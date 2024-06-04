Телефонные мошенники выманили 6,5 млн рублей у экс-замгубернатора, отвечавшего за информационную безопасность
Неизвестные убедили чиновника, что его накопления под угрозой и деньги необходимо срочно перевести на безопасный счет. Бывший чиновник Смоленской области поверил злоумышленникам.
Новая жертва телефонного мошенничества
Мошенники обманули бывшего замгубернатора Смоленской области на 6,5 млн руб., пока он отдыхал в Республике Крым. На прошлом посту чиновник отвечал в регионе за цифровизацию и ИТ-безопасность. Телефонные мошенники простым способом обманули экс-чиновника. Об этом в начале июня 2024 г. сообщило российское интернет-издание Baza.
До весны 2023 г. Николай Кузнецов работал на должности заместителя губернатора Смоленской области и курировал в регионе и в том числе цифровизацию и ИТ-безопасность. После увольнения Николай Кузнецов рассказывал в интервью, что остался работать в администрации области на должности советника-эксперта.
По данным источников Baza, мошенники связались с Кузнецовым 29 мая 2024 г., когда он отдыхал в Республике Крым. Неизвестные убедили чиновника, что его накопления под угрозой и деньги необходимо срочно перевести на безопасный счет. Отвечавший за информационную безопасность (ИБ) советник-эксперта почему-то сразу поверил жуликам и, прервав отпуск. Кузнецов незамедлительно выполнил все их требования.
Для того чтобы якобы «обезопасить» деньги, Николую Кузнецову пришлось прервать отпуск - из Республики Крым чиновник поехал на территорию Краснодарского края в изначально город Анапу, а затем в Новороссийск, где находились указанные преступниками «безопасные» платежные терминалы. Через них Николай Кузнецов отправил 6,5 млн руб., а затем вернулся в Республику Крым для того, чтобы продолжить свой отдых у Черного моря.
Со временем Николай Кузнецов все-таки начал постепенно догадываться о том, что его обманули и в итоге, он обратился в полицию. По состоянию на 4 июня 2024 г. нет информации в СМИ о том, удалось ли сотрудникам правоохранительных органов идентифицировать личности злоумышленников и вернуть денежные средства Кузнецову.
Биография
Кузнецов Николай Михайлович родился 16 июля 1950 г. в деревне Калиновка Ярцевского района Смоленской области. Образование – высшее. В 1971 г. окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО, в 1986 г. – Военно-политическую орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменную академию им. В.И.Ленина, в 2008 г. – Саратовскую государственную академию права.
С 1994 по 1998 гг. Николай Кузнецов работал на различных руководящих должностях на заводе «Двигатель» и моторном заводе АМО ЗИЛ в городе Ярцево. В 1998-2002 гг. был депутатом Смоленской областной думы, работающий на профессиональной постоянной основе. С 2002 по 2007 гг. работал на руководящих должностях в различных организациях городе Смоленск. В 2010-2012 гг. депутат Смоленской областной думы, работающий на профессиональной постоянной основе. В 2012-2015 гг. был заместителем губернатора Смоленской области.
В июле-сентябре 2015 г. являлся вторым секретарем Комитета Смоленского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). С октября 2015 г. был заместителем губернатора Смоленской области.
В 2021 г. CNews Analytics выпустил рейтинг 157 региональных ИТ-чиновников по доходам и в нем Николай Кузнецов занимал 90 место. За период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. доход семьи замгубернатора Смоленской области Николая Кузнецова составил 4,1 млн руб. Личный доход чиновника - 3 739 387 руб., доход членов семьи - 380 813 руб.
В полномочия по должности замгубернатора Смоленской области, Николай Кузнецов на 2023 г. отвечал за: реализации на территории Смоленской области государственной политики в сфере цифрового развития, информационных технологий, связи; информационной безопасности области; цифровизация государственного управления (цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг), повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг. Кузнецов координировал и контролировал деятельность Департамента цифрового развития Смоленской области и Главного управления Смоленской области по регулированию контрактной системы.
Качество кадров
Кардинальные проблемы кадровой политики в государственном управлении свидетельствует, что успех любого дела зависит от кадров, особенно руководящих. Ведь на 2024 г. это ясно ощущается в современный период, когда во всех сферах жизни происходят крупные перемены, набирают силу позитивные тенденции вызванные современными тенденциями развития общества. Однако изменения к лучшему идут медленно и болезненно, ибо дело перестройки оказалось более трудным, чем предполагалось, а причины и корни, породившие негативные явления, более глубокими и живучими. Жизнь ставит вопрос не просто об улучшении работы с кадрами, а о совершенствовании всей кадровой политики.
В настоящий период в теоретической разработке кадровой политики создан определенный задел, связанный с общими процессами укрепления правовой основы государственной и общественной жизни, совершенствованием системы управления, искоренения негативных явлений. Однако многие вопросы должного освещения еще не получили. Например, о необходимости сокращения аппарата управления и формирования оптимального уровня численности управленческих кадров, что требует усиления внимания к разработке научно-обоснованных программ и нормативной базы. Особую актуальность приобретают организационно-правовые проблемы сочетания ИТ-централизации, единоначалия и коллегиальности, развития системы выборности руководящих работников, совершенствование аттестаций, расширение конкурсной системы замещения должностей особенно в ИТ.
Формирование кадров государственного аппарата детерминировано кадровой политикой. Основополагающие требования кадровой политики в России на 2024 г. сводятся к необходимости подбора кадров по деловым и политическим признакам. В сочетании сменяемости и преемственности кадров, гласности в их подборе и расстановке, сочетании молодых кадров с опытными специалистами, соединение теоретической подготовки с практикой управленческой деятельности.