Apple запретила приложение RuTube для iPhone и iPad

Приложение Rutube заблокировали в маркетплейсе App Store, об этом сообщил отечественный видеохостинг. Зарубежный маркетплейс App Store уже блокировал приложения российских видеосервисов. В частности, под блокировку попадали Okko и «ВКонтакте».

Блокировка видеосервиса

Приложение Rutube временно заблокировано в App Store. Об этом передает в середине июня 2024 г. издание «РИА Новости» со ссылкой на представителей компании. До этого сообщалось, что приложение Rutube пропало из App Store, но при этом в Google Play оно оставалось доступным.

Национальный видеохостинг Rutube входит в «Газпром-медиа Холдинг», находящийся под санкциями США и Канады.

«Наше приложение временно заблокировано в App Store, мы работаем над решением этого вопроса. Все остальное работает в штатном режиме! Следите за обновлениями наших новостей. Благодарим за поддержку», - сообщили в видеохостинге.

Unsplash - James Yarema App Store заблокировал приложение RuTube

В августе 2022 г. Rutube удалил свое приложение из всех App Store, кроме российского. Таким образом, компания выполнила требования Apple, чтобы не удалять видеоролики государственных СМИ. На Rutube публикуются российские средства массовой информации и блогеры, чьи каналы были заблокированы на видеохостинге YouTube.

Ранее в App Store снова появилось приложение «Тинькофф». Мобильное приложение пропало из App Store и Google Play после того, как банк попал под санкции Евросоюза и США. Вместе с ним исчезли приложения «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Мобайл» и другие сервисы организации.

App Store следят за санкциями

Владельцы iPhone в России уже смирились с тем, что приложения крупных банков удалили из App Store. Казалось бы, переживать нечего, однако в каталоге все же остались программы других крупных финансовых организаций. Пока некоторые приложения из России все еще доступны в App Store, но компании Apple ничего не останется, кроме как последовать требованиям властей США и убрать их из магазина приложений.

23 февраля 2024 г., стало известно, что власти США ввели санкции против нескольких российских банков. Это автоматически означает, что скоро их приложения удалят из App Store и Google Play. Речь идет о следующих организациях: Банк Авангард, СПБ Банк, РостФинанс Банк, Модульбанк, ЧелиндБанк, Банк Международный Финансовый Клуб (МФК). На самом деле, пакет ограничений обширен и затрагивает не только банки. Оказалось, США ввели санкции против НСПК — платежной системы, которая является оператором карт МИР. Более того, акционерному обществу еще и принадлежит платежный сервис СБП, который многим заменил Apple Pay.

Аналоги App Store

С 2022 г. Google Play вводит все больше ограничений. Внутренняя оплата не работает, часть приложений недоступны для скачивания, отдельные - нельзя обновить. В связи с этим российские разработчики решили создать свой магазин приложений. Первую версию сервиса представили 16 мая 2022 г. и назвали ее NashStore.

Главная задача разработчиков сервиса — вернуть оплату подписок и онлайн-товаров картами отечественных банков. Это полезно не только для пользователей внутри страны, но и для зарубежных компаний-разработчиков, которые планируют остаться на российском рынке. NashStore позиционирует себя как полноценную альтернативу Google Play, в которой можно найти все нужные приложения. Его создали для того, чтобы пользователи и разработчики не зависели от блокировок Google. Если из-за ограничений приложение нельзя скачать в Google Play, оно будет доступно в NashStore.

Главное отличие отечественного аналога в том, что он подчиняется требованиям российского законодательства. Скачать его можно только на официальном сайте, в то время как Google Play присутствует по умолчанию на всех смартфонах Android. Остальные отличия связаны с технической стороной - у российского магазина другой интерфейс, свои алгоритмы регистрации на сервисе и установки приложений. Многие ошибки, которые присутствовали при запуске магазина NashStore, уже устранили, поэтому можно ожидать других улучшений в ближайшем будущем.

ВТБ запустил мобильный банк для крупного бизнеса - «ВТБ Бизнес-онлайн CIB». Приложение предназначено для смартфонов на Android и доступно для скачивания в магазинах приложений RuStore и NashStore, а также на сайте банка в разделе «Крупный бизнес». Это собственная разработка банка, полностью основанная на российских технологиях. Число пользователей приложения превышает 13,3 млн человек, и только за первое полугодие рост составил 16%. Статистика говорит о стабильной работе и востребованности сервиса, несмотря на все сложности, с которыми банки столкнулись в 2022 г., средняя оценка приложения ВТБ Онлайн в NashStore - 4,9 баллов.

В 2023 г. в магазине NashStore начали появляться и зарубежные приложения. Известных продуктов из западных стран в нем пока немного, хотя, по мнению экспертов, рисков для разработчиков такое размещение не несет.

По информации представителей «Ак Барсе», они также столкнулись с ограничениями от App Store и компании Apple. Для установки и обновления приложения на Android банк зарегистрирован в альтернативных сторах: AppGallery, Galaxy Store, RuStore, Xiaomi Store, NashStore. Уже установленное мобильное приложение продолжит работать в полном объеме, ограничений по его использованию нет. Специалисты банка советуют не удалять его со своего смартфона.