Apple запретила выпускать эмуляторы ПК для iPhone и iPad

Компания Apple блокирует доступность эмулятора ПК в iOS App Store и сторонних магазинах приложений. Разработчики эмулятора UTM не стали оспаривать этого решения. К тому же неясно, были ли модераторы Apple неправы, утверждая, что приложение не подходит для распространения в сторонних магазинах приложений в Европейском Союзе (ЕС).

Отказ для UTM

Группа проверки приложений App Review из Apple App Store отклонила заявку разработчиков UTM, универсального эмулятора системы ПК для iPhone и iPad. Об этом в начале июня 2024 г. сообщило издание 9to5mac.

Исполнительный совет по проверке или executive review board (ERB), устанавливает политику для отделов по связям с разработчиками Apple по всему миру, который часто и называют командой App Review. ERB — это орган, который принимает последнее решение о том, может ли приложение остаться в магазине или оно будет заблокировано. Проверка приложений становится все более важной, так как компания Apple все больше дохода получает от сервисов, вроде App Store, а безопасность является ключевой продающей функцией iPhone.

Apple Apple запретила разработчикам выпускать эмуляторам ПК и размещать их в App Store и сторонних магазинах

Приложение с открытым исходным кодом от UTM было отправлено в магазин, учитывая недавнее изменение правил, разрешающее использование эмуляторов ретро-игровых консолей, таких как Delta или Folium. App Review отвергла UTM, напомнив разработчику о том, что «Персональный компьютер (ПК) - это не игровая консоль». Разработчики UTM сообщают также о том, что компания Apple блокирует размещение приложения в сторонних магазинах приложений в ЕС.

Это означает, что среды ОС, которые она поддерживает, не могут быть эмулированы в приложениях в iOS App Store или сторонних магазинах приложений из-за отсутствия квалификации для нотариального заверения. Хотя определение странное, сообщает 9to5mac. Ранние версии для Windows и DOS, которые будут работать на UTM SE, являются современниками Commodore 64, Commodore Amiga и Atari ST, каждая из которых теперь имеет функциональную эмуляцию на iOS.

5 апреля 2024 г. компания Apple разрешила сторонним разработчикам публиковать эмуляторы ретро-игр в App Store. Эта возможность появилась в рамках открытия экосистемы Apple для ЕС и послаблений в политике App Store. Первое, что появится в магазине приложений, это эмуляторы ранних приставок, таких как NES, SNES, SEGA и PS1.

Как написано в «Руководстве по проверке приложений» от Apple. Правило 4.7 распространяется на «мини-приложения, мини-игры, потоковые игры, чат-боты, плагины и игровые эмуляторы. В UTM утверждают, что Apple отказалась нотариально заверить приложение из-за нарушения правила 4.7, которое включено в «Руководство по проверке нотариального заверения». Однако на странице «Правила проверки приложений» с этим не согласны. Правило 4.7 не аннулируется как часть «Руководства по проверке нотариального заверения».

Журналисты 9to5mac проверили данное утверждение, в случае, если пользователь выберет в App Store переключатель «Показать только рекомендации по проверке нотариального заверения», правило 4.7 будет выделено серым цветом как неприменимое. Поэтому неясно, были ли рецензенты Apple по UTM неправы, утверждая, что приложение не подходит для распространения сторонними магазинами приложений в ЕС.

Похоже, что UTM не собирается оспаривать нынешнее решение. Поскольку приложения, распространяемые на iOS, не могут использовать JIT-компилятор, функциональность и производительность эмуляторов, работающих через UTM SE, версия, представленная на рассмотрение с отключенным JIT, была значительно ухудшена. Разработчики из UTM заявляют о том, что за получение одобрения UTM SE не стоит даже и бороться, ведь выигрыш столь незначителен, что даже не окупает стоимости свечей.

Ограничение Apple не распространяется на версию виртуальных машин UTM для Mac, которая по-прежнему доступна в Mac App Store и непосредственно из UTM. Программное обеспечение (ПО) Mac дает пользователям возможность запускать Windows 10, 11, Ubuntu Linux или даже более старые версии самой macOS в эмуляции собственных лицензионных копий ОС.

Эмуляция UTM различных операционных систем (ОС) на Mac позволяет запускать широкий выбор старых приложений и игр на новейших компьютерах на базе процессоров Intel и Apple Silicon. Хотя UTM ранее размещала скриншоты версий iOS и iPadOS на своем веб-сайте, теперь разработчики UTM уведомили о том, что откажутся от этой работы до тех пор, пока компания Apple не изменит свою позицию - что, похоже, не произойдет в ближайшем будущем.

Игровые эмуляторы

Пользователям, которые хотели играть в игры с других устройств, приходилось искать программу эмуляции в альтернативных репозиториях. После установки им также приходилось находить или создавать собственные копии файлов ПЗУ или ROM для консольных игр или получать нелицензионные версии платформ ОС, которые им нужно было эмулировать, а также копию оригинального игрового ПО.

В апреле 2024 г. компания Apple наконец-то изменила свою позицию в отношении игровых эмуляторов, разрешив их публикацию в App Store, а не только в ЕС, где существовал прецедент. Однако, как ожидается, это изменение не принесет большой радости геймерам, поскольку, скорее всего, не повлияет на доступность популярных игр и не улучшит их общий игровой опыт.

Согласно заявлению Apple, эмуляторы должны соблюдать все правила конфиденциальности, включая сбор, использование и обмен данными, а также иметь механизмы фильтрации нежелательного контента, своевременного реагирования на проблемы, возможность блокировать пользователей и предлагать цифровые товары для продажи внутри приложения. Кроме того, в заявлении особо подчеркивается, что эмуляторы с пиратскими играми запрещены и будут удаляться из App Store. По сути, главным нововведением станет сама возможность скачивания программ для эмуляции без джейлбрейка.

Apple также уточнила, что мини-игры и мини-приложения внутри крупных приложений, должны использовать HTML5. Кроме того, в ответ на запрос Европейской комиссии (ЕК) компания Apple пообещала разрешить приложениям потоковой передачи музыки включать в их состав внутренние ссылки, которые перенаправляют на внешние ресурсы для оплаты контента.