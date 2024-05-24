Конец эпохи: Легендарный мессенджер ICQ прекращает работу

Интернет-холдинг VK принял решение о закрытии легендарного мессенджера ICQ, популярного в России в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Для массового пользователя холдинг предлагает «VK Мессенджер», для корпоративной - VK WorkSpace.

VK закрыл ICQ

Интернет-холдинг VK сообщил о прекращении поддержки работы мессенджера ICQ. Сервис прекратит работу 26 июня 2024 г.

VK сконцентрируется на развитие двух продуктов для обмена сообщениями: «VK мессенджер» (для массовой аудитории) и VK WorkSpace (для бизнеса). Ежемесячная аудитория «VK Мессенджеры» составляет 72,9 млн. Команда мессенджера ICQ присоединится к работе этих проектов.

ICQ был создан в 1996 г. израильской компанией Mirabilis. Первоначально проект позиционировал себя как интернет-пейджер: он позволял обмениваться текстовыми сообщениями через интернет подобно распространенным в то время пейджерам.

История ICQ

В 1998 г. американский интернет-провайдер AOL приобрел ICQ за $287 млн. ICQ стала американской компанией. В те годы ICQ быстро набирала популярность в России, и до середины 2000-х была фактическим стандартом для общения в интернете.

© burdun / Фотобанк Фотодженика Интернет-холдинг VK принял решение о закрытии легендарного мессенджера ICQ

В России сервис стали называть «Аськой». Он использовался и для бизнес-коммуникаций, и для знакомств. Распространялись через ICQ также спам, вирусы и производились фишинговые атаки.

Идентификация пользователей осуществлялась через уникальные цифровые номера, при этом пользователь мог дополнительно к номеру присвоить себе ник. Контакт-лист первоначально хранился на локальном компьютере пользователя, затем была добавлена возможность хранения на сервере ICQ.

AOL осуществляла монетизацию за счет показа рекламы в ICQ, однако у ICQ были альтернативные клиенты, использовавшие его протокол OSCAR: Miranda, Trilian, QIP (был создан российскими программистами и продан холдингу РБК) и др. К концу 2000-х 40% российских пользователей работали с альтернативными клиентами.

Альтернативные клиенты не показывали рекламу. У них был и ряд иных отличий от официальной версии: например, игнорировалось требование пользователя добавлять его в контакт-лист только через авторизацию, была возможность показывать «невидимых» пользователей. Но с конца 2000-х годов из-за обновлений протокола ICQ, у альтернативных клиентов эпизодически наблюдались проблемы с доступом к сервису.

Как «аська» стала российской

В 2010 г. холдинг DST (был создан Юрием Мильнером и владел Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники») приобрел ICQ за $187 млн. На тот момент сервис уже терял аудиторию: она составляла 33 млн пользователей, из которых на Россию приходилось 16 млн. Поэтому AOL продал ICQ за меньшие деньги, чем покупал ее в 1998 г. Впоследствии DST был переименован в Mail.ru Group, а затем в VK.

Новые владельцы пытались развивать ICQ. Появилась официальная мобильная версия, возможности осуществления аудио- и видеозвонков, групповые чаты. Было решено отказаться от рекламной монетизации. В 2016 г. был открыт исходный код ICQ. В 2018 г. был отключен протокол OSCAR, из-за чего перестали работать альтернативные клиенты.

В 2020 г. была запущена новая версия проекта - ICQ New. Она поддерживала технологии искусственного интеллекта, в том числе распознавание аудиосообщений и автоматические подсказки для ответов.

Причины неудачи ICQ

Но мессенджер продолжал терять аудиторию. В 2013 г. она составляла 11 млн пользователей, в том числе 6 млн в России. В 2020 г. ежемесячная аудитория в России оценивалась в 400 тыс.

Конкуренцию ICQ еще с 2000-х годов стал создавать мессенджер Skype, который был ориентировал на IP-телефонию (первоначально ICQ не поддерживал голосовые вызовы). С конца 2000-х в конкуренцию с интернет-мессенджерами вступили социальные сети, которые имеют функции прямого общения между пользователями: Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), «ВКонтакте» и др.

С начала 2010-х годов основными средствами общениями стали мобильные мессенджеры, привязанные к номеру телефона: WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), Viber, Telegram.

У VK есть и другие мессенджеры: еще до покупки ICQ он запустил «Mail.ru Агент», а в 2017 г., на базе «OK мессенджер», был запущен TamTam. Впрочем, эти проекты в настоящее время активно не развиваются.

Об ICQ в России вспоминали в 2018 г.. когда Роскомнадзор предпринял неудачную попытку блокировки Telegram. «А ты помнишь свой номер «Аськи»», - шутили тогда в Рунете.