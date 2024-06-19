Wildberries объединяется с гигантом рекламы, чтобы создать цифровую мегаплатформу для «глобального Юга»

Интернет-ритейлер Wildberries объявил об объединении с лидером рынка наружной рекламы – ГК Russ. Целью объединения является создание цифровой торговой платформы, которая будет работать в России, странах СНГ и «глобального Юга».

Wildberries объединяется с ГК Russ

Интернет-ритейлер Wildberries объявил об объединении с оператором наружной рекламы – группой компаний Russ. Целью является создание «новейшей цифровой торговой платформы» и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия.

Инфраструктура объединенной компании будет представлена цифровой медиаплатформой, «самой разветвленной сетью» рекламных конструкций, собственными логистическими хабами, складами и логоцентрами.

«Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы, - говорится в сообщении компании. – Новейшая цифровая торговая платформа позволит миллионам представителей среднего, малого и микробизнеса использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров, даст стимул и выведет их на новый уровень развития, позволит нарастить экспорт товаров и усилить их продвижение».

Фото: Wildberries Wildberries объявила об объединении с ГК Russ для создания цифровой торговой платформы, которая будет работать в России, странах СНГ и «глобального Юга»

География стратегического проекта охватит территорию России, стран СНГ, стран «глобального Юга» (Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая). Подробности о корпоративной структуре нового объединения не раскрываются. Сообщений от ГК Russ на данную тему не поступало, представитель компании не ответил на запрос CNews по данному вопросу.

Кому принадлежит Wildberries

Wildberries была создана в 2004 г. супругами Татьяной и Владиславом Бакальчуками. Сейчас Татьяна Бакальчук возглавляет компанию и владеет 99% долей в ней. В 2023 г. выручка головной компании группы ООО «Вайлдберриз» составила 538,7 млрд руб., чистая прибыль – 18,9 млрд руб. Помимо России, компания работает в ряде постсоветских стран.

Как ГК Russ поглощает конкурентов

ГК Russ начинает свою историю с 1995 г., когда был создан оператор наружной рекламы ADR-City. В 2000 г. он привлек инвестиции американской News Corp и стал называться News Outdoor. В 2011 г. американцы вышли из капитала компании, она стала называться Russ Outdoor.

С 2014 г. компания начала работать с digital-сегментом, в том числе запустив таргетирование наружной рекламы путем распознавания номеров проезжающих авто. В 2019 г. Russ Outdoor объединилась с двумя конкрентами – «Олимп» и «Лайса». В 2023 г. компания стала называться ГК Russ.

В 2023 г. ГК Russ приобрела крупного оператора наружной рекламы Gallery.

Также за последние годы группой были приобретены операторы рекламы ГК «Постер», Advance Group (занимался рекламой внутри помещений), «Светотехническая компания» (бренд «Игроник»), «Профцентр специалист» (реклама в московском метро под брендом nebo.digital), компании «Метроном» и «Проспект» (реклама в петербургском метро). Доля ГК Russ на конец 2023 г. на рынке наружной реклаы составляет 44%, следует из данных All-billlboards.ru.

Кому принадлежит ГК Russ

Согласно данным базы «Контур.Фокус», 99% в основном юридическом лице ГК Russ ООО «Русс Аутдор» принадлежит ООО «Стин». В нем 50% принадлежит Григорию Садояну, 30% - ООО «Резерв-А», 20% - АО Олимпия». В свою очередь, ООО «Резерв-А» полностью АО «Олимпия», учредителей которой выступает Садоян. При этом все доли в ООО «Стин» заложены в ВТБ, Выручка ООО «Русс Аутдор» в 2023 г. составила 27,9 млрд руб., чистая прибыль – 4,9 млрд руб.