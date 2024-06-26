Старые враги криптомайнеров увидели в них клиентов. Теперь их защищают от властей и не дают им повышать тарифы на электричество

Энергетики раскритиковали предложение Минэнерго о резком повышении тарифов за электричество майнерам. Но компании думают в первую очередь о себе – они боятся судебных тяжб и роста количества клиентов с гигантскими долгами за свет.

На защиту майнеров

Российские энергетики обрушились с критикой на идею властей о кратном повышении тарифов за электричество для майнинг-центров, пишет «Коммерсант». Ранее такое предложение высказывали представители российского Минэнерго. Идею министерства восприняла в штыки ранее созданная рабочая группа по энергетике. Проект Минэнерго был отклонен, хотя и не совсем единогласно – десять членов группы высказались против него и лишь двое поддержали инициативу Минэнерго. Еще двое решили не участвовать в голосовании.

Следует отметить, что в данном случае рабочая группа вступилась именно за майнинг-центры, то есть за майнеров, оформленных в качестве юридических лиц. Частных майнеров никто не защищает – более того, в России уже создан прецедент, когда поставщик электричества без предупреждения перевел россиянина с тарифа для обычного потребителя на тариф для бизнеса, сделал перерасчет и повесил на него гигантский долг почти в 30 млн руб. CNews в подробностях писал об этом.

Что задумало Минэнерго

Министерство энергетики выступило со своим предложением в марте 2024 г. Идея заключалась в повышении тарифов за свет для майнинг-центров минимум в пять раз, а в некоторых случаях – сразу в десять раз, то есть кратно.

teksomolika / FreePik Энергетики не хотят спугнуть майнеров - они могут принести им миллионы рублей и без повышения тарифов

Правда, распространить эту практику Минэнерго предложило не на всю Россию, а лишь на регионы с так называемым «энергодефицитом», к коим, по информации «Коммерсанта», относится в первую очередь Иркутская область. Именно здесь, к слову, частного майнера заставили выплачивать внезапно образовавшийся долг за свет в десятки миллионов рублей.

По информации издания, Минэнерго преследует цель заставить майнеров рассредоточиться по России, в частности, переехать в другие регионы, где вместо дефицита электричества наблюдается его избыток.

Министерство предложило создать специальные региональные реестры майнеров, контролируемые региональными же комиссиями – те, кто окажется в таких списках, должны будут платить за свет в разы больше.

Судя по всему, власти очень хотят, чтобы инициатива Минэнерго превратилась из просто идеи и проекта постановления Правительства (он уже подготовлен), в действующую меру. Как пишет «Коммерсант», в рамках заседании правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики, состоявшегося 22 мая 2024 г., вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго ускорить внесение документа на рассмотрение в Правительство России.

Думать только о себе

Раскритиковав инициативу Минэнерго, рабочая группа тем самым попыталась не уберечь майнеров от новых поборов, а защитить компании из области энергетики. Электросетевые компании, как оказалось, всерьез опасаются, что майнерам резкий рост тарифов на электричество не понравится, и они начнут массово оспаривать ее в суде. Также есть риск, что платить по новым тарифам майнеры не станут, что приведет к быстрому росту суммарного долга за поставку электроэнергии, пишет «Коммерсант».

Как итог, идея Минэнерго получила 30 замечаний. В протоколе заседания группы сказано, в частности, что инициатива министерства направлена на «уничтожение легального сегмента российской отрасли промышленного майнинга».

Эксперты сошлись во мнении, что снизить потребление электричества в энергодефицитных зонах увеличение тарифов не поможет, поскольку «клиенты дата-центров будут уходить в серую зону, размещая оборудование на различных площадках». Они отдельно подчеркнули, что из проекта Минэнерго «непонятно, по какому признаку оборудование считается майнинговым». В результате под действие инициативы могут «ошибочно попасть объекты с ровным графиком потребления энергии, включая центры обработки данных телекоммуникационных компаний», указано в отзыве рабочей группы. Об этом же заявили и представители «РусГидро».

«Россети» тоже не очень довольны проектом Минэнерго. В холдинге отметили, что майнеры начнут оспаривать новые тарифы в судебных инстанциях.

По информации издания, инициатива Минэнерго вызвала много вопросов и у Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. В частности, в Ассоциации подсчитали, что в случае принятия проекта министерства цены на электричество для майнинг-центров вырастут в восемь раз, вследствие чего они действительно, как того хочет Минэнерго, начнут уезжать в другие регионы. Но при этом у них останутся долги в нынешних регионах, которые они не станут оплачивать.