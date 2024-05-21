HeadHunter «обжегся» на YouDo и потерял инвестиции на сотни миллионов

HeadHunter зафиксировал обесценивание своих инвестиций в площадку по подбору исполнителей YouDo. Теперь справедливая стоимость доли в сервисе, приобретенном HeadHunter за 349 млн руб., равна нулю. YouDo генерирует убытки и имеет отрицательную величину чистых активов.

HeadHunter зафиксировал обесценивание вложений в YouDo

Рекрутинговый сервис HeadHunter в 2023 г. провел тест на обесценивание сервиса по поиску исполнителей YouDo, в число акционеров которого входит HeadHunter, и зафиксировал дополнительное обсценивание в размере 103,7 млн руб.

Это следует из пояснений к бухгалтерской отчетности ООО «Хедхантер» (юридическое лицо HeadHunter), опубликованном на сайте ФНС (Федеральная налоговая служба).

Ранее, по итогам 2022 г., HeadHunter зафиксировала обесценивание своей доли в YouDo в размере 245 млн руб. Соответственно, по итогам 2023 г. размер обесценивания составил 349 млн руб.

VK YouDo HeadHunter зафиксировал обесценивание своих инвестиций в YouDo

Это в точности такая же сумма, за которую HeadHunter покупал долю в YouDo. Соответственно, теперь справедливая стоимость доли HeadHunter в YouDo равна нулю.

В отчете HeadHunter указано, что в 2023 г. выручка YouDo увеличилась, а бизнес-план компании на 2024 г. предполагает дальнейший рост выручки. Однако это не покроет убытков, понесенных YouDo за последние три года.

В HeadHunter подчеркивают, что убытки YouDo от года к году росли. Так, по итогам 2023 г. чистый убыток площадки составил 54,9 млн руб, что в два раза больше убытка за 2022 г. (27,4 млн руб.). Отрицательная балансовая стоимость чистых активов компании по итогам 2023 г. составила 216 млн руб., увеличившись за год в 1,3 раза.

Представители HeadHunter и YouDo не ответили на вопросы CNews по данному поводу.

Как YouDo привлекала инвесторов

YouDo была основана Денисом Кутергиным и Алексеем Гидиримом в 2012 г. Компания работает в секторах B2C и B2B. На площадке можно найти исполнителей курьерских услуг, ремонта и строительства, компьютерной помощи, грузоперевозок, уборки и помощи по хозяйству, услуг по красоте и здоровью, дизайна, репетиторству и обучению, разработке ПО и пр. На сайте зарегистрировано более 11 млн пользователей и более 3,5 млн исполнителей.

В 2016 г. фонд Sistema Venture Capital (венчурный фонд АФК «Система», основного акционера МТС) вложил в YouDo $6,2 млн. Также средства в проект вложили основатель платежной системы Qiwi Сергей Солонин, фонды United Capital Partners и Fint Capital.

В 2018 г. компания МТС («Мобильные телесистемы») вложила в YouDo $12 млн, получив взамен 13,7% акций площадки. В 2021 г. HeadHunter вложил в YouDo $5 млн, получив взамен 9,91% акций. Тогда же HeadHunter заключил два опциона, позволяющие в совокупности выкупить 46,89% в компании.

Первый из этих опционов позволял выкупить 14,9% акций, его можно было исполнить в течение полугода, начиная с 28 октября 2022 г. Второй опцион позволял выкупить 31,99% акций в течение полугода, начиная с 28 октября 2023 г. Первый опцион не был исполнен. Но второй опцион, в случае, если первый не был реализован, позволяет HeadHunter сразу выкупить 46,89% и стать, таким образом, контролирующим собственником площадки.

В случае установления контроля над YouDo ресурс HeadHunter обязался выкупить оставшиеся 43,2% в компании. Если же, наоборот, HeadHunter не реализует имеющейся у нее опцион, то компания должна будет продать свою долю в YouDo существующим акционерам. Юридическое лицо YouDo – ООО «Киберлогистик», оно полностью подконтрольно кипрской YouDo Web Technologies. Именно в этой структуре акционеры YouDo приобретают доли.

Обесценивание других активов HeadHunter

У HeadHunter наблюдается обесценивание и в других дочерних активах. Так, обесценивание доли в сервисе DreamJob, позволяющим оставлять отзыв о работодателей, составило 110 млн руб. HeadHunter владеет 46,66% в данном сервисе, справедливая стоимость пакета составляет 49,8 млн руб.

По итогам 2022 г. DreamJob (ООО «Дрим Джоб») показал убыток в размере 42,6 млн руб. В то же время в HeadHunter указывают, что DreamJob является стартапом, его коммерческие продажи начались лишь в 2022 г., а функциональность сервиса является дополнительной частью самой площадки HeadHunter. Поэтому данное вложение не рассматривается HeadHunter как самостоятельная единица.

Обесценивание по сервису автоматического подбора персонала Skilaz (ООО «Скилаз») в 2023 г. составило 114 млн руб., но оно сократилось по сравнению с 2022 г. размер доли HeadHunter в данном сервисе составляет 74,99%, справедливая стоимость – 895 млн руб. Обесценивания 100% доли в площадке «Зарплата.ру», приобретенной HeadHunter в 2020 г., в 2023 г. не было. Ранее HeadHunter списал из-за данного актива 657 млн руб.