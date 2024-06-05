«Мегафон» покупает мощный российский анализатор трафика, умеющий работать с VK, «Яндексом» и Сбербанком

Как стало известно CNews, «Мегафон» заключил форвардный контракт на закупку отечественного решения для интеллектуального управления трафиком «Гарда PCEF». Данное решение позволяет детектировать трафик VK, «Яндекса», Сбербанка, банковских и картографичесикх приложений, монетизировать тариф, бороться с мошенничеством и др.

Форвардный контракт «Мегафона» и «Гарда Технологии»

Компания «Гарда-Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») заключила форвардный контракт с одним из сотовых операторов «большой четверки» на закупку решения «Гарда PCEF», предназначенного для определения сотовыми операторами правил политики в сети. Об этом рассказал руководитель продуктового направления компании Александр Рожкевич на конференции «ЦИПР-2024».

Пилотное внедрение должно начаться в IV квартале 2024 г. Название оператора Рожкевич не раскрыл. Источник CNews на телекоммуникационном рынке сообщил, что речь идет о «Мегафоне». В пресс-службе «Мегафона» данную информацию подтвердили.

Для чего нужен PCEF

Модуль PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) дополняет решение DPI (Deep Packet Inspection), которое также предоставляет «Гарда Технологии». Решение «Гарда DPI» обеспечивает проверку содержимого сетевых пакетов для регулирования и фильтрации трафика и аккумулирования статистических данных, в том числе решение обеспечивает блокировку доступа к запрещенным сайтам.

Решения класса PCEF предназначены для монетизации сетевого трафика, повышения лояльности абонентов, управление потоками передачи данных, контроля качества обслуживания абонентов и определения приоритетов пропуска трафика.

«Гарда PCEF» позволяет реализовать интеллектуальную политику обслуживания на сетях связи: применять правила политики по данным глубокого анализа трафика на основе местоположения и параметров сети доступа абонентов, причем как при нахождении в домашней сети, так и в роуминге. В том числе возможно реализация таких функций, как блокировка, переадресаций, полисинг (ограничение скорости путем обрезания трафика), маркировка и steering (выбор оператором связи партнера для роуминга).

Также «Гарда PCEF» позволит оператору связи решать следующие задачи: монетизация сети, online- и ofline-тарификация, создание тарифных опций и пакетов трафика; сбор и визуализация данных для аналитики, анализ предпочтений, структуры трафика и оценка абонентского опыта использования сети, защита от форде, детектирование и предотвращение атак обхода тарификации (SNi-спуфинг, roaming-bypass).

Определение трафика «Яндекса», VK и Сбербанка

Рожкевич утверждает, что «Гарда PCEF» может определять OTT-сервис даже в условиях шифрования травка. Более того. доступно определение типа передаваемых данных (текстовый обмен, голос, видео), а также определение стриминговых, банковских и картографических сервисов. Кроме того, «Гарда PCEF» позволит выделить конкретный тип приложения внутри трафика экосистем («Яндекс», VK, Сбербанк), хотя они используют внутренние ресурсы и это мешает определять тип приложений.

По словам Рожкевича, «Гарда Технологии» может решать упомянутые задачи за счет наличия собственного центра компетенций по анализу травка. Данный центр обеспечивает мониторинг и обновление ключевых для клиента сигнатур сервисной модели и регулярный выпуск обновлений.

Также у компании имеются собственный классификатор трафика и собственный движок DPI и сигнатуры «Гарда Trace», который является альтернативой для иностранных решений Qosmos 1x Engine и R&S Ipoque.

Взаимоотношения «ИКС Холдинга» и «Мегафона»

«ИКС Холдинг», в который входит «Гарда Технологии», исторически имеет общие корни с «Мегафоном». Холдинг был основан Антоном Черепенниковым, который был партнером Алишера Усманова (совладелец холдинга USM - единственного акционера «Мегафона») по киберспорту. В конце 2019 г. USM выкупил «ИКС Холдинг». Черепенников стал миноритарным акционером холдинга «USM Telecom», через который USM владел «Мегафоном» и «ИКС Холдингом».

Впоследствии между сторонами состоялась развод и Черепенников вернул себе «ИКС Холдинг» вместе с большинством его активов,. Но часть активов осталась у «Мегафона»: «Форпост» (разработчик цифровых решений для бизнеса), OneFactor (разработчик платформы безопасной монзтизации данных) и Nexign (разработчике BSS-систем). Черепенников скончался в 2023 г.