Российский лидер рынка ЦОД выходит на биржу

«Ростелеком» намерен вывести на биржу «РТК-ЦОД», совместное предприятие с ВТБ, являющееся лидером в сфере центров обработки данных. Аналитики оценивают компанию в 210-280 млрд руб.

IPO «РТК-ЦОД»

«Ростелеком» намерен провести IPO (первичное размещение акций) своего дочернего предприятия «РТК-ЦОД» (юридическое лицо – «Центр хранения данных»). Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на финансового директора компании Сергея Анохина.

Параметры и сроки размещения еще не определены. Для «Ростелекома» это будет первый опыт вывода на биржу компании из быстрорастущего направления. Анохин говорит, что в дальнейшем возможно проведение IPO и других «дочек» оператора.

Как «РТК-ЦОД» стал лидером рынка

«Ростелеком» был создан в 2011 г. на базе активов подконтрольного государству холдинга «Связьинвест». В холдинг также входили межрегиональные компании связи (МРК), которые активно занимались строительством ЦОД (центры обработки данных).

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В 2015 г. «Ростелеком» установил контроль над группой Safedata (юридическое лицо – ЦХД), которая владела дата-центрами «Москва-I» и «Москва-II», а также долями в операторе доставки контента Ngenix и крупнейшей в России точкой обмена трафиком MSK-IX. В 2017 г. «Ростелеком» полностью консолидировал Safedata, всего на покупку данной компании «Ростелеком» потратил более 4 млрд руб.

На базе Safedata было создано «РТК-ЦОД», ставшая лидером на российском рынке центров обработки данных. В 2019 г. «РТК-ЦОД» договорилась о приобретении второго по величине поставщика на российском рынке ЦОД – компании Dataline. Сумма сделки составила 17,5 млрд руб.

Для осуществления сделки «РТК-ЦОД» привлек от «Ростелекома» заем на сумму 21 млрд руб. После этого возникла необходимость привлечения в «РТК-ЦОД» внешнего инвестора. Им стал подконтрольный государству банк ВТБ, который в 2020 г. выкупил допэмисиию долей в «РТК-Цод» на сумму 35 млрд руб. После этого ВТБ получил 44,8% в «РТК-ЦОД», у «Ростелекома» осталось 55,6%. Оценка компании на тот момент составляла 78,1 млрд руб.

Финансовые и операционные показатели работы «РТК-ЦОД»

Согласно отчетности «Ростелекома», за 2023 г. выручка от направления «ЦОД и облачные услуги» составила 63,5 млрд руб., увеличившись за год на 44%. В I квартале 2024 г. «РТК-ЦОД» ввел 1 тыс. стоек, их число увеличилось до 22 тыс.

По данным IKS-Consulting, «РТЦ-ЦОД» является лидером рынков коммерческих ЦОД с долей 30%, IaaS (27%) и PaaS (24%). По словам Анохина, в ближайшее время «РТК-ЦОД» увеличит емкость ЦОД еще на 20%.

Российский рынок ЦОД

Общая емкость российского рынка ЦОД в 2023 г. увеличилась на 21% до 70,3 тыс. стойко-мест. По данным IKS-Consulting, на втором месте, по количеству стоек, находится DataPro (6,5 тыс.), на третьем – Ixcellerate (6,3 тыс.), на четвертом – 3data (5,9 тыс.), на пятом – Selectel (3,5 тыс.)

Оценки аналитиков

Финансовый аналитик, с которым пообщался CNews, указывает, что при мультипликаторе 6-8 EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизации) оценка компании составляет 210-280 млрд руб. Но эта сумма не учитывает величину долгов, которая пока не раскрывается.

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин указывает, что у «РТК-ЦОД» есть серьезное преимущество по сравнению с другими операторами ЦОД в виде возможной синергии с другими подразделениями «Ростелекома», например, с совместным предприятием ВТБ и «Ростелекома» в сфере больших данных. Выход же на биржу станет для «РТК-ЦОД» дешевой альтернативой банковским кредитам, полагает аналитик.