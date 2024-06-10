Власти создали российский суверенный Speedtest

Структуры Роскомнадзора создали мобильное приложение для проверки скорости интернет-соединения «Просеть». Он является российским аналогом известного приложения Speedtest, но имеет и дополнительную функциональность, например, предоставляет сведения о модели абонентского оборудовании и уровне сигнала сотовой сети.

«Просеть» от Роскомнадзора

Госпредприятие «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, находится в ведении Роскомнадзора) создало мобильное приложение для проверки соединения с интернетом «Просеть».

В настоящее время приложение доступно в магазине RuStore для ОС Android. В дальнейшем планируется разместить приложение в магазине Google Play (также для Android) и для смартфонов на базе iOS.

Роскомнадзор позиционирует «Просеть» как отечественный аналог известного приложения Speedtest (разработчик финская Ookla), но с дополнительными функциями. Приложение позволяет определить скорость интернет-соединения, значении пинг (задержка сигнала сервера) предоставляет информацию о доступности ресурса в интернете, а также о том, не находится ли он в списке заблокированных сайтов.

Кроме того, с помощью «Просеть» можно получить сведения о производителе и модели используемого устройства, версии операционной системы, подключении к сети оператора связи и уровне сигнала мобильной сети.

Центр мониторинга и управления сети связи общего пользования

Проект реализуется в рамках Центра мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП), созданным на базе ГРЧЦ в 2019 г. в рамках закона «О суверенном интернете». Данный закон обязывает Роскомнадзор устанавливаться на сетях операторов связи технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые позволяют ведомству управлять маршрутами трафика в случае возникновения угроз. К числу угроз отнесено и распространение запрещенной информации.

Суверенный аналог Whois

Ранее в рамках ЦМУ ССОП был создан сервис проверки интернет-ресурсов, который осуществил импортозамещение ряда базовых интернет-функций. Сервис предназначен для проверки корректности работы доменов, почтовых серверов и веб-серверов на предмет безопасности и технических параметров. В нем реализован сервис whois, который показывает корректное имя домена, дату регистрации и срок ее действия, а также владельца доменов.

CNews ...которое умеет определять пинг

Также был создан «Публичный сервис РАНР (реестр адресно-номерных ресурсов Рунета». Он позволяет получать информация об IP-адресах и автономных сетях.

Whois является стандартным протоколом прикладного уровня, входящим в стек протоколов TCP/IP. Необходимость создания российской версии сервиса Whois в Роскомнадзоре объясняли тем, что источником информации в страновой принадлежности сетевых адресов являются зарубежные ресурсы, где зачастую указаны недостоверные данные, например, о страновой принадлежности Республики Крым.