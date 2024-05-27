В работе СДЭК крупный сбой. Посылки не выдают больше суток

Клиенты «Служба доставки экспресс-курьер» (СДЭК) не могут получать и отправлять посылки более суток из-за технических проблем. Сервисная компания на конец мая 2024 г. не может обрабатывать заказы вручную, чтобы не допустить внутренних ошибок при доставке товаров. Сайт компании не открывается.

Технический сбой в СДЭК

Сервис доставки грузов СДЭК столкнулся с техническим сбоем. 27 мая 2024 г. прием и выдача посылок были приостановлены, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов. Об этом корреспонденту РБК сообщили в службе поддержки сервиса. СДЭК пообещал провести полный анализ причин сбоя и принять меры для предотвращения в будущем подобных ситуаций.

«27 мая 2024 г. мы активно заняты решением возникшей ситуации. Находимся на 11:00 по МСК в заключительном этапе ее исправления. С 28 мая 2024 г. работа наших пунктов выдачи заказов уже будет восстановлена, и компания продолжит работу в штатном режиме», - сообщили в компании СДЭК и попросили извинения за доставленные неудобства.

СДЭК В работе СДЭК произошел крупный технический сбой. Больше суток отсутствует выдача посылок

О приостановке обработки заказов в СДЭК сообщили утром 26 мая, тогда же в СДЭК обещали, что 27 мая пункты выдачи заказов продолжат работу в штатном режиме. Но на указанную дату специалисты продолжают восстановление работоспособности сервиса.

Сфера работы компании

СДЭК является одним из крупнейших экспресс-доставщиков в России, занимая второе место по географическому охвату доставки после «Почты России». Компания работает в 27 странах мира и имеет крупные хабы в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, что позволяет ей обеспечивать быструю и надежную доставку товаров по всему миру.

Сервисная компания была основана в 2000 г. Сервисная компания развивает свой бизнес преимущественно за счет франчайзинговой модели, что позволило компании вырасти до 7 тыс. пунктов выдачи заказов и постаматов. Благодаря этой модели, компания имеет активную базу клиентов в количестве 6,5 млн пользователей. На конец первого полугодия 2023 г. компания имела свыше 4,3 тыс. пунктов выдачи заказов в 31 стране (3,8 тыс. в России).

Компания помогает россиянам делать покупки на зарубежных онлайн-платформах, что стало особенно актуальным после ухода из России международных платежных систем, обеспечивая доступ к международной торговле и электронной коммерции для российских потребителей. СДЭК предоставляет пользователям в России доступ к продукции международных производителей, которые ушли с российского рынка, за счет услуг по оплате и доставке импортных товаров с помощью карт российских банков. СДЭК не только помогает российским потребителям купить импортные товары, но и занимается продажей восстановленной электроники, предлагая доставку из-за рубежа устройств, которые гарантированно не нарушат санкционные ограничения.

Комплекс операций с товаром от момента заказа покупателем до момента получения покупки (фулфилмент) СДЭК в 2024 г. включает складской учет, обработку заказов, доставку до конечного покупателя или до склада интернет-магазина. Центры фулфилмента компании открыты на базе логистических центров в 18 крупнейших городах России, а еще один - в Казахстане.

СДЭК получает выручку от четырех сегментов бизнеса: B2C и фулфилмент - доставка посылок из интернет-магазинов, складские и транспортные услуги. Сегмент приносит 61% выручки. С2С и прочие - отправка и доставка писем и посылок между физическими лицами. Дает 28% выручки. B2B и авиаперевозки - доставка документов, писем и грузов для корпоративных клиентов - 6% выручки. Международные отправления посылок - 5% выручки. По информации РБК, за январь - сентябрь 2023 г. выручка «СДЭК глобал» по РСБУ выросла год к году на 32,6%, до 23 млрд руб., а чистая прибыль - почти в два раза, до 1,18 млрд руб.

Основатель продает мажоритарную долю

26 апреля 2024 г появилась информация о том, что основатель, генеральный директор и мажоритарный владелец логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт продал свою долю в ООО «СДЭК-глобал», которое является основным юридическим лицом компании. Покупателем стал фонд под управлением УК «Современные фонды недвижимости» (СФН).

По информации издания «Ведомости», Гольдорт продал 55,44% долю в «СДЭК-глобал». Информация о сумме сделки по состоянию на указанную дату официально не раскрывается. Сделка может составить от 16,6 до 19,4 млрд руб., основываясь на оценке компании в 30 - 35 млрд руб. Остальные совладельцы СДЭК сохранят свои доли.

Генеральный директор СДЭК объявил о продаже своей доли в ходе коллективного Zoom-звонка 24 апреля 2024 г. Одно из ключевых условий сделки – покупатель не должен быть под санкциями, и Гольдорт покидает бизнес.