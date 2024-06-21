CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-ПО Интернет-доступ Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура
|

Европа провела крупнейшие учения по отражению кибератаки из вымышленных стран

В условиях взаимосвязанного и стремительно переходящего на цифровой формат мира, защита граждан Европейского Союза (ЕС) от киберугроз является приоритетной задачей для европейских стран. ЕС и НАТО одновременно проводят скоординированные учения, чтобы испытать свою способность реагировать на киберугрозы в энергетическом секторе от кибератак из вымышленных иностранных государств, расположенных на месте России и Китая.

Киберучения в ЕС

Крупнейшие киберучения были организованы Агентством Европейского союза по кибербезопасности (ENISA), озабоченным устойчивостью энергетического сектора ЕС. Об этом в середине июня 2024 г. сообщается на официальном сайте центра сетевой и информационной экспертизы ENISA.

Учитывая важность энергетического сектора, в 2024 г. учения Cyber Europe были посвящены сценарию, предусматривающему киберугрозы, направленные на энергетическую инфраструктуру ЕС и вызванные геополитическими противоречиями между ЕС. В качестве атакующих были вымышленные иностранные государства, которые положении занимали географическое положение России и Китая.

В ходе двухдневного мероприятия была смоделирована серия крупномасштабных кибер-инцидентов. Работая вместе, участники оттачивали свои навыки координации и управления кризисными ситуациями, чтобы справиться с проблемами, возникающими при реализации сложных ИТ-сценариев, и обеспечить непрерывность бизнеса в условиях кризиса. В общеевропейских учениях приняли участие 30 национальных агентств по кибербезопасности, ряд агентств, органов и сетей ЕС и более 1 тыс. экспертов по информационной безопасности (ЕС), занимающихся самыми разными вопросами - от реагирования на инциденты до принятия решений. Это одни из крупнейших киберучений, организуемых в Европе, и они проводятся при поддержке ENISA, которая в 2024 г. отмечает свое 20-летие.

По информации ENISA, кибербезопасность становится все более серьезной угрозой для критически важных инфраструктурных секторов ЕС, поскольку количество кибератак в последние годы значительно возросло. Только в 2023 г. было зарегистрировано более 200 киберинцидентов, направленных на энергетический сектор, и более половины из них были направлены именно на Европу. Значительная роль, которую играет этот сектор для европейской экономики, делает энергетическую отрасль особенно восприимчивой к киберугрозам и атакам.

kandinsky-download-1718960693553_1.png
Aiartgenerator
ЕС провел крупнейшие киберучения на своей территории

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон (Thierry Breton) посетил помещения ENISA и зал учений Cyber Europe, чтобы увидеть, как в ходе учений проверяется энергетическая инфраструктура ЕС. По словам Бретона, кибербезопасность является общим приоритетом для Европы. Угрозы кибербезопасности в критически важных секторах могут повлиять на повседневную жизнь граждан, а также на предприятия и государственные службы по всему ЕС. Бретон добавил, что подобные учения необходимы для проверки устойчивости нашей кибербезопасности совместно со всеми ключевыми партнерами, если мы хотим защитить своих граждан.

В отчете ENISA «Инвестиции в сетевую и информационную безопасность (NIS) в ЕС» от 2024 г. говорится, что 32% операторов в энергетическом секторе не имеют ни одного критического процесса операционных технологий (OT), контролируемого операционным центром безопасности (SOC). Операционные технологии и информационные технологии (ИТ) охватываются одним SOC у 52% операторов основных услуг в энергетическом секторе.

Исполнительный директор Агентства ЕС по кибербезопасности Юхан Лепассаар (Johan Lepassaar) заявил о том, что сохранение критической инфраструктуры Европы является одним из элементов единого рынка, и поэтому мы должны повышать нашу готовность и способность реагировать для ее защиты. Учения Cyber Europe - это доказательство того, что мы привержены нашим усилиям по достижению этой цели.

По данным ENISA, в условиях пропаганды, влияющей на общественное мнение, и опасений, что группы Advanced Persistent Threat (APT) используют уязвимости, энергетический сектор стал главной мишенью для атакующей стороны. Для того чтобы предотвратить крупномасштабную атаку, разрушающую европейскую экономику и дестабилизирующую политический баланс, заинтересованные стороны должны были оперативно скоординировать свои действия внутри ЕС и принять ответные меры.

После учений, которые проводятся раз в два года, будет проведен анализ процессов и результатов, чтобы получить представление о выявленных слабых местах. Эти выводы от ENISA будут включены в отчет по итогам учений, в котором будут даны рекомендации и предложения по дальнейшему совершенствованию, как самих учений, так и укрепления устойчивости энергетического сектора ЕС.

Воображаемый враг или реальный

В начале мая 2024 г. ЕС и НАТО осудили электронные нападения России на Германию и Чешскую Республику.

«Злонамеренная киберкампания является проявлением постоянного безответственного поведения России! Эти действия направлены против институтов власти, государственных учреждений и поставщиков критически важной инфраструктуры в ЕС и за его пределами. Евросоюз не потерпит таких действий, призванных ослаблить социальную сплоченность и оказать влияние на демократические процессы (имея в виду июньские выборы в Европейский парламент)», - сказал Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Борель (Josep Borrell).

В столь же резких выражениях штаб-квартира НАТО в Брюсселе призвала Россию соблюдать свои «международные обязательства», подчеркнув, что альянс готов задействовать необходимые возможности для сдерживания, защиты и противодействия всему спектру киберугроз.

Обе организации возложили вину на Advanced Persistent Threat Actor 28 (APT28). Считается, что это кибершпионская группировка, связанная с Главным управлением Генштаба России, то есть службой военной разведки России.

В Германии APT28 обвиняют во взломе учетных записей электронной почты членов Социал-демократической партии (СДПГ), ведущей силы в правящей коалиции. В Чешской Республике группировка осуществила кибератаки на некоторые государственные учреждения, используя ранее неизвестную уязвимость в Microsoft Outlook. В министерстве иностранных дел Чешской Республики отмечается, что вмешательство началось в 2023 г.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Оператор карт «Мир» подвергся мощной DDoS-атаке. Сбоила платежная система, платежи не проходили

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Зарубежный интернет-трафик в России вырос на треть

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Главный мировой производитель HDD начал массово продавать подержанные «винчестеры» через интернет. По цене они почти как новые

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Как скачать фотографии из зарубежных облачных хранилищ: инструкция для iCloud, Google Диска и других сервисов

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024