за решеткой за магазин в даркнете. Он чудом избежал пожизненного заключения

В Краснодаре вынесли приговор россиянину за создание в даркнете магазина по продаже запрещенных в стране веществ. По решению суда он должен провести почти 20 лет в колонии строгого режима – судья посчитал его виновным сразу по пяти пунктам, один из которых сулил ему пожизненное заключение. Приговор пока не вступил в законную силу – у трех адвокатов подсудимого еще есть возможность обжаловать его.

В тюрьму за маркетплейс

Россиянин Дмитрий Крикливец по решению судьи Игоря Мацко должен будет провести 16 лет своей жизни в тюрьме. По информации Краснодарского краевого суда, Крикливец был владельцем интернет-магазина в даркнете, посредством которого сбывал запрещенные в России вещества.

На момент выхода материала приговор в силу не вступил. Крикливца защищают адвокаты Янна Галаган, Александр Сарычев и Андрей Сахаров. Осужденный был признан виновным по пяти пунктам обвинения, один из которых подразумевает наказание в виде пожизненного заключения.

Согласно материалам суда, Крикливец основал свой магазин в конце 2020 г. Спустя полгода, в июне 2021 г., он «незаконно приобрел наркотические средства общей массой более 500 граммов», говорится на сайте Краснодарского краевого суда. Цель покупки – последующее распространение.

За два месяца до этого, в апреле 2021 г., Крикливец, по информации суда, решил нарастить объемы продаж в своем магазине и попутно увеличить прибыль, вследствие чего организовал контрабанду запрещенных веществ из-за рубежа. Они должны были прибыть в Россию из Нидерландов под видом международного почтового отправления.

wirestock / FreePik 16 лет за решеткой - это много, но все же в разы меньше пожизненного заключения

Свою посылку Крикливец получил в июне 2021 г. Тогда же он был арестован сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Пять пунктов обвинения

16 лет колонии строгого режима – это совокупное наказание за нарушение пяти положений уголовного кодекса, в чем Крикливец и был обвинен. Сам он свою вину на момент выхода материала не признавал, говорится в заявлении суда. На заседании он заявил, что запрещенные вещества приобретал «для собственного употребления», указано на сайте суда, а размер закупки объяснил тем, что «оптом дешевле». Также Крикливец прокомментировал свой поход за посылкой, заявив, что был уверен, будто в ней лежат ранее заказанные им наушники.

«Несмотря на заявления подсудимого его вина была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств», – говорится на сайте Краснодарского краевого суда.

Судья Игорь Мацко рассматривал дело единолично. Он постановил, что Крикливец нарушил ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), п. «б» ч. 4 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ), а также п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 234 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) УК РФ.

Тюрьма на всю жизнь

Стоит отметить, что присужденные Крикливцу 16 лет колонии строгого режима – далеко не самое суровое наказание, которое его ожидало. Например, нарушение ч. 5. (преступление в особо крупном размере) ст. 228.1 карается тюрьмой на срок от 15 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. Также в ряде случаев такое преступление может повлечь за собой пожизненное лишение свободы.

Движение дела

Дмитрий Крикливец был арестован в конце июня 2021 г., однако дело против него завели значительно позже – лишь 19 ноября 2021 г. Судья получил материалы дела спустя еще три дня, 22 ноября 2021 г.

В дальнейшем рассмотрение дела откладывалось восемь раз, чаще всего по причине неявки в суд подсудимого или его адвокатов. Также еще более 40 раз объявлялся перерыв в его рассмотрении. 19 мая 2022 г. сторона защиты подала апелляционную жалобу, которая была направлена в вышестоящую судебную инстанцию 3 июня 2022 г., рассмотрена там 10 июня 2022 г. и возвращена обратно 21 июня 2022 г. В результате рассмотрения жалобы судебный акт был оставлен без изменений.

Приговор Дмитрию Крикливцу был вынесен 13 мая 2024 г.