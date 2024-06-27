Против Крыма развернуты массированные DDoS-атаки

Власти Крыма сообщили о массированных DDoS-атаках, которым подверглись интернет-провайдеры, работающие на территории республики. Жителей предупреждают о возможных перебоях в предоставлении услуг.



Возможны перебои в работе интернета

В Крыму возможны перебои в предоставлении услуг интернета. На интернет-провайдеров, предоставляющих услуги на полуострове совершаются DDoS-атаки, пишет «Коммерсант».

«В Республике Крым продолжаются массированные DDoS-атаки на крымских интернет-провайдеров. Проводятся работы по отражению атак», — сообщил советник главы региона Олег Крючков в своем Telegram-канале. Власти Крыма и Севастополя также предупреждали об атаках на цифровую инфраструктуру полуострова.

В Крыму работают провайдеры «Миранда-медиа», «Фарлайн», «Трител», «Ардинвест», КСТ.

Киберпреступники не снижают активность

Главная цель DDoS — это создание определенных условий, при которых обычный пользователь не получит доступ к сервисам атакуемого ресурса. Работа жертвы полностью блокируется. При этом хакеру не обязательно получать непосредственный доступ к базам данных и программному коду, он начинает одновременное взаимодействие с сервисом сразу с нескольких компьютеров, в результате жертва просто не может справиться с этим потоком.

Портал МСП Республики Крым В Крыму возможны перебои с интернетом из-за DDoS-атак

У роста числа кибератак разные причины. Преступники, например, становятся более интеллектуальными, изобретают все более изощренные методы. Но есть и еще одна причина — геополитическая. Эксперты зафиксировали в 2022 г. увеличение количества DDoS-атак на российские компании более чем на 700% по сравнению с 2021 г. Цифра выросла до 1,255 млн инцидентов.

По данным МВД России, ущерб от киберпреступлений за 2023 г. составил 156 млрд руб. Главными целями хакеров в 2024 г. вместо банков стали ИТ и телеком. В первом квартале 2024 г. ИТ и телекоммуникационные компании составили почти 40% всех зафиксированных кибератак. Государственный сектор занял второе место с 29,9%, промышленные предприятия — 9,3%, в то время как финансовые организации стали жертвами атак редко, всего в 1,7% случаев.

В начале июня 2024 г. массированная DDoS-атака на российских операторов связи затруднила информационный обмен с участниками внешнеэкономической деятельности

Провайдеры в Крыму

Большинство работающих в Крыму интернет-провайдеров — это местные компании. Напомним, в 2014 г. полуостров Крым вышел из состава Украины и стал частью России. В результате в России появилось сразу два новых субъекта федерации: Республика Крым и город федерального значения Севастополь. После этого из Крыма начали уходить украинские компании, а вместо них открываться новые, уже российские.

Провайдер «Трител», например, был создан в 2015 г. на базе одноименной компании, которая работала на полуострове с 2002 г., указано на его сайте. «Фарлайн» работает с 2005 г.

А вот «Миранда-медиа» — «дочка» «Ростелекома». В мае 2014 г. РИА «Новости» писали, что она приобрела в Крыму оптоволоконные сети общей протяженностью около две тыс. км у трех местных операторов, потратив на это порядка $30 млн.