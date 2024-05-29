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В России продается бытовая техника, произведенная для Украины

На российских маркетплейсах появилась бытовая техника Bosch с наклейками и инструкциями на украинском языке. Предназначалась она для рынка Украины, но там упал спрос. С техникой других брендов происходит то же самое.

Доставлено в Россию вместо Украины

На российских маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» начались продажи бытовой техники Bosch, которая предназначалась для украинского рынка, выяснил «Коммерсант». Это обнаружили сотрудники компании Kuppersberg.

«Мы убедились, что техника была предназначена для украинского рынка, так как сами заказали посудомоечную машину Bosch SMV24AX00K через отечественный маркетплейс. Техника приехала в украинских наклейках», — сказал гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин.

На SMV24AX00K, продаваемой через «М.Видео», «Ситилинк», «Яндекс Маркет», Holodilnik.ru корреспонденты издания тоже нашли штампы и наклейки с местом доставки — город Киев. Вся инструкция переведена на украинский язык.

Bosch прекратил поставки в нашу страну

После 24 февраля 2022 г. Bosch свернул производство техники в России и начал сворачивать розничную сеть. Компания работала на российском рынке с 1994 г., у нее было в стране семь производств: стиральных машин и холодильников в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в городе Энгельс Саратовской области и автокомпонентов в Самарской области.

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Бытовую технику с инструкцией на украинском языке теперь можно купить на российском маркетплейсе

Представители производителя заявили газете, что не экспортируют бытовую технику и комплектующие в Россию, а заводы компании в стране закрыты. Тем не менее, по данным отчета GFK, на который сослался один из собеседников издания, с марта 2023 г. по март 2024 г. в нашей стране было продано 284 тыс. посудомоечных машин на 9,8 млрд руб., что на 9% в штуках и на 19% в деньгах больше год к году.

В «М.Видео-Эльдорадо» на вопрос по поводу продаж предназначенной для Украины техники ответили, что через Украину товары не приходили: «Техника Bosch, представленная в сети группы, произведена в Турции, имеет сертификаты качества и годовую гарантию и полностью соответствует законодательству России».

С техникой других производителей происходит то же самое

Одной из сетей магазинов электроники несколько месяцев назад турецкий дистрибутор предлагал приобрести иностранную технику, предназначенную для украинского рынка, признал один из ее топ-менеджеров.

Продажей и отгрузкой в России занималась турецкая фирма, которая не смогла продать технику на Украину, сообщил другой собеседник издания. По его словам, поставки начались во втором квартале.

«После начала военных действий, эмиграции из страны спрос на покупку бытовой техники снизился, местные ритейлеры отказываются приобретать товары», — объяснил он и добавил, что в такой ситуации производителям приходится либо увеличивать поставки в страны СНГ, в том числе в Россию, либо снижать объемы выпуска.

В Wildberries пояснили, что линейки товаров могут отличаться крайне незначительно и «если где-то падают продажи, произведенную товар продают в другой регион или страну, где есть возможности реализации».

Помимо Bosch подобным образом в Россию поставляется техника итальянской Delonghi и нидерландской Philips, по сведениям гендиректора производителя бытовой техники Weissgauff Дмитрия Хлуднева.

Шашкин подтвердил, что такие поставки «носят массовый характер, так как некоторые иностранные бренды рекомендовали своим турецким, польским и прибалтийским фабрикам продолжать поставки для сохранения позиций на российском рынке».

Анна Любавина

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