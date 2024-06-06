Вышла спецверсия Ubuntu Core для интернета вещей

Компания Canonical представила релиз компактного дистрибутива Ubuntu Core 24. Операционная система (ОС) адаптирована для применения на устройствах интернета вещей (IoT), потребительском и промышленном оборудовании. Для обеспечения безопасности каждый компонент системы верифицируется по цифровой подписи. Базовая файловая система монтируется в режиме только для чтения. Благодаря логическому отделению базовой системы от приложений, поддержанием кодовой базы Ubuntu Core занимаются сами разработчики из Ubuntu, а об актуальности дополнительных приложений заботятся разработчики приложений.

Релиз новой версии

В начале июня 2024 г. компания Canonical официально выпустила Ubuntu Core 24, версию Ubuntu, предназначенную для интеллектуальных периферийных устройств и IoT-приложений, с 12-летним сроком долгосрочной поддержки (LTS). В этом выпуске системные компоненты заключены в строго ограниченные контейнеры, что обеспечивает безопасную среду для развертывания критически важных приложений на миллиардах устройств по всему миру.

Ubuntu Core 24 поддерживает различные архитектуры, включая ARM, X86 и RISC-V. По заявлению компании, Ubuntu Core 24 гарантирует, что устройства будут работать с правильными, проверенными комбинациями программного обеспечения (ПО), повышая надежность и безопасность.

Ubuntu Canonical представила новую версию операционной системы Ubuntu Core 24

«Ubuntu Core 24 выводит обширную экосистему приложений Ubuntu на дальний край, предоставляя интеллектуальным устройствам следующего поколения полный стек искусственного интеллекта (ИИ) и ядро реального времени. Достижения в области ИИ повышают производительность и автоматизируют ряд рабочих задач, но они также создают новые возможности для затронутых переменами работников перейти на новую работу», - сказал генеральный директор Canonical Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth).

Для предприятий, работающих в регулируемых отраслях, Ubuntu Core 24 предлагает беспрецедентный контроль над коммуникациями устройства, позволяя полностью отключить сеть при первоначальной настройке и поддерживая автономное обновление системы. Эта функция крайне важна для соблюдения строгих стандартов соответствия и обеспечения безопасной работы с момента начальной загрузки устройства.

По информации Canonical, технология snappy в Ubuntu Core дает возможность сформировать образ системы как единое целое, без разбиения на отдельные пакеты. Вместо поэтапного обновления на уровне отдельных deb-пакетов в Ubuntu Core применяется механизм атомарного обновления snap-пакетов и базовой системы. При обновлении базового окружения и snap-пакетов имеется возможность отката состояния до прошлой версии, в случае проблем, выявленных после обновления ОС.

Для обеспечения безопасности каждый компонент Ubuntu Core верифицируется по цифровой подписи, что позволяет защитить дистрибутив от внесения скрытых модификаций или установки непроверенных snap-пакетов. Поставляемые в формате Snap компоненты изолируются при помощи AppArmor и Seccomp, что создает дополнительныю защиту.

Базовая файловая система монтируется в режиме только для чтения, а также имеется возможность использования шифрования данных на накопителе с использованием TPM. Обновления выпускаются регулярно, доставляются в режиме over-the-air (ОТА) и синхронизированы с составом Ubuntu 24.04.

Благодаря логическому отделению базовой системы от приложений, поддержанием кодовой базы Ubuntu Core в актуальном виде занимаются разработчики Ubuntu, а об актуальности дополнительных приложений заботятся разработчики приложений. Подобный подход позволяет снизить затраты на сопровождение продуктов, так как их производителям не требуется заниматься выпуском и доставкой системных обновлений.

Поддержка GPU также получила значительные улучшения, что позволяет удовлетворить потребности приложений AIoT и передовой графики. Ubuntu Core 24 улучшает совместимость оборудования и оптимизирует использование ресурсов, облегчая развертывание высокопроизводительных моделей ИИ и визуально насыщенных приложений непосредственно на граничных устройствах.

Включена поддержка графической оболочки «ubuntu frame», идеально подходит для таких приложений, как интернет-киоски, терминалы самообслуживания, цифровые вывески и т. д. Добавленная поддержка позволяет запускать приложения на базе GTK, Qt, Flutter, SDL2, Java, HTML5, Electron, плюс возможен запуск как приложений, скомпилированных с поддержкой Wayland, так и программ на базе протокола X11.

Ubuntu Инструмент Landscape для управления системами, разработанный Canonical

Интеграция с Canonical's Landscape и Microsoft Azure IoT Edge расширяет возможности управления устройствами, позволяя организациям адаптировать подход к управлению в соответствии с их операционными потребностями. Эти интеграции предоставляют надежные инструменты для управления обновлениями, системного аудита и соответствия нормативным требованиям, обеспечивая бесперебойную работу и обслуживание парка устройств. Выделяется интеграция с сервисом Landscape. предоставление веб-интерфейса для управления рабочими станциями, серверами и облачными средами. Landscape автоматизирует задачи системного администрирования на группах компьютеров, включая мониторинг, аудит, управление OTA-обновлениями, единый вход и контроль доступа.

Выпуск также усиливает поддержку сектора робототехники благодаря новым интеграциям ROS, что делает Ubuntu Core 24 привлекательным выбором для разработчиков, желающих использовать безопасные, модульные и эффективные приложения для роботов.

Дополнения и другие изменения

Добавлены пакеты Snap для интеграции устройств на базе Ubuntu Core со службами Microsoft Azure IoT Edge.

Включены Snap-пакеты с утилитами и библиотеками из проекта ROS для разработки роботов.

Разрешено динамическое изменение параметров с помощью командной строки ядра.

Заставку теперь можно заменить во время загрузки.



Теперь пользователи могут настроить параметры сетевого подключения и учетной записи, используя дополнительный консольный интерфейс «console-conf».

Добавлена поддержка верифицированных списков validation set, определяющих, какие приложения и какие их версии могут быть установлены вместе, образуя проверенную комбинацию версий программ.

Появилась возможность установки обновлений в offline-режиме на устройствах, изолированных от глобальной сети.

Появилась возможность для поддержки графического режима и использования GPU, который может применяться, как для ускорения обработки графики, так и для вычислений при решении задач машинного обучения (ML).

Познакомьтесь с полным списком обновлений и исправлений для Ubuntu Core 24 можно здесь.