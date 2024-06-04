Телефонные мошенники выманили 6,5 млн рублей у экс-замгубернатора, отвечавшего за информационную безопасность

Неизвестные убедили чиновника, что его накопления под угрозой и деньги необходимо срочно перевести на безопасный счет. Бывший чиновник Смоленской области поверил злоумышленникам.

Новая жертва телефонного мошенничества

Мошенники обманули бывшего замгубернатора Смоленской области на 6,5 млн руб., пока он отдыхал в Республике Крым. На прошлом посту чиновник отвечал в регионе за цифровизацию и ИТ-безопасность. Телефонные мошенники простым способом обманули экс-чиновника. Об этом в начале июня 2024 г. сообщило российское интернет-издание Baza.

До весны 2023 г. Николай Кузнецов работал на должности заместителя губернатора Смоленской области и курировал в регионе и в том числе цифровизацию и ИТ-безопасность. После увольнения Николай Кузнецов рассказывал в интервью, что остался работать в администрации области на должности советника-эксперта.

По данным источников Baza, мошенники связались с Кузнецовым 29 мая 2024 г., когда он отдыхал в Республике Крым. Неизвестные убедили чиновника, что его накопления под угрозой и деньги необходимо срочно перевести на безопасный счет. Отвечавший за информационную безопасность (ИБ) советник-эксперта почему-то сразу поверил жуликам и, прервав отпуск. Кузнецов незамедлительно выполнил все их требования.

Смоленская областная дума Бывший замгубернатора Смоленской области Николай Кузнецов

Для того чтобы якобы «обезопасить» деньги, Николую Кузнецову пришлось прервать отпуск - из Республики Крым чиновник поехал на территорию Краснодарского края в изначально город Анапу, а затем в Новороссийск, где находились указанные преступниками «безопасные» платежные терминалы. Через них Николай Кузнецов отправил 6,5 млн руб., а затем вернулся в Республику Крым для того, чтобы продолжить свой отдых у Черного моря.

Со временем Николай Кузнецов все-таки начал постепенно догадываться о том, что его обманули и в итоге, он обратился в полицию. По состоянию на 4 июня 2024 г. нет информации в СМИ о том, удалось ли сотрудникам правоохранительных органов идентифицировать личности злоумышленников и вернуть денежные средства Кузнецову.

Биография

Кузнецов Николай Михайлович родился 16 июля 1950 г. в деревне Калиновка Ярцевского района Смоленской области. Образование – высшее. В 1971 г. окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО, в 1986 г. – Военно-политическую орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменную академию им. В.И.Ленина, в 2008 г. – Саратовскую государственную академию права.

С 1994 по 1998 гг. Николай Кузнецов работал на различных руководящих должностях на заводе «Двигатель» и моторном заводе АМО ЗИЛ в городе Ярцево. В 1998-2002 гг. был депутатом Смоленской областной думы, работающий на профессиональной постоянной основе. С 2002 по 2007 гг. работал на руководящих должностях в различных организациях городе Смоленск. В 2010-2012 гг. депутат Смоленской областной думы, работающий на профессиональной постоянной основе. В 2012-2015 гг. был заместителем губернатора Смоленской области.

В июле-сентябре 2015 г. являлся вторым секретарем Комитета Смоленского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). С октября 2015 г. был заместителем губернатора Смоленской области.

В 2021 г. CNews Analytics выпустил рейтинг 157 региональных ИТ-чиновников по доходам и в нем Николай Кузнецов занимал 90 место. За период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. доход семьи замгубернатора Смоленской области Николая Кузнецова составил 4,1 млн руб. Личный доход чиновника - 3 739 387 руб., доход членов семьи - 380 813 руб.

В полномочия по должности замгубернатора Смоленской области, Николай Кузнецов на 2023 г. отвечал за: реализации на территории Смоленской области государственной политики в сфере цифрового развития, информационных технологий, связи; информационной безопасности области; цифровизация государственного управления (цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг), повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг. Кузнецов координировал и контролировал деятельность Департамента цифрового развития Смоленской области и Главного управления Смоленской области по регулированию контрактной системы.

Качество кадров

Кардинальные проблемы кадровой политики в государственном управлении свидетельствует, что успех любого дела зависит от кадров, особенно руководящих. Ведь на 2024 г. это ясно ощущается в современный период, когда во всех сферах жизни происходят крупные перемены, набирают силу позитивные тенденции вызванные современными тенденциями развития общества. Однако изменения к лучшему идут медленно и болезненно, ибо дело перестройки оказалось более трудным, чем предполагалось, а причины и корни, породившие негативные явления, более глубокими и живучими. Жизнь ставит вопрос не просто об улучшении работы с кадрами, а о совершенствовании всей кадровой политики.

В настоящий период в теоретической разработке кадровой политики создан определенный задел, связанный с общими процессами укрепления правовой основы государственной и общественной жизни, совершенствованием системы управления, искоренения негативных явлений. Однако многие вопросы должного освещения еще не получили. Например, о необходимости сокращения аппарата управления и формирования оптимального уровня численности управленческих кадров, что требует усиления внимания к разработке научно-обоснованных программ и нормативной базы. Особую актуальность приобретают организационно-правовые проблемы сочетания ИТ-централизации, единоначалия и коллегиальности, развития системы выборности руководящих работников, совершенствование аттестаций, расширение конкурсной системы замещения должностей особенно в ИТ.

Формирование кадров государственного аппарата детерминировано кадровой политикой. Основополагающие требования кадровой политики в России на 2024 г. сводятся к необходимости подбора кадров по деловым и политическим признакам. В сочетании сменяемости и преемственности кадров, гласности в их подборе и расстановке, сочетании молодых кадров с опытными специалистами, соединение теоретической подготовки с практикой управленческой деятельности.