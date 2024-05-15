На стареющих ПК прекращается поддержка штатного браузера Windows. Со временем он перестанет открывать сайты и превратится в мишень для хакеров. Решить проблему невозможно

Microsoft решила отнять у владельцев очень старых ПК возможность пользоваться своим браузером Edge. Она перестанет обновляться на компьютерах без поддержки инструкций SSE3, а со временем, когда веб-технологии шагнут вперед, и вовсе разучится корректно работать. Также в нем появятся уязвимости, которые Microsoft устранять не будет. Edge – это штатный браузер Microsoft, он по умолчанию встроен в Windows 10 и Windows 11.

Больше никаких обновлений

Корпорация Microsoft внесла изменения в документацию к своему браузеру Edge – менее чем через месяц он перестанет обновляться на старых компьютерах. Как пишет портал Neowin, начиная с версии 126, для корректной работы браузер и обновления будет требовать наличия в процессоре компьютера поддержки инструкций SSE3. Релиз Edge 126 назначен на середину июня 2024 г.

Отсутствие обновлений означает, что с течением времени многие сайты перестанут корректно отображаться в Edge, то есть пользоваться ими будет невозможно. Также со временем в нем найдут те или иные уязвимости, которые уже никто не будет устранять. Это происходит со всеми браузерами, когда их поддержка прекращается – для примера, очень сложно и опасно пользоваться Google Chrome под Windows XP – для этой ОС последняя версия браузера вышла в марте 2016 г. и имеет индекс 49. На момент публикации материала актуальная сборка браузера имела индекс 125.

Кого затронет

Edge – это штатный браузер Windows 10 и Windows 11, он устанавливается вместе с ними, и выкорчевать его из системы довольно нелегко. Чаще всего он используется только для скачивания другого браузера, о чем свидетельствует его минимальная популярность – 5,21% рынка браузеров в мире и 4,36% в России (данные StatCounter за апрель 2024 г.).

Microsoft Популярным и широко распространенным браузером Edge назвать нельзя

Также компьютер с процессором, не имеющим поддержку инструкций SSE3, в 2024 г. найти не так-то просто. Это по-настоящему древние машины в возрасте от 20 лет и старше, поскольку премьера SSE3, как и первых процессоров с их поддержкой, состоялась в 2004 г.

Первой в этом плане оказалась компания Intel. Поддержка SSE3 в чипах AMD появилась годом позже, в 2005 г.

Из всего этого следует, что отсутствие обновлений Edge затронет лишь очень незначительное число пользователей, которые обошли все преграды Microsoft и все же установили современные Windows 10 и Windows 11 на очень древнее «железо». Пользоваться актуальными версиями Edge можно только на этих версиях Windows – в последний раз, когда Microsoft обновляла документацию своего браузера (в январе 2023 г.), она отключила в нем поддержку Windows 7, 8, 8.1, а также Server 2008 R2, Server 2012 и Server 2012 R2. Edge 109 — последняя версия обозревателя, работающая на этих платформах.

Купите уже новый компьютер

В последние месяцы Microsoft весьма активно борется с владельцами совсем уж старых по современным меркам ПК. Она подталкивает их к покупке новых десктопов и ноутбуков, лишая их обновлений Windows 11. Например, в феврале 2024 г. обязательным требованием Windows 11 стало наличие в процессоре инструкции POPCNT – если ее нет, система перестанет запускаться.

Эта инструкция стала частью подавляющего большинства процессоров лишь в начале предыдущего десятилетия, так что все компьютеры на более старых CPU с релизом обновления Windows 11 до версии 24Н2 перестанут загружаться. 24Н2 выйдет во второй половине 2024 г., и выходов из ситуации два – не обновляться до 24Н2 или купить уже, наконец, новый компьютер.

В апреле 2024 г. системные требования Windows 11 в очередной раз обновились – на этот раз в них была добавлена обязательная поддержки набора инструкций SSE4.2. Команда POPCNT входит в его состав. Отсутствие этого набора влечет те же последствия – без SSE4.2 Windows 11 24Н2 работать не будет.

Что же до Windows 10, то эта система имеет более щадящие требования к «железу». Но это старая система – она вышла летом 2015 г., а в октябре 2025 г. будет прекращена ее бесплатная техническая поддержка. За новые апдейты придется платить – как компаниям, так и частным пользователям.

Радикальное решение

Для тех, кто по тем или иным причинам не спешит менять свой компьютер, который уже старше многих интернет-пользователей, на что-то новое, существует альтернативный выход из ситуации с поддержкой Edge. Можно отключить обновления Windows 11 и тем самым не бояться прихода апдейта 24Н2, который гарантированно сломает систему на старом «железе» и установить браузер Supermium.

CNews писал, что это свободно распространяемый обозреватель на основе Chromium, который специально создавался для старых ПК. Его ключевая особенность в том, что он, поддерживая все современные веб-технологии, поддерживает все ОС Windows, начиная с вышедшей в 2021 г. Windows XP, и при этом регулярно обновляется. Другими словами, в плане арсенала возможностей Supermium ничем не уступает современным версиям Chrome, Edge, и всех прочих браузеров на основе Chromium, но при этом корректно работает и отображает сайты на компьютерах даже 20-летней давности. И отсутствие в компьютере поддержки тех или иных процессорных инструкций мало заботит разработчиков Supermium.