В Spotify массово взломали профили российских артистов и удалили песни Шамана

Страницы нескольких российских артистов в Spotify подверглись взлому. Взлому подверглись аккаунты Славы Марлоу, Soda Luv, Яникса, Лиды, Джизуса и 163Onmyneck.

Кибератака на профили артистов

Произошла масштабная кибератака на аккаунты российских рэп-исполнителей в Spotify. Неизвестные злоумышленники взломали профили артистов, изменив фотографии, а также разместили ссылки на продажу доступа к профилям. На это обратил внимание стратегический советник в развлекательных сервисах «Яндекса» и бывший сотрудник Spotify Рустам Киреев. Об этом в конце июня 2024 г. пишет российское интернет-издание «Афиша».

Взлому подверглись аккаунты Славы Марлоу, Soda Luv, Яникса, Лиды, Джизуса и 163Onmyneck. Фото на их страницах сейчас заменены на изображение с адресом телеграм-канала хакера. Со Spotify также исчезли песни Шамана, а треки Полины Гагариной переименовали.

Unsplash - Alexander Shatov В Spotify массово взломали профили российских артистов

В канале хакер выставляет данные учетных записей на продажу. Кроме упомянутых музыкантов он предлагает подписчикам купить логины и пароли от страниц Кишлака, UglyStephan, Feduk, Coldah, Sqwore, Yungway и Pinq, а также обещает взломать аккаунт российского исполнителя и композитора Ярослава Дронова, который более известный под псевдонимом Shaman.

Бывший сотрудник Spotify Рустам Киреев указывает на то, что после ухода сервиса Spotify из России в 2022 г. в стране закрылось представительство стримингового сервиса, так что простого способа вернуть аккаунты законным владельцам, в настоящее время нет. Путь восстановления будет долгим и тернистым через службу поддержки. Другим же артистам из России Киреев советуют усилить безопасность своих аккаунтов и сменить пароли, пока это не поздно.

Похожая серия кибератак наблюдалась на платформе Spotify и раньше. В марте 2023 г. хакеры захватили странички музыкальной группы «Мираж» и саундтрека к игре Atomic Heart. Кроме того, взломанным остается профиль рэпера Baby Melo, молодой артист Гога Меладзе из города Батуми в Грузии, он состоит в объединении Hood2Hood вместе с WormGanger, ACOEP и другими.

Spotify ушел из России

Российское подразделение цифрового музыкального стримингового сервиса Spotify Technology SA (штаб-квартира компании расположена в Люксембурге) - ООО «Спотифай» прекратило свою деятельность в России с 14 декабря 2023 г., согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц.

Популярный сервис потоковой трансляции музыки зарегистрировали в России почти десять лет назад, хотя платформа начала работать только в 2020 г. Спустя два года, весной 2022 г., компания приостановила деятельность на территории страны, летом того же года объявила об уходе.

Решение о прекращении работы в России было принято в результате анализа текущей ситуации. Начиная с 11 апреля 2022 г. сервис перестал функционировать в стране, а на официальном сайте Spotify тогда говорилось о том, что все его услуги станут недоступны для российских пользователей, однако они смогут активировать аккаунт на территории других стран.

Согласно опросам, россияне все чаще отдают предпочтение отечественным музыкальным сервисам. 75% респондентов пользуются стримингами, при этом треть из них отмечает, что российские платформы ничем не уступают зарубежным. На выбор чаще всего влияют удобство, разнообразие контента и качество персональных рекомендаций.

Цифровая жизнь знаменитостей

Известность в обществе всегда означала необходимость повышенной безопасности. Но в современную эпоху цифровой идентификации еще никогда не было более рискованного времени для конфиденциальности и репутации знаменитостей.

Возьмем, к примеру, Дэвида Швиммера (David Schwimmer), известного актера. Раньше ему было достаточно сосредоточиться на предотвращении физических нападений и вторжений в частную жизнь, направленных на него или его агентов, личного помощника и публициста. Теперь угрозы переместились в киберсферу. Швиммер постоянно сталкивается с угрозами кражи личной информации, фотографий и частных данных, взлома телефонов и аккаунтов в социальных сетях.

Традиционные источники поддержки часто подвергаются не меньшей опасности, чем Дэвид Швиммер лично. Возьмем, к примеру, масштабную кражу данных в начале этого года из известной юридической фирмы, представляющей интересы многих знаменитостей. В общей сложности было похищено 756 ГБ данных, представляющих собой сокровищницу контрактов, соглашений о неразглашении, а также личных телефонных номеров, адресов электронной почты и конфиденциальной переписки. Среди знаменитостей, чьи личные данные были украдены: Брюс Спрингстин (Bruce Springsteen), Мэрайя Кэрри (Mariah Carey), Кэм Ньютон (Cam Newton), Бетт Мидлер (Bette Midler), Приянка Чопра (Priyanka Chopra), Джон Оливер (John Oliver).

Масштабный взлом соцсети Twitter в июле 2020 г. показал, что ни один высокопоставленный людей не находится в безопасности. Аккаунты таких разных пользователей, как бывший президент США Барак Обама (Barack Obama), были захвачены и использованы для продвижения мошенничества с биткоинами. Исследователи полагают, что хакеры использовали новый вид телефонного фишинга - vishing, чтобы обмануть внутренних администраторов соцсети и заставить их поделиться учетными данными.

Существует множество типов угроз, включая оппортунистических хакеров, преступные организации и даже национальные государства, нацеленные на высокопоставленных людей. Знаменитости могут оказаться втянутыми в геополитическую напряженность и конфликты, перешедшие в онлайн. Примером тому может служить знаменитый взлом компании Sony в 2014 г., осуществленный Северной Кореей в ответ на сатирический фильм Сета Рогана (Seth Rogan) и Джеймса Франко (James Franco) под названием «Интервью». Утечка электронных писем в итоге привела к отставке сопредседателя Sony Эми Паскаль (Amy Pascal).