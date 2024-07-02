Московский суд взыскал с Google 10 миллиардов в пользу ее российской «дочки»

Арбитражный суд Москвы признал незаконной сделку по выплате дивидендов российским юрлицом ООО «Гугл» в адрес материнской компании Google International LLC. 10 млрд руб. она должна вернуть в конкурсную массу своей обанкротившейся «дочки».



Незаконные сделки

Арбитражный суд Москвы взыскал с американской Google International LLC, материнской компании ООО «Гугл», около 10 млрд руб., пишут РИА «Новости». Суд удовлетворил требование конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского.

Перечисление российским подразделением Google почти 9,5 млрд руб. дивидендов в адрес Google International LLC признано незаконной сделкой. С этой операции компания перечислила в российский бюджет еще и налоги в размере 500 млн руб.

В качестве применения последствий недействительности двух сделок суд взыскал с американской компании денежные средства, выплаченные по ним, в конкурсную массу ООО «Гугл», признанного банкротом осенью 2023 г.

Спорные дивиденды

Речь идет о выплаченных в декабре 2021 г. дивидендах в размере около $128,7 млн (около 9,5 млрд руб. на тот момент) на основании решения Google International LLC от декабря 2020 г. о распределении нераспределенной прибыли российской «дочки» за 2015 — 2017 гг.

Kai Wenzel/Unsplash Американскую Google московский арбитражный суд заподозрил в преднамеренном банкротстве российской «дочки» и постановил вернуть 10 млрд руб., полученных в качестве дивидендов

В заявлении Таляровского отмечалось, что сделки происходили на фоне судебного разбирательства ООО «Гугл» с медиахолдингом «Царьград». Youtube-канал «Царьграда» подвергся блокировке в июле 2020 г. по причине того, что его учредитель — российский бизнесмен Константин Малофеев — находился в санкционных списках США. Телеканал в ответ подал иск к американской компании Google, владеющей Youtube. Весной 2021 г. Арбитражный суд Москвы встал на его сторону. Сумма компенсации составила один млрд руб.

Таляровский считает, что выплата дивидендов осуществлялась в преддверии банкротства ООО «Гугл» и была направлена на вывод активов за рубеж.

Представители Google International LLC с этим не согласились. Они заявили, что на момент принятия решения о выплате дивидендов на счетах «Гугла» было 19 млрд руб. За четвертый квартал 2021 г. стоимость реализованных услуг ООО «Гугла» составила еще 47,5 млрд руб. При таких показателях, по мнению ответчика, нельзя было говорить о неплатежеспособности «Гугла» и о противоправности действий его материнской компании, принявшей решение о выплате дивидендов.

Положение российской «дочки» Google

«Царьград» получил присужденную ему компенсацию весной 2022 г. Но летом 2022 г. ООО «Гугл» все равно подало в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве.

Российское юрлицо Google существует с 2005 г. Его выручка к концу 2022 г. обвалилась на 82%, до 24,17 млрд руб. Летом 2023 г. Федеральная служба судебных приставов России (ФССП) вывела все оставшиеся средства в размере около 376 млн руб. со счетов «Гугл» в качестве обеспечительной меры.

В июле 2022 г. на «Гугл» наложили оборотный штраф, уже второй по счету, размером около 22 млрд руб., за отказ убрать из видеохостинга YouTube «недостоверную информацию о ходе операции на Украине, дискредитирующую Вооруженные силы России». В сентябре 2022 г. ей отказали в банкротстве до тех пор, пока этот штраф не будет оплачен, а месяцем позже на компанию обрушилась лавина исков кредиторов.

Осенью 2023 г. количество кредиторов, которые хотели получить от него свои деньги, стало исчисляться уже не десятками, а сотнями. Глава ФССП Дмитрий Аристов оценивал задолженность ООО «Гугл» по судебным решениям в 30 млрд руб., из которых 19,57 млрд руб. пришлось на Федеральную налоговую службу (ФНС). Вот тогда Таляровский и обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании.