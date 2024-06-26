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«МТС Линк» поможет компаниям в импортозамещении сервисов для онлайн-коммуникаций

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», выпустила специальное предложение для российских компаний, которые ранее использовали решения западных вендоров — Microsoft Teams, Slack, Zoom и другие.

Перейти на российское ПО быстро и недорого

«МТС Линк» предлагает специальные условия для пользователей, которые могут потерять доступ к привычному офисному программному обеспечению. Предложение «МТС Линк» позволит компаниям перейти на российскую цифровую экосистему быстро и с минимальными затратами.

Корпоративные пользователи, которые переведут бизнес-коммуникации с зарубежных сервисов на «МТС Линк» до 1 сентября 2024 года, получат три месяца бесплатного использования сервисов: смогут проводить онлайн-встречи с участием до 200 человек, пользоваться корпоративным мессенджером и неограниченным количеством интерактивных онлайн-досок.

Что предлагает «МТС Линк»

Сервис «МТС Линк Встречи» подходит для проведения онлайн-совещаний и видеозвонков. Пользователям, переходящим с зарубежных решений, будут доступны все необходимые функции для эффективного онлайн-взаимодействия с коллегами, а также такие опции на основе искусственного интеллекта, как текстовая расшифровка и автоматическое подведение итогов встреч, шумоподавление, бьютификация, замена и размытие фона.

Корпоративные пользователи, которые переведут бизнес-коммуникации с зарубежных сервисов на «МТС Линк» до 1 сентября 2024 года, получат три месяца бесплатного использования сервисов

«МТС Линк Чаты» позволяют общаться с коллегами в группах, каналах и один на один, делиться файлами, проводить индивидуальные и групповые звонки.

Сервис «МТС Линк Доски» представляет собой бесконечную онлайн-доску, которая подходит для мозговых штурмов в онлайн- и гибридном формате, визуализации маркетинговых концепций, планирования проектов, проведения ретроспектив и обучающих тренингов.

Предложение доступно компаниям при подключении годового тарифа «МТС Линк».

«Основные барьеры для перехода на российские сервисы для онлайн-коммуникаций — это сложность их интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой, необходимость обучать сотрудников и привыкать к иному интерфейсу. Однако наш опыт показывает, что преимущества перехода перевешивают неудобства: пользователи российских решений могут быть уверены, что их лицензии не будут отключены, и они не останутся без основного средства общения. Кроме того, они могут не сомневаться в качестве российских платформ: недавнее исследование J’son&Partners Consulting показало, что некоторые из них, в том числе «МТС Линк», превосходят зарубежные аналоги по стабильности. Российские компании могут рассчитывать на нашу поддержку, даже если им необходимо будет внедрить сервис в короткие сроки», — отмечает исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин.

Ранее ряд российских клиентов корпоративного мессенджера Slack получил письмо с предупреждением об отключении сервиса в течении 30 дней. Письмо приходит в том числе и компаниям, которые приобретали лицензию Slack за рубежом.

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