Microsoft стала без спроса копировать информацию с ПК пользователей в свое облако. Россиян тоже касается. Как это отключить

Microsoft сделала обязательным резервное копирование в OneDrive ряда пользовательских данных. Нововведение заработало без предупреждения, и разрешения Microsoft ни у кого не спрашивает. Касается всех пользователей, в том числе и из России, за исключением отечественных компаний.

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Корпорация Microsoft сделала обязательным автоматическое резервное копирование данных с компьютера пользователя в облако OneDrive, пишет портал Neowin. Официально об этом Microsoft не предупреждала об этом – не было ни предварительных анонсов, ни заявлений. Более того, разрешения у пользователя никто не спрашивает – его файлы будут копироваться в облако по умолчанию, хочет он того или нет.

Нововведение распространяется на всех пользователей Windows, кроме, разве что, российских компаний. CNews писал, что в марте 2024 г. Microsoft начала выгонять их из своих облаков. В России с 2023 г. существуют сервисы, позволяющие оперативно перенести все данные из OneDrive в российское облако, чтобы не зависеть от американской корпорации.

OneDrive – это штатный компонент современных сборок систем Windows 10 и Windows 11, он устанавливается по умолчанию. Также Windows 11 при установке требует создать учетную запись Microsoft Account вместо локального профиля на ПК – как сообщал CNews, Microsoft делает все возможное, чтобы лишить всех возможности работать с локальным, автономным профилем.

Microsoft Microsoft не продвигает свои сервисы - она их продавливает

Учетка MSA – это универсальный доступ ко всем сервисам Microsoft, в том числе OneDrive. Те, у кого активирован этот профиль на ПК, на котором установлен OneDrive, столкнутся с копированием в облако данных из папок «Документы», «Музыка», «Видео» и «Изображения», а также с рабочего стола.

Старый ПК вместо нового

Нововведение Microsoft работает и в обратном направлении. Отныне Windows сразу после чистой установки при наличии профиля MSA скопирует все пользовательские файлы из облака в память компьютера.

В зависимости от того, как долго работало автоматическое резервное копирование в OneDrive, объем скачиваемых их облака данных может исчисляться гигабайтами. Кроме того, вполне возможна ситуация, когда владелец профиля временно использует его на чужом ПК. В этом случае вся его личная информация окажется в памяти компьютера, который ему не принадлежит.

Также нововведение Microsoft чревато быстрым расходом трафика при подключении к интернету с ПК через мобильную сеть. В России, к примеру, на момент выпуска материала ни один из операторов связи не предлагал абонентам тариф с безлимитным мобильным интернетом.

Нет приложения – нет проблем

Большинство штатных приложений Microsoft в Windows не подлежат удалению стандартными средствами – браузер Edge, к примеру, не так-то просто выкорчевать из системы. К OneDrive это пока не относится – избавиться от него можно за пару кликов через «Панель управления» или оснастку «Параметры». На сайте Microsoft даже есть инструкция по удалению этого приложения.

Также для тех, кто не желает избавляться от OneDrive, но хочет отключить опцию автоматического резервного копирования, Microsoft предусмотрела такую возможность. Не исключено, что она будет доступна не всегда.

Удаление программы - иногда самый правильный и простой способ решения проблемы

В новых версиях OneDrive нежно кликнуть правой кнопкой мыши по значку OneDrive в области уведомлений (справа внизу, где часы) и выбрать пункт «Настройки». Там нужно перейти во вкладку «Синхронизация и резервное копирование» и кликнуть по опции «Управление резервным копированием»; В открывшемся меню следует исключить папки, которые не нужно автоматически копировать в облако.

В новых старых версиях приложения с классическим интерфейсом с вкладками все еще проще. Нужно лишь выбрать вкладку «Резервное копирование» и нажать «Управление резервным копированием», после чего выбрать «Остановить резервное копирование».

Грядет буря негатива

Microsoft самовольно изменила настройки OneDrive сразу после скандала вокруг функции Recall, благодаря которой Windows запоминала буквально все, что пользователь делает за ПК. Это и история веб-серфинга, и набираемый текст, и пароли, и многое другое.

Recall стала частью Windows, что вызвало сильнейшую негативную реакцию пользователей и ИБ-экспертов, которые сразу поняли, что это чревато большими проблемами с безопасностью и персональными данными. В итоге Microsoft временно отказалась от использования Recall.

С новшеством в OneDrive ситуация может повториться, тем более что в 2023 г., когда Microsoft слегка изменила работу своего облачного хранилища, она незамедлительно «получила по шапке».

Тогда пользователи столкнулись с невозможностью выхода из OneDrive по нажатию соответствующей кнопки. Microsoft добавила новую функцию – опросник, то есть пользователю нужно было каждый раз отвечать на вопрос, почему он хочет разлогиниться из OneDrive.

Подобное мало кому понравилось – форумы Microsoft и сторонние соцсети захлестнула волна сообщений недовольных пользователей. Негатива было настолько много, что Microsoft незамедлительно откатила все назад и отказалась от опросника.